Đang "ân ái" nồng nhiệt bỗng chồng dừng lại đột ngột, cô vợ có pha xử lý đẳng cấp

Chủ Nhật, ngày 05/09/2021 08:00 AM (GMT+7)

"Không thể để cảm xúc 'ân ái' bị nhờn được, bởi về lâu về dài sẽ làm giảm chất lượng 'yêu' của hai bên. Phải tìm bằng được nguyên nhân để xử lý kịp thời" - C. khẳng định.

Bằng giao tiếp và tranh luận, hai vợ chồng mới có thể tháo nút thắt trong chuyện phòng the. (Ảnh minh hoạ).

Để hoàn thành một "cuộc yêu" trọn vẹn nghe có vẻ đơn giản nhưng thực ra cần sự cố gắng của cả hai vợ chồng và nhiều yếu tố khách quan khác. Chẳng hạn bạn và chồng đang rất hào hứng "ân ái" tuy nhiên một trong hai người bị đứt đoạn cảm xúc, tự dưng thấy không còn thăng hoa nữa và cái kết là phải dừng "cuộc chơi".

Có một vài nguyên nhân ảnh hưởng tới chất lượng "yêu" như sức khỏe thể chất, tinh thần, không gian, thời điểm... Song dù là "cuộc yêu" trục trặc vì nguyên do nào thì điều quan trọng vợ chồng vẫn phải nói chuyện với nhau thẳng thắn.

Bằng giao tiếp và tranh luận, hai vợ chồng mới có thể tháo nút thắt trong chuyện phòng the. Nếu không, về lâu dài, hai người rất khó lấy lại cảm xúc đỉnh cao, dồi dào nhất. Lúc nào sự hưng phấn cũng chỉ ở một mức độ nhất định rồi đi xuống, chẳng có sự tăng tiến.

Vợ chồng C. đã từng rơi vào tình cảnh này. Hơn ai hết, C. hiểu những nỗi khổ trong khi "ân ái" mỗi đêm. Song C. cũng hiểu, nếu mình khuất mắt trông coi, rất có thể cuộc hôn nhân sớm muộn đi vào ngõ cụt...

Đang "ân ái" hăng say bỗng chồng dừng lại đột ngột, cô vợ có pha xử lý đẳng cấp sáng hôm sau

"Chồng em đúng kiểu đàn ông 'dài lâu', tức là vừa 'dài' vừa 'lâu'. Nghe thì có vẻ là hình mẫu lý tưởng chị em nào cũng muốn sở hữu, nhưng thực tế thì cũng nhiều vấn đề lắm. Ở trong chăn mới biết chăn có rận.

Chúng em đã từng quan hệ khi còn yêu nhau nhưng tần suất rất ít. Mỗi một lần 'lâm trận' của anh có khi phải dao động từ 45 phút đến cả tiếng. Em đều phải chuẩn bị sức khoẻ, tâm thế thật sẵn sàng mới đủ khả năng 'nhập cuộc' cùng ông xã. Hồi còn yêu đương tìm hiểu, thời gian rảnh rang, có khi cả ngày quấn quýt nhau là chuyện thường tình. Nhưng giờ về chung một nhà, chả hiểu sao quanh đi quẩn lại chẳng còn những khoảnh khắc vợ chồng được hết mình với 'cuộc yêu'.

Nhiều đêm hai chúng em cũng lao vào nhau, dạo đầu, 'nhập cuộc' đầy hào hứng. Nhưng 'ân ái' được một chút thì chồng buồn ngủ mà anh vẫn chưa lên đỉnh, thế là dừng lại. Tại chồng cũng bảo sáng hôm sau có cuộc họp nọ kia nên em thông cảm không câu nệ. Dù trong thâm tâm em chưa được thăng hoa nên đôi lúc ấm ức, khó chịu. Dần dần tình trạng này xảy ra thường xuyên hơn. Ngay cả những ngày giãn cách, vợ chồng ở cùng nhau 24/24, vẫn có thể 'yêu' hời hợt như kể trên.

Đỉnh điểm là một hôm cuối tuần cách đây nửa tháng, đang 'ân ái' hừng hực được khoảng hơn 30 phút thì chồng bảo thôi dừng lại. Em hỏi lý do thì anh lại nói một câu rất quen 'Để anh 'tự xử' rồi xong, chứ không cũng chẳng biết đến khi nào'. Nghe vậy, em biết mình không thể làm ngơ được. Nhưng chuyện đã rồi, em đợi tới sáng hôm sau.

Em ngồi nói chuyện với chồng khi cả hai đã tỉnh táo, còn dọa là nếu không 'yêu' tới nơi tới chốn thì đừng bao giờ động vào cơ thể của nhau. Đồng thời, em thay đổi chế độ sinh hoạt, ban đêm để ngủ, nghỉ ngơi, thay vào đó vợ chồng có thể 'yêu' buổi sáng hoặc thậm chí ban ngày trong thời gian giãn cách này.

Không thể để cảm xúc 'ân ái' bị nhờn được, bởi về lâu về dài sẽ làm giảm chất lượng 'yêu' của hai bên. Phải tìm bằng được nguyên nhân để xử lý kịp thời. Có thời gian nhiều hơn, chồng em mới không bị nản được. Vả lại, cũng nên thay đổi vài tư thế sao cho giữ được sự phấn chấn một cách bền bỉ".

Đã "yêu" là phải trọn vẹn, không được giữ tư tưởng qua loa

Trừ những trường hợp sức khỏe của cả hai bất chợt gặp vấn đề hoặc có chuyện khách quan khẩn cấp, bằng không vợ chồng hãy cùng nhau trải nghiệm trọn vẹn "cuộc yêu". Cảm xúc thăng hoa cần được nhen nhóm để dần trở nên mãnh liệt hơn.

Nếu dừng lại khi đang "ân ái", điều đó giống như bạn chặn lại điểm cực đại của cảm xúc. Hệ quả là những lần sau rất khó khăn mới có thể vượt qua mốc đó, thậm chí là chẳng bao giờ lấy lại được sự hưng phấn.

Ngoài ra, yếu tố thời gian cũng ảnh hưởng tới nhiều cặp vợ chồng khi "ân ái". Nếu không may bị vấn đề này tác động, bạn cần bàn bạc cùng chồng để chọn giải pháp tối ưu hơn, chẳng hạn "yêu" buổi sáng, hoặc đẩy nhanh tốc độ để hai người mau chóng đạt thăng hoa.

Hãy thay đổi cả các tư thế, đừng giữ mãi 1 kiểu nhàm chán, nếu không cả bạn và ông xã sẽ rất khó để hoàn thành "cuộc yêu" vui vẻ, thỏa mãn.

