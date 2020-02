Điều quan trọng chị em nhất định phải biết nếu muốn kết hôn với một người

Chủ Nhật, ngày 23/02/2020 08:00 AM (GMT+7)

Theo diễn giả Phạm Ngọc Anh, nếu muốn kết hôn, chị em nhất định phải tìm cho mình một người mà khi ở trước người đó bạn có thể thoải mái là chính mình…

Để kết hôn với một người đàn ông, chị em phụ nữ cần phải xét đến nhiều yếu tố. Tuy nhiên theo diễn giả Phạm Ngọc Anh, điều quan trọng mà chị em cần phải lưu ý đó là chị em cần tìm cho mình một người đàn ông mà khi ở trước người đó, chị em có thể thoải mái được là chính mình, có thể để mặt mộc, cột tóc đuôi ngựa, nói nhảm nói xàm…

Người đó không để ý bạn nổi bao nhiêu cục mụn, cũng không để ý bạn đã ăn 3 chén cơm còn thêm 1 cái đùi gà.

Người đó có thể hiểu được cái tính vui buồn bất thường của bạn, lúc buồn sẽ hay nổi cáu, lúc vui thì dù có ở trên đường cũng sẽ cười đến mức gập người đứng dậy không nổi. Dù bạn có mập hay ốm, có trắng hay đen, có đẹp hay xấu, thì người đó vẫn yêu thương bạn.

Ngược lại, khi không được là chính mình, nghĩa là trước một người mà bạn không được sống thật với những ưu nhược điểm của mình, phải cố tỏ ra mình là một con người khác thì điều đó hết sức nguy hiểm. Bởi không ai cố được cả đời.

Việc phải cố tỏ ra mình dịu dàng, cố tỏ ra mình nhỏ nhẹ, thanh lịch, cố tỏ ra mình đảm đang… mà mình không phải như vậy thì đây là điều ngốc nghếch nhất là chị em rất hay mắc phải. Việc cố tỏ ra như vậy không những khiến cho chị em chọn lầm người, mà ngay cả bản thân bạn cũng sẽ đưa mình vào tình thế éo le về sau.

Ngoài ra, muốn biết một chàng trai thật sự yêu mình hay không, chị em hãy nhìn vào 3 điểm sau:

1. Thứ mà anh ấy quan tâm nhất, anh ấy có sẵn sàng chia sẻ với bạn không?

Nếu như người đàn ông bạn yêu rất quan tâm đến tiền bạc, nhưng anh ta lại không nguyện ý chia sẻ tiền bạc với bạn. Nhưng ngược lại nguyện ý chia sẻ thời gian với bạn, vậy thì chưa thể nói rằng anh ta rất thích bạn. Đừng bao giờ ngộ nhận điều đó để rồi khổ hạnh về sau này đấy.

Nếu người đàn ông đó quan tâm đến thời gian hơn chuyện tiền bạc, kiếm tiền. Vậy thì anh ta có mua cho bạn cái gì cũng không thể nói chắc rằng anh ta yêu bạn. Chỉ có khi anh ta bỏ thời gian cùng bạn mới chứng minh rằng anh ta yêu bạn.

Nếu như, một người đàn ông sẵn sàng chia sẻ thứ mà anh ấy trân quý nhất dành cho bạn thì điều đó chứng tỏ rằng anh ấy yêu bạn hơn cả mạng sống của mình.

Với anh ấy, không có gì trên đời này là không san sẻ cùng bạn, bởi đã yêu thật lòng, thứ anh ấy sợ mất nhất đó chính là bạn. Người đàn ông hiện tại của bạn nếu làm được điều này, nhất định phải giữ chặt anh ấy ở bên cạnh mình.

2. Xem suy nghĩ đầu tiên của anh ấy khi cãi nhau với bạn

Điều này có lẽ nhiều cô gái thường bỏ qua, nhưng nó lại là dấu hiệu để xem chàng trai bạn đang dành tình cảm có yêu bạn thật lòng hay không chính xác nhất. Nếu như bạn và anh ấy có sự mâu thuẫn, cãi vã lẫn nhau thì bất luận lúc đó dù anh ấy có giận dữ thế nào, cuối cùng vẫn có thể bao dung cho bạn.

Bởi người đàn ông yêu bạn sẽ không bao giờ giận dỗi bạn lâu, họ luôn mong muốn mình mang đến những điều tốt đẹp nhất cho bạn mà thôi.

Còn nếu người đàn ông khi cãi vã với bạn bỏ mặc bạn, không quan tâm đến cảm xúc của bạn mà chỉ muốn anh ta thắng thì chắc chắn anh ta chỉ yêu bản thân mình mà thôi. Anh ta đôi khi sẽ đổ lỗi do mình trẻ con, nhất thời không để ý đến bạn gái. Nhưng bạn đừng tin, bởi anh ta chính là kẻ vô tâm, trong tình yêu người ta chỉ đặt Tâm cho người phụ nữ mình yêu, nếu anh ta không để ý đến bạn thì chứng tỏ anh ta không yêu bạn thật sự.

3. Vào những thời điểm quan trọng, anh ấy có thể đứng lên bảo vệ bạn hay không?

Có rất nhiều người đàn ông, lúc còn bình yên thì thề thốt: "Anh nhất định sẽ bảo vệ em, có anh đây rồi em đừng lo lắng nữa. Hãy dựa dẫm vào anh''. Hay là ''Dù cho thế giới này có sập, anh cũng sẽ vì em mà chống đỡ''. Nhưng rồi khi bạn gái vừa xuất hiện khó khăn thì lập tức biến mất, bỏ chạy không thấy hình bóng đâu.

Tới khi bạn vượt qua sóng gió thì anh ta lại quay về xin bạn tha thứ rồi bịa ra những lý do rằng do anh ta không biết, do anh ta lúc đó cũng xảy ra chuyện rồi mong rằng bạn hãy tha thứ cho anh ta... Tốt nhất bạn đừng tin, bởi suy cho cùng anh ta chỉ là kẻ giỏi lấp liếm và không dám dũng cảm đứng bên cạnh bảo vệ bạn mà thôi.

