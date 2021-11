Hoa hậu nhí một thời bị miệt thị, cười chê vì vẻ ngoài quá thay đổi

Chủ Nhật, ngày 21/11/2021 10:41 AM (GMT+7)

Ngoại hình ở tuổi 16 của cô bé khiến khán giả giật mình. Khó ai có thể nhận ra đây chính là Hoa hậu nhí đình đám nước Mỹ năm nào.

Alana Thompson (sinh ngày 28/8/2005) hay còn được gọi với biệt danh "Honey Boo Boo" từng là sao nhí rất nổi tiếng tại Mỹ. Sau khi đăng quang ngôi vị cao nhất cuộc thi Hoa hậu nhí Toddlers & Tiaras vào năm 6 tuổi, Alana thuận lợi bước chân vào làng giải trí.

Từ năm 2012 đến 2014, Alana trở thành hiện tượng của nước Mỹ. Cô bé trở thành gương mặt quen thuộc, bảo chứng rating cho rất nhiều show truyền hình ăn khách và nhận được mức thù lao khủng.

Theo Hollywood Reporter, hơn 1 thập kỷ trước, mức cát-xê mà gia đình Alana nhận lên đến 2.000-4.000 USD/tập phim (tức khoảng 45 triệu đồng - 91 triệu đồng) và 40.000 USD (hơn 900 triệu đồng) cho một mùa chiếu (gồm 10 tập phim).

Gia đình Hoa hậu nhí còn tự đầu tư sản xuất nhiều chương trình truyền hình thực tế của riêng mình như Here Comes Honey Boo Boo, Growing Up Hip Hop Atlanta, Mama June: From Not to Hot..., nhằm tận dụng hết mức sức nóng của con gái.

Thời gian đó, show thực tế có sự tham gia của Alana được đánh giá còn vượt xa show Keeping Up With the Kardashians của gia đình Kim "siêu vòng 3".

Mặc dù có được hào quang và danh tiếng từ rất sớm nhưng Alana cũng phải đối mặt với không ít phiền toái, thị phi. Gia đình cô bé cũng bị chỉ trích thậm tệ khi đánh đổi tuổi thơ của con, biến con thành cỗ máy kiếm tiền.

Vốn được yêu thích với vẻ ngoài mũm mĩm nhưng càng lớn Alana càng có dấu hiệu tăng cân mất kiểm soát. Lên 10 tuổi, cô bé mắc bệnh béo phì. Thân hình quá khổ khiến Alana phải nhận về những lời xì xào, bàn tán và những bình luận khiếm nhã. Nhiều người hâm mộ cũng quay lưng khi thần tượng một thời có dấu hiệu phát phì, ngoại hình thay đổi đến mức khó nhận ra.

Năm 2018, xuất hiện trong show Dancing with the Stars: Juniors, Alana chia sẻ mong muốn giảm cân bằng chế độ ăn uống và tập luyện. Dù vậy đối mặt với nhiều biến cố gia đình đặc biệt là việc mẹ bị bắt giữ hồi năm 2019 vì tàng trữ chất cấm khiến Alana luôn trong tình trạng căng thẳng và stress. Vấn đề cân nặng của Hoa hậu nhí vì thế ngày càng trở nên tồi tệ.

Trong cuộc phỏng vấn mới với tạp chí Teen Vogue (Mỹ), Alana cho biết đã phải trải qua rất nhiều tổn thương trong thời gian dậy thì vì tự ti ngoại hình và hơn hết là đời tư bê bối của mẹ ruột. "Nhiều tháng nay, mẹ đã không trả lời bất kỳ cuộc điện thoại nào của tôi. Chúng tôi từng cung cấp tài chính, đưa bà ấy đến trại cai nghiện nhưng giờ không thể làm gì hơn. Thật khó khăn để hàn gắn mối quan hệ đã đổ vỡ", thiếu nữ 16 tuổi tâm sự.

Alana ý thức rõ ràng rằng việc nổi tiếng từ bé, xuất hiện trong hàng loạt show truyền hình thực tế, lại có một người mẹ nghiện ngập là những thách thức trong hành trình trưởng thành của cô, nhưng cô tự hào vì mình đã mạnh mẽ vượt qua, không sa đà vào chất kích thích như nhiều sao nhí khác. Chính sai lầm của mẹ đã khiến Alana có cách sống khác.

"Rất nhiều người không nhận ra ma túy và rượu có thể ảnh hưởng đến họ như thế nào. Thực sự đó là một trải nghiệm khó khăn mà tôi không muốn bất cứ ai phải trải qua. Khi mẹ tôi bị ảnh hưởng bởi chất gây nghiện, tôi không biết rồi tương lai của mình sẽ đi về đâu. Tôi tự hào vì mình cuối cùng đã vượt qua", Alana nói.

"Hoa hậu nhí" cho biết cô đang nỗ lực để thoát khỏi cái tên Honey Boo Boo từng gắn với mình suốt thời thơ ấu: "Tên tôi là Alana. Cho tới giờ mọi người vẫn muốn tôi giữ nguyên hình ảnh thuở nhỏ của mình. Mọi người cũng cho rằng hẳn tôi đã trở nên giàu có vì được xuất hiện trong các show giải trí. Tất cả những suy nghĩ đó khiến tôi cảm thấy rất khó để bạn bè ở trường hay thậm chí là những người họ hàng có thể thực sự gần gũi và thấu hiểu tôi của hiện tại. Nói thật tôi không có mấy người bạn. Tôi không dám đặt nhiều niềm tin vào những người xung quanh".

Dù bị trêu chọc với biệt danh "hoa hậu béo phì", thường xuyên phải đối mặt với những lời chế giễu ác ý vì thân hình quá khổ nhưng cô bé 16 tuổi đang dần học cách bỏ qua những điều tiêu cực và yêu thương bản thân mình hơn: "Tôi cảm thấy tự hào vì chính mình và sẽ cố gắng vực dậy sau tất cả".

Được biết, sau khi mẹ ruột bị bắt giữ Alana đã chuyển tới sống cùng chị gái 20 tuổi. Chị gái trở thành người giám hộ hợp pháp đối với Alana cho tới khi cô đủ tuổi trưởng thành.

Vài năm nay, cô bé cũng đã thử sức với nghề người mẫu. Alana tham gia buổi trình diễn thời trang cho Model Mafia LA Fashion Fest với tư cách người mẫu ngoại cỡ. Cô muốn thay đổi cách nhìn của mọi người về hình ảnh chuẩn mực của người phụ nữ.

Ngoài ra, Alana cho biết đang tiết kiệm tiền để mua xe hơi và muốn trở thành y tá trong tương lai. Alana tiết lộ đã có bạn trai nhưng việc trở nên hòa đồng với các bạn học ở trường vẫn là điều rất khó khăn đối với cô.

