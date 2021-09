Chàng trai lương 500 triệu/tháng vẫn bị “bố vợ tương lai” từ chối với lý do không ngờ

Thứ Bảy, ngày 18/09/2021 00:03 AM (GMT+7)

Thu nhập cao, năng động, giỏi giang… chàng trai vẫn bị bố của bạn gái loại thẳng tay.

Thu Uyên - cô gái đến gameshow hẹn hò tìm kiếm người yêu

Gameshow hẹn hò “Cho phép được yêu” đang nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả. Mới đây, dân mạng đua nhau truyền tay một clip ngắn, được trích từ gameshow này tập phát sóng ngày 11/4/2021. Một ông bố sẵn sàng từ chối “chàng rể tương lai” lương nửa tỷ/ tháng vì lo cho sự an toàn của con gái.

Ông Trần Bá Trung (Gia Lai) đến show hẹn hò “Cho phép được yêu” để giúp con gái mình là Trần Thị Thu Uyên tìm được “một nửa” phù hợp. Tại đây, ông gặp gỡ trực tiếp 4 “chàng rể tương lai” cùng mẹ của họ, nghe họ giới thiệu mọi thứ về bản thân từ sở thích, tài năng, thu nhập, tính cách, điểm mạnh, điểm yếu… rồi từ đó tư vấn cho con gái người phù hợp nhất.

Duy Tân được mẹ hết lời ca ngợi

Gây ấn tượng hơn cả trong 4 chàng trai là Duy Tân (trưởng phòng một công ty bất động sản). Qua lời giới thiệu của mẹ, được biết Duy Tân là một chàng trai năng động, giỏi giang, suy nghĩ chín chắn trong việc gây dựng sự nghiệp. Duy Tân tốt nghiệp trường Đại học Kinh tế, 23 tuổi đã trở thành trưởng phòng phát triển dự án của một công ty bất động sản, thu nhập 500 triệu/tháng. Con số này khiến hai MC chương trình “choáng váng”.

Tuy nhiên, điểm yếu của Duy Tân là mê game và mê tốc độ. Anh có sở thích đua xe phân khối lớn.

Anh chàng có thu nhập "khủng"

Những tưởng với ưu điểm nêu trên, Duy Tân sẽ là “chàng trai vàng” trong mắt “đàng gái”. Tuy nhiên, anh lại là người bị “bố vợ tương lai” loại đầu tiên với lý do bất ngờ.

Ông Trần Bá Trung chia sẻ: “Tại vì cháu nó đam mê cái môn đua xe, tôi thấy nguy hiểm quá”. MC liên tục hỏi lại: “Mặc dù nhà giàu? Mặc dù thu nhập quá cao?”, ông vẫn khẳng định: “Tôi thấy nguy hiểm, thành ra tôi xin loại gia đình số 3”.

Ông bố "thẳng tay" loại chàng rể có thu nhập cao vì lý do bất ngờ

Lý do ông bố loại “hot boy 500 triệu” là vì muốn đảm bảo an toàn cho con gái. Suy nghĩ thấu đáo của người bố khiến khán giả nể phục. Đa phần đều cho rằng, với người làm cha, làm mẹ, hạnh phúc và an toàn của con gái còn quan trọng hơn tiền bạc và vật chất.

“Thế mới thấy, cha mẹ nào cũng đặt hạnh phúc của con cái lên hàng đầu”, “Bố cũng chỉ vì lo cho con thôi chứ không kỳ thị gì đam mê của chàng trai kia. Rất thấu hiểu cho ông bố”… là một số bình luận của dân mạng.

