Giá cả đắt đỏ, Gen Z xứ Hàn thách nhau không tiêu tiền kể cả phải bùng hẹn với bồ

Thay vì đi ăn ngoài, Gen Z Hàn Quốc tự nấu ăn và chia sẻ lên mạng xã hội. (Ảnh: @livfe_thrt ifty_life)

Không chỉ ở Việt Nam, vật giá Hàn Quốc cũng đang leo thang ở mức đáng lo ngại. Bởi vậy, thử thách “Hôm nay tôi không tiêu đồng nào” bắt đầu được lan truyền trên mạng xã hội và được giới trẻ Hàn Quốc hưởng ứng với mục tiêu giảm bớt chi phí và sống tiết kiệm hơn.

Trước đây, nhiều bạn trẻ có xu hướng chọn lối sống YOLO (You Only Live Once - Bạn chỉ sống một lần, vì vậy hãy làm tất cả những gì bạn muốn). Họ tập trung sống cho hiện tại, đi du lịch, ăn uống, mua sắm và tận hưởng những khoảng khắc chỉ diễn ra một lần trong đời sao cho thật ý nghĩa, trọn vẹn, không lãng phí.

Tuy nhiên khi thời thế thay đổi, những Gen Z này lại đang cố gắng thắt chặt chi tiêu, cẩn trọng hơn với những lựa chọn hiện tại của mình để tập trung xây dựng tương lai. Một loạt thử thách "gét gô" đã được đặt ra: Mang cơm hộp đi làm, không mua cà phê ngoài - uống "ké" cà phê gói trong công ty đi bộ thay vì đi xe bus, taxi; hạn chế ra đường, cắt đứt liên lạc với bạn bè, thậm chí… không gặp người yêu.

Ngay khi được lan truyền trên mạng xã hội, thử thách này đã nhanh chóng trở thành chủ đề hot. Trên Instagram, từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất là 무지출 챌린지 - thử thách không tiêu tiền. Nhiều YouTuber, vlogger chia sẻ các mẹo về cách cắt giảm đáng kể chi phí hàng ngày và thay đổi thói quen tiêu pha đã thu hút hàng chục nghìn lượt xem và bình luận.

Các bạn trẻ cũng không ngại đăng tải hình ảnh sổ tay hoặc danh sách chi tiêu hàng ngày của mình trên Instagram kèm hashtag liên quan đến những từ khóa như "không chi tiêu", "thử thách không tiêu tiền" và "ngày không chi tiêu". Tuy nhiên, nhiều người cho rằng tiết kiệm quá mức có thể gây stress và việc cắt đứt liên lạc với mọi người, không ra ngoài vui chơi, tự cô lập bản thân là một cách tiết kiệm tiêu cực và có thể gây phản tác dụng.

Thực hiện thử thách được các bạn trẻ chia sẻ trên Instagram cá nhân của mình! (Ảnh: @moojm tichul_dingding)l

Những bài chia sẻ dạy nấu những bữa ăn đơn giản, tiết kiệm cũng được đăng tải nhiều trên Instagram. (Ảnh: @joongangilbo)

