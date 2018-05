100% đàn ông luôn bí mật “soi” 5 điểm này ở phụ nữ

Nếu cho rằng đàn ông là những người hời hợt, nông cạn, chỉ quan tâm đến bề nổi thì bạn đã quá sai lầm. Thực chất, họ cũng chú ý đến các chi tiết nhỏ và thường bí mật quan sát 5 điều này ở phụ nữ.

1. Biểu cảm của khuôn mặt

Hãy từ bỏ ý nghĩ cho rằng đàn ông không thể đọc được cảm xúc của phụ nữ thông qua nét mặt. Họ không chỉ chú ý đến những tín hiệu rõ ràng như nụ cười hay giọt nước mắt mà còn thấy được điều bất thường được phản chiếu trong đôi mắt lạnh lùng và hay đôi chút thất vọng trên đôi môi đang mím chặt.

Khả năng đọc cảm xúc thông qua biểu cảm khuôn mặt giúp đàn ông có cơ hội để hiểu được những gì phụ nữ muốn ngay cả trước khi họ biết điều đó. Cách giao tiếp phi ngôn ngữ này đôi khi khiến đàn ông thích thú vì cảm thấy đặc biệt.

2. Màu trang phục

Chúng ta đều biết rằng màu sắc ảnh hưởng đến tâm trạng, cảm xúc theo những cách khác nhau. Màu đỏ tượng trưng cho năng lượng và sự đam mê; màu đen đại diện cho sự sang trọng, độ tin cậy kèm chút nhút nhát; màu hồng mang đến sự ấm áp, dịu dàng.

Khi người phụ nữ chọn một màu nào đó để đi hẹn hò, trực giác nhạy bén của người đàn ông có thể giúp họ đoán được tâm trạng của nàng, giúp họ biết cách điều chỉnh cho cách ứng xử cho phù hợp.

3. Cách nhắn tin

Rất ít người dám thể hiện cảm xúc thật của mình khi đối thoại trực tiếp. Nhắn tin là cách an toàn hơn và đàn ông cũng nắm được điều đó. Đó là lý do tại sao đàn ông cố gắng giải mã tất cả những dấu hiệu họ nhận được trong tin nhắn, và theo dõi tần suất, lý do tại sao khi phụ nữ nhắn tin cho họ.

Theo các nhà ngôn ngữ học, có một thực tế khá thú vị rằng những phụ nữ thường sử dụng các cụm từ “Tôi nghĩ/ Tôi cảm thấy” là tuýp người coi trọng bản thân. Còn nếu họ thường xuyên sử dụng cụm từ “Tôi cá là/ Hãy tin tôi” là họ đang nói dối. Vì thế, bằng cách để ý cách cô ấy dùng từ khi nhắn tin, đàn ông có thể đánh giá đúng bản chất người phụ nữ họ quen.

4. Trang phục cô ấy mặc để gây ấn tượng

Nam giới hiếm khi để ý đến bộ quần áo bạn đang mặc là hiệu gì, có hợp mốt không, hay giá tiền của nó. Thứ họ quan tâm là con mắt thẩm mỹ, là phong cách, là sự quyến rũ và tính thanh lịch.

Đàn ông tin rằng, họ có thể đánh giá đúng tính cách của người phụ nữ thông qua cách họ ăn mặc. Nếu cô ấy mặc một chiếc váy đẹp, tóc được làm gọn gàng chứng tỏ cô ấy thích bạn. Còn nếu trong lần hẹn đầu tiên, cô ấy không chăm chút về ngoại hình, mặc thường phục hàng ngày để đi hẹn họ chứng tỏ nàng ta chẳng mấy quan tâm đến buổi gặp gỡ này.

5. Thói quen ăn uống

Trong lần hẹn đầu tiên, phụ nữ thường cố găng ăn ít, ăn từ tốn, không ăn quá nhiều để tạo ấn tượng.

Trên thực tế, cách này lại có tác dụng ngược lại. Những phụ nữ cố gắng ăn salad trong lần đầu hẹn hò lại chẳng gây được ấn tượng tốt. Trông cô ấy thật nhút nhát, ít hấp dẫn hơn so với người tự tin order món ăn mình yêu thích, có thể là một đĩa bò bít tết ngon miệng, một phân cá hồi, phần gà quay… Lúc này, trông cô ấy thật tự tin, thoải mái thể hiện bản thân. Và đàn ông cảm thấy thoải mái hơn khi hẹn hò với một cô nàng như vậy.

Tuy nhiên, nói như vậy không có nghĩa là trong lần hẹn đầu tiên phụ nữ chỉ ăn những món béo ngậy để gây ấn tượng. Hãy ăn những gì mà bạn thích, ăn một cách từ tốn không quá tham lam, tạo cảm giác dễ chịu cho người đối diện, điều này đàn ông sẽ rất thích.