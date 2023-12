Hay tin vợ bỏ trốn theo anh rể, chồng càng suy sụp trước kết quả ADN với con trai 10 tuổi

Mới đây, trong một chương trình truyền hình Trung Quốc, anh Từ - nhân vật tham gia đã chia sẻ câu chuyện của gia đình. Anh cho biết gia đình mình sống ở Liêu Ninh, Trung Quốc. Vốn dĩ anh có vợ và 1 cậu con trai năm nay 10 tuổi. Những tưởng cuộc sống cứ thế bình yên trôi qua như bao gia đình khác nhưng anh Từ không thể ngờ được mọi thứ đã thay đổi sau 1 vụ tai nạn xe hơi.

Anh Từ kể, cách đây vài năm, một chiếc xe tải nông nghiệp chạy dầu diesel bất ngờ tông vào tường nhà anh Từ. Để bàn bạc chuyện bồi thường, anh Từ và anh rể đi về nhà tài xế.

Thế nhưng khi anh Từ và anh rể cùng nhau đến nhà tài xế thì đối phương trở mặt. Không những không chịu bồi thường mà còn dùng bạo lực để đe dọa.

Khi xung đột ngày càng trở nên căng thẳng, anh Từ sợ anh rể chịu thiệt nên cầm gậy lao vào đánh lại. Do không kiềm chế được cảm xúc nên anh Từ đánh tài xế bị thương khá nặng. Cuối cùng, anh rể không sao nhưng Từ phải ngồi tù vì tội cố ý gây thương tích.

Vài năm sau anh Từ được ra tù, nhưng trở về nhà liền bàng hoàng trước thông tin chị gái của anh đột nhiên mắc bệnh tâm thần. Nguyên nhân là do anh rể đã cùng vợ của Từ bỏ trốn.

Sau thời gian tìm kiếm tung tích, anh Từ tìm được họ và đến gặp để "3 mặt 1 lời". Lúc này hai người họ đã có với nhau 1 đứa con. Đau đớn trước sự thật nghiệt ngã, nhưng Từ cũng không thể "liều mạng" với họ bởi anh đã quá hiểu cảm giác ngồi tù, hơn nữa nhà anh vẫn còn bố mẹ, 1 người chị tổn thương tâm lý và con trai anh cũng đang chờ chăm sóc.

Nhưng sau sự việc, Từ trở về và càng ngày càng nghi ngờ đứa con trai 10 tuổi có thể cũng không phải con ruột của anh.

Do mới ra tù, không có tiền xét nghiệm ADN, anh Từ quyết định tham gia chương trình "Đại vương, tiểu vương" của đài truyền hình Hồ Bắc và nhờ tổ chương trình hỗ trợ thẩm định để về nhà an ủi bố mẹ, trấn an con trai thực sự là con của anh.

Không ngờ, mối nghi ngờ của Từ đã trở thành hiện thực. Kết quả giám định cho thấy cậu con trai 10 tuổi và anh Từ không có quan hệ huyết thống, hóa ra trước khi anh Từ đi tù, vợ anh và anh rể đã có mối quan hệ bất chính. Anh Từ không chỉ nuôi hộ con của anh rể 10 năm mà còn vì anh rể mà vào tù.

Nhận được kết quả, anh Từ bật khóc tại chỗ, vô cùng suy sụp. Thế nhưng, Từ cũng hứa rằng, dù con trai không phải là con ruột của anh thì sau này anh vẫn sẽ đối xử tốt với bé.

Liên quan đến câu chuyện, nhiều người đưa ra lời khuyên cho anh Từ:

Thứ nhất, anh vừa ra tù, trong tay không có gì nhưng anh có bố mẹ già, các chị và con trai. Anh cần phải cố gắng mạnh mẽ làm lại cuộc đời, sống một cuộc đời mới tích cực và có ích.

Thứ hai, tuy con trai không phải máu mủ ruột thịt nhưng lại luôn quan tâm, nghe lời anh, thế nên anh Từ nên trân trọng tình cảm này. Dù sao thì hai người cũng có tình nghĩa nhiều năm. Điều đó đôi khi quan trọng hơn cả huyết thống.

Thứ ba, anh không được tha thứ cho người vợ đồi bại kia. Anh hãy khởi kiện cô ta về tội phản bội, kiện người anh rể về tội đa thê. Người phụ nữ như vậy không xứng với tình cảm của anh, gia đình anh. Phải cho họ nhận ra sai lầm và phải trả giá vì đã phản bội người khác.

Sau khi suy nghĩ kĩ, anh Từ nhận ra mình phải hoàn toàn quên người phụ nữ đó vì cô ta không xứng đáng, đón nhận thế giới mới bằng một tâm hồn tươi đẹp. Cuối cùng anh rời khỏi chương trình trong niềm cảm phục của khán giả.

