Vừa "ân ái" xong cô vợ ôm mặt òa khóc và cuộc nói chuyện sau đó hé lộ bí mật ngỡ ngàng

Thứ Năm, ngày 22/07/2021 13:00 PM (GMT+7)

"Mình đã cố gắng thể hiện nồng nhiệt nhất mỗi lần 'ân ái' nhưng chẳng hiểu sao không đạt đến cực đỉnh thăng hoa", M. cho biết.

Chị em hãy nhớ tiết chế lại cảm xúc khi đang "ân ái". (Ảnh minh họa)

Cách chúng ta thể hiện cảm xúc trong "cuộc yêu" là điều vô cùng quan trọng. Không phải lúc nào cũng tỏ vẻ sung sướng thăng hoa mới là tốt. Điều mà chị em cần lưu ý là phải tiết chế, điều hòa đa dạng các loại cảm xúc. Như vậy màn "ân ái" mới có đủ vị và dẫn dắt được đối phương đến từng cung bậc đê mê. Bên cạnh đó, tiếp nhận tín hiệu từ đối phương cũng là điều bạn nên ghi nhớ bởi chỉ cần phán đoán sai thì rất có thể gây ra mâu thuẫn vợ chồng.

M. (28 tuổi) là một cô vợ quyến rũ, nóng bỏng nhưng lại thấy đời sống "sinh hoạt" của vợ chồng cực tẻ nhạt. Từ khoảng thời gian sau hôn nhân, M. dần thấy ông xã có dấu hiệu chùng xuống. Nhưng hóa ra một phần nguyên nhân lại đến từ điều này.

Cô vợ lăn xả khi "ân ái" nhưng đều nhận lại sự chán nản từ chồng

"Mình lấy chồng được khoảng 1 năm rưỡi, ông xã hay đi công tác xa nhà. Vậy nên vợ chồng mình chỉ có thể 'sinh hoạt' khi nào anh ấy về mà thôi. Nói chung ở vào cương vị người vợ có chồng hay xa nhà thì đều lo lắng, may sao ông xã chung thủy, đồng nghiệp anh ấy cũng là 'tay trong' của mình, luôn giám sát mọi thứ chặt chẽ.

Chỉ mỗi tội 'chuyện yêu' của hai vợ chồng không suôn sẻ lắm. Hồi hai đứa còn trẻ hơn vài tuổi thì rất sung mãn. Đúng là tình yêu sẽ làm cho con người ta kích thích phấn chấn hơn nhiều. Tuy nhiên dạo vài tháng gần đây chồng giống như một người khác trong khi mình không ngừng học hỏi, cải thiện để thổi làn gió mới cho hôn nhân.

Mình xem rất nhiều bộ phim, đọc nhiều sách, hỏi tư vấn từ bạn bè để biết phụ nữ làm gì sẽ khiến đàn ông mê. Và rồi chính mình tự cảm nhận rằng bản thân rất lăn xả mỗi khoảnh khắc trên giường. Từ ăn mặc, phong thái, giao tiếp lời nói cho tới hành động cử chỉ... mình đều thể hiện là rất sung sướng thoải mái. Tuy nhiên, ông xã lại chẳng làm mình thăng hoa, thậm chí là lên đỉnh. Anh ấy còn tỏ vẻ thờ ơ, muốn làm mau mau cho xong chuyện. Thời gian đầu mình không dám nói với anh là mình chưa thấy thỏa mãn vì trót biểu cảm quá đà như kể trên.

Nhưng lâu dần, mình cực kỳ bí bách, khó chịu. Bao nhiêu đêm nằm nhà, mình chỉ nhớ chồng, nhớ những khoảnh khắc bên nhau. Mình đã cố gắng thể hiện nồng nhiệt nhất mỗi lần 'ân ái' nhưng chẳng hiểu sao không đạt đến cực đỉnh thăng hoa. Rồi cũng tới ngày giọt nước tràn ly, mình òa khóc sau khi vừa 'tàn trận'. Chồng thấy thế vội vàng sốt sắng hỏi han. Lúc này mình bảo nên đi ngủ để sáng mai nói chuyện.

Hôm sau, cả hai đứa ngồi lại với nhau thì mới vỡ lẽ. Hóa ra, chồng thấy mình biểu cảm 'dữ dội' nên tưởng vợ đã thấy thoải mái và sung sướng. Do đó anh ấy mau chóng kết thúc 'cuộc yêu' để cả hai cùng thăng hoa tột đỉnh cùng lúc. Thực ra nói gì thì nói đàn ông vẫn dễ lên đỉnh hơn phụ nữ. Từ hôm vợ chồng ngồi nói chuyện, mình đã nghĩ thông suốt và thay đổi cách biểu cảm. Đôi khi sẽ yếu mềm, nhỏ nhẹ một chút, và quả thực kết quả cực kỳ khác so với lúc trước. Hiện tại vợ chồng mình đã hòa hợp, mặn nồng lại trong 'chuyện ấy'. Hi vọng đây sẽ là bài học cho các chị em giống mình".

Cách biểu cảm của phụ nữ cực quan trọng khi "ân ái"

Từ câu chuyện của M., chị em hãy nhớ tiết chế lại cảm xúc khi đang "ân ái". Cái gì cũng cần có đầy đủ các cung bậc. Chẳng hạn để đi tới thăng hoa tột đỉnh, bạn nên cho cảm xúc đi từ tò mò khai phá, nhẹ nhàng, ngượng ngùng rồi tới dần dần mãnh liệt, tràn trề hơn. Có như vậy thì bạn mới trải nghiệm trọn vẹn những dư vị tuyệt vời của "cuộc yêu". Một màn "ân ái" hoàn hảo là khi cảm xúc đa dạng, không dừng lại ở chuyện "một màu".

Ngoài ra, việc bạn để cảm xúc theo nhiều cung bậc còn là cách chiêu dụ đối phương dễ dàng hơn. Chẳng hạn khi chúng ta tỏ vẻ yếu đuối, ngượng ngùng, người đàn ông sẽ muốn bao bọc chở che và kích thích nhiều hứng khởi trong anh ấy hơn. Họ cũng hiểu rằng cần phải "chiều" vợ sao cho đúng thay vì giữ suy nghĩ "Cô ấy đã thỏa mãn rồi nên phải dừng lại thôi". Nói chung, đừng nghĩ cứ bộc lộ sự mãnh liệt đã là tốt, mà luôn để mọi thứ tự nhiên cũng như điều hòa các xúc cảm của mình.

