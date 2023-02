Giới trẻ khoe quà Valentine: Từ "ting ting" trăm triệu, Iphone 14 đến… chai tương ớt

Valentine là dịp đặc biệt để các cặp đôi thể hiện tình cảm với nhau. Những món quà giá trị, ấn tượng, độc đáo được các chàng trai, cô gái chuẩn bị để đem đến niềm vui bất ngờ cho "nửa kia".

Cô gái có nick name Dâu Tây hạnh phúc khoe món quà Valentine chồng tặng là một "cú ting ting" 100 triệu đồng. Chồng cô nàng nhắn nhủ: "Ngày này tặng quà to đùng chứng minh tình yêu to đùng".

Giáp Hoàng Nhi (sinh năm 1997, quê Bắc Giang) nhận được món quà Valentine giá trị là chiếc điện thoại IPhone 14. Cô nàng cũng dành tặng bạn trai món quà là hộp hoa kèm lọ nước hoa bên trong.

Giáp Hoàng Nhi và bạn trai đã có 3 năm bên nhau. Cô nàng tâm sự: "Tụi mình bên nhau từ khi chưa có gì trong tay. Cả hai cùng nhau lập nghiệp và may mắn có được sự nghiệp như bây giờ. Hai đứa rất trân trọng tình cảm này".

Vì vợ đặc biệt thích gấu nên anh Ngọc Thiện (TP.HCM) đã tặng vợ những chú gấu màu hồng dễ thương.

Anh chia sẻ: "Khi bạn có vợ không thích giữ tiền, không thích vàng, không thích trang sức, không đam mê đồ công nghệ, mỹ phẩm đủ nhiều thì là cô ấy chơi "hệ gấu dâu". Vợ anh đã rất bất ngờ khi nhận được món quà Valentine đặc biệt này từ chồng.

Dù yêu xa nhưng Hồ Mai Kim Hoa vẫn nhận được quà Valentine từ bạn trai. Món quà tình yêu của cô là một bó hoa hồng đỏ và một món đồ trang sức.

Thay vì chờ nhận quà Valentine từ bạn trai, Thư Thư đã tự tay làm một chiếc bánh socola để tặng "người ấy". Để tạo bất ngờ cho "nửa kia", Thư Thư đã khéo léo để 3 triệu đồng tiền mặt bên trong chiếc bánh và cô nàng thành công đem đến niềm vui cho bạn trai.

Thư Thư và bạn trai đã có nhiều năm bên nhau và chuẩn bị kết hôn. Thư chia sẻ, cô từng nhận được rất nhiều món quà giá trị từ bạn trai và dịp Valentine này là dịp cô nàng thể hiện tình cảm của mình.

Thu Tuyết và bạn trai có một cuộc hẹn tại nhà hàng lãng mạn vào dịp Valentine. Cô nàng nhận được hàng loạt món quà "xịn xò" như: socola, gấu, hoa, nươc hoa, son môi và đồng hồ.

Cô nàng cũng chuẩn bị một chiếc áo thun và một lọ nước hoa để tặng bạn trai. Cặp đôi còn tự làm "sổ chứng nhận tình yêu" để ngày Valentine thêm phần ý nghĩa.

Cặp đôi đã có 2 năm quen và yêu nhau. Cả hai chưa từng xa nhau trong những dịp đặc biệt như thế này.

Vi Hoài Tiếp khiến bạn trai vô cùng bất ngờ khi chuẩn bị món quà Valentine là mỳ tôm, tương ớt... Cô nàng kể lại: "Bạn trai mình đi làm 8 giờ tối mới về đến nhà. Mở cửa ra, thấy hộp quà là những vật dụng thường ngày anh ấy rất bất ngờ và cười mãi không thôi. Món quà tuy nhỏ nhưng đã đem đến niềm vui cho cả hai đứa mình".