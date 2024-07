Đòi mẹ mua vàng không được, cô gái đập phá cửa hàng

Sự cố gây sốc đã xảy ra tại Trung tâm thương mại Thường Bình Thương Hồng ở thành phố Đông Quản, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Một cô gái trẻ mất kiểm soát đã la hét điên cuồng làm loạn tại cửa hàng chỉ vì mẹ cô từ chối mua cho cô một món trang sức đắt tiền.

Theo đoạn video lan truyền trên mạng xã hội, cô gái mặc váy đỏ ban đầu được nhìn thấy nằm trên sàn, la hét ầm ĩ trong trung tâm thương mại. Một phụ nữ mặc váy trắng, được cho là mẹ của cô gái, đã cố gắng kéo cô dậy.

Cô gái hành động điên cuồng khi không được mẹ mua cho món đồ trang sức đắt tiền.

Tình hình nhanh chóng "leo thang" khi cô gái mặc váy đỏ đột ngột lao về phía quầy hàng của thương hiệu trang sức Saturday Fortune. Trong lúc tất cả mọi người chưa kịp phản ứng, cô gái nhảy lên tủ kính trưng bày của cửa hàng, dậm chân mạnh và ném các vật dụng xung quanh. Hành vi này đã thu hút sự chú ý của đám đông khách hàng đang mua sắm trong trung tâm thương mại. Lúc này, người phụ nữ mặc váy trắng vẫn cố gắng can thiệp để ngăn chặn tình huống xấu hơn.

Nguồn tin từ những người chứng kiến cho biết, nguyên nhân của sự việc là do cô gái trẻ đã bị mê hoặc bởi một món trang sức tại cửa hàng. Tuy nhiên, mẹ cô gái đã từ chối mua cho con gái với lý do giá quá cao, dẫn đến sự bùng nổ cảm xúc của cô.

Đại diện của Trung tâm thương mại Thường Bình Thương Hồng đã xác nhận sự việc với báo chí địa phương, đồng thời cho biết cảnh sát đã được gọi đến để xử lý tình huống. Chi tiết cụ thể về hậu quả pháp lý và thiệt hại vật chất vẫn đang chờ thông báo chính thức từ cơ quan chức năng.

Sau khi truyền thông đưa tin về vụ việc, đa số mọi người đều chỉ trích hành vi của cô gái, cho rằng cô gái mắc "bệnh công chúa", cần phải được dạy dỗ nghiêm khắc và chịu trách nhiệm với những hành vi vô lối của mình. "Ở nhà có thể là công chúa, ra ngoài đời chẳng ai chiều chuộng bạn đâu, dính án là cái chắc", "Giáo dục kiểu gì kỳ quặc vậy, nhìn cô ấy giống như loạn thần, hoàn toàn không kiềm chế được cảm xúc", "Đây là lý do cần thiết phải có những trường giáo dưỡng", "Cô ta vừa không có món đồ mình muốn còn phải đền bù thiệt hại, vừa lắm!", "Hành vi này là do sự dung túng của gia đình mà ra, theo tôi thì lỗi do cha mẹ một nửa"..., cư dân mạng xôn xao bình luận.

