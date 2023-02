Bạn gái Đoàn Văn Hậu bật mí về lần gặp mặt đầu tiên, bị chàng hỏi ngay một câu khó đỡ

Doãn Hải My tiết lộ những kỷ niệm hài hước trong buổi gặp đầu tiên với Đoàn Văn Hậu.

Vừa qua, cặp đôi Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My đã có buổi phát sóng trực tiếp để giao lưu với người hâm mộ. Khi chia sẻ về kỷ niệm đáng nhớ trong lần gặp gỡ đầu tiên, bạn gái Đoàn Văn Hậu cho hay, chàng cầu thủ đã không ngần ngại hỏi "khó" cô: "Câu đầu Hậu nói với tôi khi gặp ngoài đời là: Sao em không trả lời tin nhắn Facebook anh?". Sau đó, Hải My đáp lại lý do người đẹp không phản hồi là vì bận học.

Trong livestream, khi nhận được câu hỏi: "Từ lúc yêu chị My anh có áp lực gì không?", Đoàn Văn Hậu hài hước trả lời rằng mình bị "áp lực cuộc sống". Lúc chàng cầu thủ được yêu cầu nêu 3 tật xấu của đối phương, anh khẳng định: "Chẳng ai hoàn hảo, mình phải yêu cái tật xấu của người đấy" khiến netizen được phen "ôm tim" vì độ ngọt ngào.

Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My vướng nghi vấn hẹn hò từ năm 2020 khi tuyển thủ quốc gia công khai đến ủng hộ bạn gái trong Chung kết Hoa hậu Việt Nam và vì cả hai thường cùng đi dự đám cưới của dàn cầu thủ đội tuyển Quốc gia. Tuy nhiên, mãi đến tháng 8/2022, cặp đôi "trai tài gái sắc" mới quyết định công khai chuyện tình cảm. Từ đây, loạt khoảnh khắc "ngọt sâu răng" của cặp đôi nhận về lượt tương tác lớn trên mạng xã hội.

Doãn Hải My và Đoàn Văn Hậu vướng tin đồn hẹn hò từ 2020.

Cả hai thường xuyên "phát đường" trên MXH từ sau khi công khai hẹn hò.

Cặp "trai tài gái sắc" thường xuyên đi du lịch, đi chơi và đi xem đá bóng cùng nhau.

