Giới trẻ Hà Nội trải bạt, xếp hàng từ trưa chờ khoảnh khắc countdown 2026

Chào đón năm mới 2026, Hà Nội tổ chức nhiều chương trình biểu diễn nghệ thuật ý nghĩa, hấp dẫn phục vụ Nhân dân tại các xã, phường trên địa bàn. Trong số đó, sự kiện được mong chờ nhất là chương trình đếm ngược chào năm mới (Hà Nội countdown 2026), diễn ra tại Quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục, phường Hoàn Kiếm.

Hà Nội countdown 2026 được tổ chức từ 19h ngày 31/12/2025 và kéo dài đến rạng sáng 1/1/2026. Chương trình mang đến không gian âm nhạc sôi động, những màn trình diễn đặc sắc và khoảnh khắc đếm ngược khi hàng nghìn khán giả cùng nhau chào đón thời khắc chuyển giao năm cũ và năm mới.

Theo ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, từ 11h ngày 31/12, dòng người đổ về phố đi bộ Hồ Gươm ngày một đông, tập trung quanh khu vực Quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục.

Nhiều người lựa chọn đến sớm để giữ vị trí thuận lợi, sẵn sàng chờ đợi 7-8 giờ đồng hồ trước khi chương trình chính thức bắt đầu.

Dọc các tuyến đường quanh Hồ Gươm, nhiều nhóm bạn trẻ trải bạt, ngồi thành từng nhóm trò chuyện, chụp ảnh và tranh thủ ăn uống trong lúc chờ đợi.

Một số người chuẩn bị sẵn đồ ăn, nước uống để có đủ năng lượng theo trọn vẹn đêm nhạc kéo dài đến Giao thừa.

Có mặt tại phố đi bộ từ đầu giờ chiều, Phạm Hương Lan chia sẻ: “Năm nào em cũng cố gắng đi xem countdown. Không khí rất khác so với xem qua màn hình. Đến sớm tuy phải chờ lâu nhưng đổi lại là cảm giác háo hức và được hòa vào dòng người đón năm mới”.

Minh Anh (21 tuổi, sống tại phường Đống Đa) cho biết, năm nay em cùng nhóm bạn quyết định đón năm mới ở trung tâm thành phố thay vì đi du lịch. “Bọn em đến từ gần 13h. Mỗi người mang theo một chút đồ ăn, nước uống. Ngồi chờ hơi mệt nhưng bù lại là cảm giác rất vui, giống như một lễ hội chung của cả thành phố”, Minh Anh nói.

Càng về chiều, lượng người đổ về khu vực Hồ Gươm càng đông. Nhiều tuyến đường dẫn vào phố đi bộ rơi vào tình trạng ùn ứ, các phương tiện di chuyển chậm. Lực lượng chức năng được huy động để phân luồng, hướng dẫn giao thông, hạn chế tình trạng ùn tắc kéo dài.

Không chỉ khu vực ngoài trời, các quán cà phê, nhà hàng có vị trí đẹp xung quanh Quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục cũng trở nên nhộn nhịp. Nhiều cơ sở cho biết khách đã đặt kín chỗ từ nhiều ngày trước, đặc biệt là những vị trí có thể quan sát sân khấu và khu vực bắn pháo hoa.

Tại Quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục, công tác chuẩn bị cho đêm diễn đã hoàn tất. Sân khấu lớn được dựng từ sớm, hệ thống âm thanh, ánh sáng được kiểm tra kỹ lưỡng, sẵn sàng cho những màn trình diễn bùng nổ trong đêm cuối năm.

Để đảm bảo an ninh, trật tự, lực lượng công an, bảo vệ và các đơn vị liên quan được bố trí tại nhiều điểm xung quanh khu vực diễn ra sự kiện. Các phương án đảm bảo an toàn cho người dân tham dự chương trình được triển khai đồng bộ.

Theo dự báo, đêm 31/12 tại Hà Nội thời tiết khá thuận lợi, trời khô ráo, nhiệt độ khoảng 15-17°C, tạo điều kiện để người dân và du khách tận hưởng trọn vẹn khoảnh khắc countdown, cùng chào đón năm mới 2026 trong không khí rộn ràng, ấm áp.