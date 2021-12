Đáp ứng yêu cầu 100%, cô gái vẫn bị bạn trai từ chối phũ phàng

Thứ Bảy, ngày 11/12/2021 08:02 AM (GMT+7)

Tham gia hẹn hò, anh chàng bất ngờ từ chối gái xinh vào phút chót khiến ông bà mối ngỡ ngàng.

Bạn muốn hẹn hò tập 748 cùng Quyền Linh – Ngọc Lan mai mối cho cặp đôi ở TP.HCM là Lê Ngọc Phúc – quản lý sản xuất vật liệu xây dựng và Phạm Thị Hằng (30 tuổi) – kế toán.

Ngọc Phúc có ưu điểm nhiệt tình, chịu khó, siêng năng, biết nấu ăn; điểm yếu hút thuốc, nóng tính.

“Em có 3 mối tình. Mối tình đầu yêu nhau tới 10 năm thì chia tay do yêu xa, do gia đình hai bên nên cô ấy đi lấy chồng. Hai năm sau em quen người khác do tính cách không hợp và em chưa quên được người cũ nên chia tay. Mối tình thứ 3 quen một cô bé hay nhõng nhẽo, dù em có trích thời gian nhưng vẫn chưa làm cô ấy hài lòng”, chàng quản lý chia sẻ.

Phạm Hằng là người hòa đồng, vui tính, tự lập về tài chính, biết nấu ăn. Cô trải qua 3 mối tình, mối gần đây nhất chia tay được 6 tháng do không cùng quan điểm.

Tham gia chương trình, đàng trai muốn tìm bạn gái chăm lo gia đình, hiền hòa, trắng trẻo. Đàng gái nhận mình “đáp ứng 100% yêu cầu của bạn trai” mong muốn tìm một nửa cao trên 1m65, gầy, tinh tế, hiểu chuyện, biết quan tâm gia đình và tìm hướng làm ăn.

Mở rào gặp gỡ, cặp đôi cùng quê Thanh Hóa có ấn tượng tốt về đối phương. Nữ kế toán xinh đẹp cảm nhận bạn trai trưởng thành đúng với mẫu người cô mong muốn.

Cùng nhau trò chuyện, Ngọc Phúc thật thà chia sẻ: “Anh có dự định kết hôn mười mấy năm rồi nhưng vẫn cần tìm một người phù hợp. Gia đình cũng hối và đã chuẩn bị hết cho anh rồi. Anh cần một người chung thủy, khi yêu phải chết trong lòng một ít. Em có dự định về quê không?”.

Phạm Hằng thẳn thắn: “Năm nào em cũng về quê thăm gia đình. Còn lấy chồng, sinh con, nuôi con trưởng thành rồi mới về quê. Khi già mình muốn tìm bình yên thì về quê, còn trẻ thì mình phải xông pha”.

“Chưa biết được sau này mình có về quê hay không? Ở đây anh cũng có đất rồi, giờ chỉ thiếu nhà thôi. Anh vẫn đang ở xưởng sản xuất của công ty gia đình”, Ngọc Phúc nói thêm.

Sau khi cả hai nắm tay trao cảm xúc, chàng quản lý bất ngờ không bấm nút khiến ông bà mối “đứng hình”. Anh ngại ngùng giải thích: “Thật sự xin lỗi em, anh không biết phải nói sao. Anh cảm nhận được em chưa hợp với anh. Anh là người cầu toàn cho nên tới giờ này anh vẫn độc thân. Anh chúc em gặp nhiều may mắn, hạnh phúc”.

