Cướp người yêu bạn thân nhưng lại có bầu với người yêu cũ

Chủ Nhật, ngày 13/05/2018 07:15 AM (GMT+7)

Những tâm sự hay Sự kiện:

Tìm mọi cách để có được Toàn nhưng cuối cùng Như lại ăn quả đắng vì chính những tính toán của mình.

Như và Linh ở cùng phòng ký túc xá đại học với nhau nên cũng coi như là khá thân thiết. Thế những, tính cách hai người lại hoàn toàn trái ngược. Trong lúc Như hiếu thắng và có hơi bốc đồng thì Linh lại nhẹ nhàng và đằm thắm. Chính vì vậy, không khó hiểu khi Linh có rất nhiều người theo đuổi, trong đó có Toàn, một thiếu gia điển trai gốc Hà thành rất ngoan và học giỏi. Dù không thể hiện ra mặt nhưng trong thâm tâm Như luôn ghen tỵ với Linh vì điều này.

Biết Linh và Toàn hẹn hò nhau, Như lại cũng có một anh người yêu mà theo cô nghĩ chỉ là tạm thời cho có, thế nhưng Như vẫn không thể thôi chú ý đến Toàn. Những lúc Toàn đến mà Linh đang đi chợ hay ở thư viện chưa về, Như thường tìm cách nói bóng nói gió Linh ở luộm thuộm hay chê Toàn điểm này điểm nọ và tìm cách làm Toàn chú ý đến mình hơn. Tuy vậy, nhưng Toàn vẫn một lòng yêu Linh mà không hề đoái hoài đến Như. Càng như thế, Như càng tìm cách chiếm hữu được Toàn.

Ảnh minh họa

Một lần, Như rủ cả phòng cùng Toàn và một số bạn trai của Toàn đi bar chơi. Đúng hôm đó, Linh lại có việc đến muộn hơn so với mọi người. Tranh thủ lúc Linh chưa đến, Như tìm cách chuốc cho Toàn say. Vốn dĩ không mấy khi uống rượu ngoại nên Toàn nhanh chóng say bí tỉ. Nhân lúc này, Như xung phong gọi taxi đưa Toàn về. Và thay vì đưa về nhà thì Như lại đưa Toàn đến khách sạn. Dìu Toàn lên giường, Như lột toàn bộ quần áo của cả hai rồi nằm bên cạnh Toàn.

Sáng hôm sau thức dậy, Toàn ngỡ ngàng khi thấy mình và Như trong trạng thái không mảnh vải che thân nhưng anh không thể nhớ tối qua đã xảy ra chuyện gì. Còn Như, sau khi tỉnh dậy, cô giả vờ hoảng hốt rồi bật khóc nức nở. Sau khi bình tĩnh lại, Như nói với Toàn hãy quên chuyện này đi vì không muốn có lỗi với Linh.

Nghe Như nói thế, Toàn thấy cảm kích và có lỗi với Như. Nhưng vì anh không yêu Như nên đành theo lời Như nói mà làm. Nhưng Toàn đã không ngờ được anh đã rơi vào bẫy của Như. Toàn không hề biết rằng, chỉ trước đó một tuần, Như đã biết mình có thai 4 tuần với gã người yêu hiện tại.

Sau hôm đó, Như cũng tránh gặp mặt Toàn. Cho đến hai tháng sau, Như gọi điện cho Toàn khóc nức nở báo mình đã có thai với anh. Toàn cảm thấy choáng váng nhưng là một người đàn ông có trách nhiệm nên Toàn đã đề nghị với Như một đám cưới chóng vánh để tránh thiệt thòi cho Như. Linh sau khi biết chuyện, dù không nói lời trách bạn vì cô nghĩ đó cũng là chuyện chẳng đành, nhưng cô cũng chuyển ra khỏi ký túc xá và thuê nhà trọ ở riêng vì cũng gần tốt nghiệp.

Đám cưới Toàn và Như nhanh chóng được xúc tiến. Như vừa mang bầu vừa làm luận văn tốt nghiệp. Toàn cũng thấy ngỡ ngàng vì bụng bầu của vợ to lên nhanh chóng mà Như cũng chẳng có biểu hiện gì là ốm nghén như các bà bầu vẫn hay mắc phải. Vì từ lúc nảy sinh quan hệ đến giờ Toàn nhẩm tính mới được có 3 tháng, vậy mà bụng bầu của Như trông như đã 4, 5 tháng rồi. Nhưng nghe mẹ bảo, khi có bầu, có người bụng to, có người bụng nhỏ tùy theo cơ địa nên Toàn cũng không thắc mắc nữa.

Tuy nhiên, Như lại sinh sớm hơn 1 tháng so với dự kiến. Nói là sinh non nhưng đứa bé sinh ra lại bụ bẫm, cân còn vượt so với chuẩn khiến nỗi nghĩ ngờ trong lòng Toàn dâng lên. Anh bí mật gặp bác sĩ khám thai cho Như thì được biết đứa bé sinh hoàn toàn đủ ngày đủ tháng. Sốc vì bị lừa khiến anh bị lỡ dở tình yêu với Linh, Toàn ngập tràn tức giận.

Toàn không giữ được bình tĩnh, anh xông về nhà truy vấn Như. Biết không thể giấu được nữa, Như quỳ xuống xin Toàn tha thứ. Hóa ra, đây là con của Như và người yêu cũ. Nhưng gia cảnh người yêu Như nghèo khó chứ không được như Toàn nên Như quyết bẫy Toàn bằng được. Tuy Như khóc hết nước mắt nhưng Toàn không thể chấp nhận sự lừa dối trắng trợn như vậy được. Anh buộc Như phải ly hôn nhưng vẫn để mẹ con Như ở trong căn hộ của mình đến khi con Như được một tuổi.