Hành trình sinh con của người đàn ông mang bầu đầu tiên ở Việt Nam

Thứ Hai, ngày 18/05/2020 14:30 PM (GMT+7)

Sau 9 tháng chờ đợi, tối 16/5, Minh Khang- người đàn ông mang bầu đầu tiên ở Việt Nan hạ sinh cô công chúa nhỏ tại Trung tâm thẩm mỹ Bangkok - quận 10, TPHCM được đặt tên là Đặng Ngọc Thiên An.

Người đàn ông mang bầu đầu tiên ở Việt Nam "bố tròn con vuông".

"Anh Khang sinh con vào lúc 19 giờ 40 phút. Bé nặng 2,3kg. Hiện tại cả anh và con đều mạnh khỏe. Chồng em sinh thường. Lúc đầu cả nhà dự tính sinh mổ vì sẽ an toàn hơn nhưng cũng may gần tới giờ mổ thì chuyển dạ luôn nên bác sĩ quyết định để sinh thường" - Minh Anh chia sẻ về hành trình vượt cạn của chồng.

Rất nhiều bạn bè, người thân và cả cư dân mạng đã gửi lời chúc mừng người đàn ông mang bầu đầu tiên ở Việt Nam "bố tròn con vuông".

Định mệnh duyên trời

Xuất hiện trong chương trình "Come out- Bước ra ánh sáng", Minh Khang (1996, Cần Thơ) thu hút sự chú ý của người xem khi anh chia sẻ, bản thân chính là người đàn ông mang bầu. Anh là người đàn ông mang bầu đầu tiên tại Việt Nam. "Rất khó để có con, có được rồi rất khó để giữ", người đàn ông chuyển giới nói về trường hợp của bản thân mình.

Trước đó, vào tháng 11-2017, đám cưới của chú rể Minh Khang, lúc đó 21 tuổi và cô dâu Minh Anh, 18 tuổi, thu hút sự chú ý rất lớn từ dư luận. Họ "đổi vai" cho nhau khi Minh Anh sinh ra vốn là một người con trai còn Minh Khang lại từng là một cô gái.

Minh Anh – Minh Khang là một trong những cặp vợ chồng chuyển giới nổi tiếng nhất Việt Nam

Cặp đôi Minh Anh – Minh Khang là một trong những cặp vợ chồng chuyển giới nổi tiếng nhất Việt Nam. Trong đó, Minh Khang đổi từ nữ thành nam, tên thật là Đào Thị Kiều Trang, 24 tuổi, quê Cần Thơ còn Minh Anh chuyển từ nam sang nữ, tên thật là Đặng Khắc Nguyên, 21 tuổi, quê Bến Tre.

Họ gặp nhau lần đầu tiên trong một cuộc thi sắc đẹp dành cho người chuyển giới - Minh Anh là thí sinh nữ, còn Minh Khang là thành viên Ban giám khảo. Sau 2 tháng kể từ lần gặp gỡ đó, họ mới có những tin nhắn đầu tiên và tiến tới hẹn hò. Cặp đôi tính đến chuyện trăm năm nhưng bị gia đình phản đối.

Sau bao lần thuyết phục, họ cũng có một đám cưới chỉn chu. Và như mọi cặp đôi khác, họ khát khao tiếng trẻ thơ ê a trong nhà. Và Minh Khang quyết định, anh sẽ là người sinh con cho vợ khi xem được thông tin về người đàn ông mang bầu trên thế giới. Và, đến năm 2019, cặp đôi quyết định có con.

Tuy nhiên lúc này Minh Khang đã tiêm hormone nam giới được 2,5 năm, cơ thể đã có nhiều biến đổi và Minh Anh cũng đã tiêm hormone nữ được vài tháng. Thêm vào đó, cả hai đã từng trải qua quá trình phẫu thuật dùng nhiều thuốc gây tê, gây mê, kháng sinh… nên cặp đôi không khỏi lo lắng về khả năng thụ thai cũng như khả năng giữ thai.

Để bắt đầu quá trình mang thai, Minh Khang quyết định dừng tiêm hormone

Để bắt đầu quá trình mang thai, Minh Khang quyết định dừng tiêm hormone để có kinh nguyệt trở lại và bồi bổ, chuẩn bị cho quá trình mang thai. Minh Anh cũng chuyển từ tiêm hormone sang thuốc uống để giảm liều.

Điều may mắn đã đến, sau 3 tháng, Minh Khang có thai, trở thành "người đàn ông" đầu tiên ở Việt Nam mang bầu.

Khi biết có thể mang thai, vợ chồng Minh Khang - Minh Anh vừa hạnh phúc vừa lo. Bởi, Minh Khang đã sử dụng một số loại thuốc, Hormone chuyển giới và điều đó ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình mang thai. Có lúc, họ tự trấn an bản thân: "Kế hoạch bọn mình đưa ra là mình muốn có con thôi, còn con đến khi là trời cho. Bởi vậy, khi con đến thì mình đón nhận thôi".

Phải mất một thời gian dài để cái thai ổn định, cả hai mới báo tin vui cho gia đình. Khi Minh Khang mang thai, vợ anh - Minh Anh xác định sẽ là người lao động chính để kiếm thêm thu nhập. Họ cũng biết con đường trước mắt sẽ nhiều khó khăn nhưng cả hai đều rất quyết tâm.

Hạnh phúc nào hơn?

Minh Khang chấp nhận chịu đau để sinh thường

Dù nguy hiểm nhưng Minh Khang vẫn chấp nhận chịu đau để sinh thường, khi nào không có khả năng sinh thường anh mới quyết định sinh mổ.

Nhớ lại lúc mang thai, đôi lúc Minh Khang không nhịn nổi cười. Là người chuyển giới nên có bầu, cũng có biết bao câu chuyện bi hài. Anh kể: "Bác sĩ siêu âm nói, lần đầu tiên ông siêu âm cho một người mang bầu mà có lông bụng". Rồi khi vào bệnh viện xét nghiệm tiểu đường thai kỳ, y tá nói: "Để giấy xét nghiệm ở đây, người thân đi ra ngoài, bà bầu ở lại'. Vợ tôi (Minh Anh) quay lưng đi, y tá quay ra nói với tôi một lần nữa: "Người thân đi ra ngoài đi!". Lúc này, tôi mới nói: "Chị ơi, em vào xét nghiệm" nhưng y tá vẫn không tin. Cuối cùng tôi phải giải thích: "Chị ơi em là người chuyển giới nhưng em mang thai".

Ngay trong giai đoạn đang làm phẫu thuật từng bước, Khang đã dính bầu. Người vợ Minh Anh (cũng chỉ chuyển giới một phần) cho biết: "Cả hai vợ chồng đã mong muốn có con nên cố gắng thực hiện. Sau khi có con, trong năm nay tôi sẽ đi chuyển giới hoàn toàn để thành con gái thật".

Minh Khang từng chia sẻ, anh muốn sau này sẽ hỗ trợ các bạn có hoàn cảnh giống mình để họ có con. "Tôi sẽ hỗ trợ cho các bạn một phần chi phí khi các bạn có đủ những điều kiện như gia đình cho phép, sống chung với người yêu hoặc kết hôn công khai giống vợ chồng em và đều mong muốn có con". Bởi bản thân Minh Khang hiểu rõ, cảm giác hạnh phúc vô bờ khi gia đình có được món quà trời ban. Nhất là với một người có hoàn cảnh đặc biệt như anh.

Minh Khang hạnh phúc vô bờ khi gia đình có được món quà trời ban

Anh kể, khi phát hiện có thai, không dám nói với gia đình vì bác sĩ sản khoa nói rằng, cả hai rất khó có con. Nếu có cũng khó giữ bởi cơ thể đã bị biến đổi do thuốc tiêm vào người. "Lúc phẫu thuật, tôi dùng nhiều loại thuốc như thuốc gây tê, gây mê, thuốc kháng sinh… nên rất lo em bé sẽ bị dị tật, không phát triển như bình thường" - Khang chia sẻ.

Để chăm sóc thai nhi, Minh Khang có một bác sĩ riêng theo dõi thai kỳ. Cứ 2 tuần 1 lần, Minh Khang đi khám. Anh còn tiết lộ: "Từ khi phát hiện mang bầu, hai vợ chồng phải ngừng chuyện vợ chồng rồi chuyển dần sang ngủ riêng".

Do đó, Minh Khang cũng không dám nghĩ, đến ngày "bố tròn con vuông", thậm chí, Minh Khang còn sinh thường chứ không phải là sinh mổ trong bệnh viện. Khang bảo, lúc trước khi mang thai, không ai nghĩ anh đang có bầu vì Minh Khang không hề bị ốm nghén và vẫn tham gia các hoạt động cộng đồng. Minh Khang hài hước: "Nhìn vào không ai nghĩ em có thai, còn người quen thì ví em như một con kangaroo vậy, đi đâu cũng mang con bên mình".

Do tuyến vú của Minh Khang đã cắt hết tuyến sữa nên cô công chúa nhỏ của người đàn ông mang bầu đầu tiên ở Việt Nam sẽ được nuôi bằng sữa ngoài hoàn toàn.

Không che giấu được hạnh phúc, cô vợ Minh Anh chia sẻ: "Giây phút đáng nhớ nhất trong đời ba mẹ, khóc cạn nước mắt. Cảm ơn công chúa nhỏ đã cùng ba Chuột vượt cạn thành công. Một năm quá nhiều điều trọn vẹn. Cảm ơn trời thương, mong cuộc đời con gái sẽ bớt bão giông, được bình an. Giỏi lắm con gái ơi. 9 tháng ròng rã gia đình mình gặp nhau rồi nè, an nhiên con nhé, ba mẹ luôn bên con. Đặng Ngọc Thiên An, được bình an của trời".

Nguồn: https://nld.com.vn/van-nghe/emagazine-hanh-trinh-sinh-con-cua-nguoi-dan-ong-mang-bau-dau-tien-o-...Nguồn: https://nld.com.vn/van-nghe/emagazine-hanh-trinh-sinh-con-cua-nguoi-dan-ong-mang-bau-dau-tien-o-viet-nam-20200518000715066.htm