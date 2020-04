Đoàn viên chế mũ chắn giọt bắn tặng tiểu thương các chợ

Thứ Sáu, ngày 03/04/2020 15:00 PM (GMT+7)

Học hỏi từ các clip hướng dẫn trên youtube, các Đoàn viên thanh niên phường An Khê (quận Thanh Khê, Đà Nẵng) đã tự chế mũ chắn giọt bắn từ những nguyên vật liệu đơn giản để tặng cho tiểu thương các chợ, lực lượng tham gia phòng chống dịch COVID – 19 ở phường...

Trong 2 ngày 1/4 và 2/4, Đoàn phường An Khê (quận Thanh Khê, Đà Nẵng) đã trao tặng 260 mũ chắn giọt bắn đến tận tay hàng trăm tiểu thương tại các chợ trên địa bàn, lực lượng phòng dịch của phường, trạm y tế phường.

Mũ chắn giọt bắn được làm từ các vật liệu như kính mica, dây thun, băng dán, khuy bấm... “Các thức làm mũ được các bạn Đoàn viên, thanh niên phường học hỏi qua các clip hướng dẫn trên youtube. Đoàn phường đã làm được 260 mũ chắn giọt bắn trao tặng cho tiểu thương các chợ cũng như lực lượng phòng dich”, anh Đỗ Văn Thành, Bí thư Đoàn phường An Khê cho hay.

Mũ chắn giọt bắn được làm từ các vật liệu dễ tìm như tấm mica, dây thun, băng keo, khuy bấm...

Được biết, 200 mũ chắn giọt bắn được trao tặng cho các hộ tiểu thương chợ Thuận An, chợ Tân An (hai chợ lớn trên địa bàn phường An Khê), 60 mũ được trao tặng cho lực lượng làm nhiệm vụ phòng chống dịch COVID – 19 trên địa bàn phường và trạm y tế.

Đoàn phường An Khê đã tặng 200 mũ chắn giọt bắn cho bà con tiểu thương ở 2 chợ lớn trên địa bàn

“Trong thời điểm cách ly xã hội, chợ là địa điểm tập trung đông người. Các tiểu thương ở chợ thường phải tiếp xúc, nói chuyện với rất nhiều người, bởi vậy, mũ chắn giọt bắn sẽ giúp các tiểu thương hạn chế được các nguy cơ lây nhiễm”, anh Thành nói thêm.

Lực lượng Đoàn viên thanh niên phường An Khê cũng tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở bà con tiểu thương tích cực rửa tay, thường xuyên đeo khẩu trang khi buôn bán ở chợ.

Tặng mũ chắn giọt bắn và khẩu trang cho lực lượng chống dịch ở địa phương

Ngoài ra, Đoàn phường An Khê cũng trao tặng 500 khẩu trang cho lực lượng dân quân tự vệ, công an phường, lực lượng làm công tác kiểm soát dịch trên địa bàn, cũng như trao tặng mô hình rửa tay sát khuẩn cho Trạm y tế phường An Khê.

