Cuộc gọi lúc nửa đêm từ người lạ bóc trần sự thật người chồng mà tôi yêu thương tin tưởng

Trước khi kết hôn tôi suy nghĩ đơn giản lắm, chỉ cần yêu nhau, chung sống bên nhau là đủ rồi, không mơ mộng cuộc sống giàu sang... Tôi đã rất hạnh phúc khi tìm được người đàn ông của đời mình, người mà tôi đặt trọn niềm tin, tình yêu và mãn nguyện khi được kết hôn với nhau. Đó chính là chồng tôi của hiện tại, một người xứng đáng "điểm 10" như các chị em hay ví von về người chồng hoàn hảo.

Chưa bao giờ tôi buồn phiền hay nghi ngờ về chồng, anh ấy luôn bên tôi mỗi ngày, thương yêu vợ con không nổi nóng, cáu gắt mấy mẹ con tôi. Đời sống của chồng cũng rất lành mạnh, ít rượu bia, ít chơi bời quá đà. Anh ấy vừa có lối sống hiện đại, nhưng lại rất nguyên tắc, giữ truyền thống trong gia đình. Tôi cũng ít khi phải bận tâm về chuyện tiền bạc, chồng tôi chăm lo mọi thứ từ mua nhà, sắm xe hơi…

Tuy vợ chồng tôi chỉ ở mức bình dân, nhưng so với bạn bè mà tôi học cùng, nhiều người vẫn còn đang vất vả mưu sinh, ở nhà trọ, thậm chí kết hôn rồi sống không hạnh phúc… Tôi thấy những gì mình đang có như vậy là mãn nguyện lắm rồi. Giờ vợ chồng tôi chỉ cần chăm chỉ làm ăn, nuôi dạy con cho thật tốt là được. Suốt 6 năm chung sống, tôi không có bất kỳ điều gì phải phân vân, nghi ngờ về chồng. Anh ấy luôn tạo cho tôi cảm giác bình an, được yêu thương, chiều chuộng.

Chồng tôi sống không một chút điều tiếng nào, nhưng có lẽ đó chỉ là vẻ bề ngoài, đã đánh lừa tôi và rất nhiều người. Tôi suy sụp khi biết rõ bộ mặt thật của chồng nhờ vào cuộc gọi lạ từ người phụ nữ tôi chưa từng quen biết. Cô ta gọi cho tôi với giọng điệu trách móc: "Chị mau đến mà đưa lão chồng quý hóa của chị về đi. Tôi quá mệt mỏi vì anh ta, suốt ngày lẽo đẽo theo tôi, đúng là vô tích sự chỉ được cái mã với cái mồm giỏi nịnh. Tôi thật ngu ngốc mới yêu đương anh ta suốt gần năm nay, giờ anh ta thua cờ bạc, nợ nần đầm đìa".

Kèm theo đó là đoạn video cô ta gửi cho tôi là hình ảnh người chồng tôi hết mực yêu thương đang say xỉn, khóc lóc, van xin nhân tình quay lại. Tới địa chỉ cô ta cho, tôi đã rất vất vả để đưa được chồng về nhà, anh ta nằm ngủ trên giường, say không biết trời đất. Tôi thất vọng và rất sốc, cả đêm chỉ ngồi khóc trước sự thật quá phũ phàng. Chồng tôi sống đàng hoàng như vậy mà giờ đây đổ đốn, ngoại tình, rượu chè, cờ bạc. Không biết vì lý do gì mà anh ta lại thay đổi chóng mặt như vậy.

Ngày hôm sau tôi đã có cuộc nói chuyện thẳng thắn với chồng, anh ta thừa nhận hết mọi chuyện, nhưng vẫn không tỏ ra mình biết lỗi. Chồng tôi còn nói thẳng: "Tôi yêu cô ta vì cô ta trẻ đẹp, biết chiều chuộng tôi. Bây giờ chúng tôi tạm chia tay, nhưng tôi nói thật sẽ khó có thể quên được cô ấy. Vậy nên bây giờ nếu muốn, chúng ta có thể ly hôn cho cô vừa lòng".

Tôi choáng váng trước lời thách thức của chồng, anh ta biết rõ tôi yêu gia đình và rất yêu chồng nên nếu ly hôn sẽ rất khó xảy ra. Suốt cả tuần qua, chồng tôi thường xuyên vắng mặt, rất ít khi ở nhà. Về đến nhà là trong tình trạng say bí tỉ, buông lời trách móc vợ con. Tôi rất đau khổ khi mà gia đình lâm vào cảnh sóng gió như thế này. Tôi có nên nhẫn nhịn để tìm cách giữ gìn hạnh phúc gia đình, hay là chấp nhận ly hôn theo ý chồng? Hãy cho tôi lời khuyên!

