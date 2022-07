Đi hẹn hò gặp gái xinh, anh nhân viên thú y đòi “vác" cô về Tây Ninh

Ghép đôi thần tốc tập 66 cùng Cát Tường – Hứa Minh Đạt gặp gỡ hai cặp đôi là Văn Mão – Thu Hiền (ghế xanh) và Trung Hiếu - Kim Tuyến (ghế đỏ).

Văn Mão (30 tuổi, Long An) – nhân viên kinh doanh bất động sản tại TP.HCM, có điểm mạnh vui vẻ, thật thà, lúc rảnh rỗi thường đi cà phê với bạn bè hoặc chơi game; điểm yếu ít bắt chuyện với người lạ.

“Mối tình lâu dài em không có nhiều, 2-3 mối tình đi chơi chung do bạn bè giới thiệu nhưng kết thúc rất nhanh khoảng 9 tháng. Sau khi đi làm công ty thì có một bạn tỏ tình với em, quen được 3 tháng tự nhiên bạn đòi chia tay khiến em buồn tới giờ. Em không có yêu cầu nhiều chỉ cần một người biết chia sẻ, vui vẻ, hòa đồng và phải nói mới hiểu chứ kêu nhìn mặt đoán tâm trạng là em không đoán được. Mưa nắng thất thường là em chịu không nổi, thích vui thì vui, thích buồn thì buồn là em thua luôn. Em không thích phụ nữ nói luyên thuyên nhiều quá”, anh chàng nhát gái thật thà chia sẻ.

Thu Hiền (29 tuổi, TP.HCM) – nhân viên văn phòng, là người hòa đồng nhưng rất hay quên.

Cô gái ngồi ghế xanh cho biết: “Em trải qua hai mối tình. Mối tình đầu tiên năm 18 tuổi không sâu sắc lắm chỉ 3 tháng. Mối tình thứ hai được 2 năm chia tay cách đây 5 năm do cả hai cảm thấy không hợp nữa, anh ấy lúc nào cũng phụ thuộc vào mẹ và chưa có sự trưởng thành. Em thích mẫu đàn ông trưởng thành, có kinh nghiệm cuộc sống, lo lắng, quan tâm cho em và có thể dạy dỗ em được. Từ nhỏ em đã không có tình cảm của người cha nên em mong bạn trai có thể hướng dẫn em trong cuộc sống. Bạn trai cao khoảng 1m7 trở lên, dễ thương, ưa nhìn, nhìn vô mình cảm thấy có cảm tình, dễ kết bạn, dễ làm quen”.

Trung Hiếu (30 tuổi, Vĩnh Long) - nhân viên thú y của trang trại bò sữa ở Tây Ninh, là người hòa đồng, thích thể thao nhưng “nhậu” nhiều. Anh chàng gây ấn tượng khi chia sẻ câu chuyện về những chú bò rằng: “Đôi lúc có tai nạn nghề nghiệp: bò húc và bò đá. Con bò nhập từ Úc, Mỹ về chưa thuần chủng, khi nó húc thì em bỏ chạy thôi chứ không làm được gì. Làm được 4 năm thì em bị một lần húc văng ra ngoài, một lần đá vào đùi. Công việc của em là mang lại hạnh phúc cho những cô bò”.

“Em có 3 mối tình. Mối tình đầu thời sinh viên, do em bận học hỏi công việc thời gian nghỉ cũng không có nên càng không có thời gian thăm bạn gái. Bạn gái trách em không còn quan tâm nữa nên quyết định chia tay. Ngày bạn lập gia đình em có về uống với chú rể xỉn luôn. Mối tình thứ 2 khoảng năm 2019, bạn là sinh viên đang thực tập nhỏ hơn em 5 tuổi do chính tay em đào tạo, hướng dẫn. Sau 1 tháng ít nói chuyện em thấy lo lo và 4 tháng sau bạn dừng lại. Khi em xuống nhà bạn ở Đồng Nai thì bạn đang quen một anh kỹ thuật trong trại rồi. Mối cuối cùng chia tay cuối năm rồi. Em có về nhà bạn gái xin phép hai bác tìm hiểu nhưng vừa ra Tết bạn đòi chia tay với lý do không hợp. Sau em mới biết bạn quay lại với bạn trai cũ 10 năm và em ra rìa luôn. Em thích mẫu bạn gái trưởng thành, đừng có mè nheo nhiều quá”, chàng nhân viên thú y trải lòng.

Kim Tuyến (26 tuổi, Bình Thuận) - kỹ thuật viên spa ở TP.HCM, có ưu điểm là học hỏi nhanh và khuyết điểm là nhậu thường nói nhiều, hơi nóng tính. Chưa từng có mối tình chính thức, Kim Tuyến mong tìm bạn trai tương lai ưa nhìn và có công việc ổn định.

“Em chưa có mối tình chính thức nào hết, chỉ ở mức tìm hiểu cảm thấy không hợp nên em không quen. Có một cuộc tình gọi là “mập mờ” nhưng vô tình em phát hiện em là người thứ 3, từ lúc đó em cảm thấy mất tin tưởng vào bạn nam nên em sẽ dè chừng hơn trong mọi mối quan hệ. Em sẽ tìm những người mà em cảm thấy chắc chắn, tương lai lâu dài thì em sẽ quen. Em thích người cao, có ngoại hình, dễ nhìn, có công việc ổn định và chung thủy”, cô gái xinh đẹp tâm sự.

Sau khi mở cửa trái tim, Văn Mão thấy Thu Hiền khá xinh nên bối rối không nói nên lời; còn Trung Hiếu hài hước nói “Em muốn vác Kim Tuyến về Tây Ninh” khiến cả trường quay vô cùng phấn khích.

Tiếp đó, anh chàng ghế đỏ chia sẻ quan điểm rõ ràng rằng: “Ở độ tuổi 30 thì anh chỉ cần vài thứ thôi, có một công việc ổn định, có một người để yêu thương nói chuyện quan tâm những lúc mệt mỏi và có một nơi để trở về. Hiện tại nhà thì anh chưa có, vốn lập gia đình thì anh tự tin chắc đủ. Nếu đến được với nhau thì anh ưu tiên cho người yêu của anh và xa hơn nữa là vợ của anh. Nếu về nhà gái ở thì cả hai xin phép ở nhờ bố mẹ vợ một thời gian sau đó kiếm tiền ra riêng. Nếu về nhà anh thì anh không cho vợ làm dâu vì cực lắm. Mẹ sinh ra anh nuôi lớn anh nhưng người sống cả đời với anh là vợ”.

Kết thúc cuộc trò chuyện, hai cô gái đã không bấm nút đồng ý hẹn hò vì chưa cảm thấy rung động trước hai chàng trai khiến ông bà mối có chút tiếc nuối.

Nguồn: http://danviet.vn/di-hen-ho-gap-gai-xinh-anh-nhan-vien-thu-y-doi-vac-co-ve-tay-ninh-502022217125...Nguồn: http://danviet.vn/di-hen-ho-gap-gai-xinh-anh-nhan-vien-thu-y-doi-vac-co-ve-tay-ninh-50202221712593122.htm