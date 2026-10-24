Con gái đẩy mẹ 90 tuổi ra ở hành lang suốt 10 tháng

Từ tháng 1 năm nay, bà Han, 90 tuổi, sống ngay trước cửa thang máy tầng hai của chung cư Tân Kính Ngũ Thôn, quận Trường Ninh, Thượng Hải. Mọi sinh hoạt từ ăn uống, ngủ nghỉ đến vệ sinh cá nhân của bà đều diễn ra trên một chiếc xe lăn, giữa đống đồ đạc ngổn ngang gồm chậu rửa mặt, bình nước và vài bộ quần áo treo tạm.

Người đưa bà Han ra hành lang là Shi, con gái cả, đang sống trong căn hộ sát bên. Không gian bên trong căn hộ này cũng chất đầy thùng giấy, không còn lối đi.

Bà Wu, hàng xóm, cho biết ban ngày bà Han thường di chuyển đến phòng sinh hoạt cộng đồng để nghỉ ngơi. Nguồn thức ăn do người con cung cấp chủ yếu là bỏng ngô và cháo loãng.

"Chúng tôi nhiều lần khuyên Shi nên đưa mẹ vào nhà nhưng bà ấy không bận tâm. Qua camera giám sát, hàng xóm nhiều lần thấy bà Han rét mướt muốn vào nhà nhưng bị con gái khóa cửa", một người hàng xóm tên Tang nói.

Sự việc bắt nguồn từ tranh chấp tài sản gia đình. Trước đây, bà Han sống tại quận Phụng Hiền. Sau khi hai cô em gái bán căn nhà của mẹ, Shi đã đón mẹ về chung cư Tân Kính Ngũ Thôn để gây áp lực đòi tiền.

Shi cho rằng hai người em lừa mẹ bán nhà và chiếm đoạt 1,07 triệu nhân dân tệ (khoảng 4 tỷ đồng). Người chị yêu cầu các em trả lại số tiền này để thanh toán nợ cá nhân. Trái lại, hai cô em khẳng định việc bán nhà đã được sự đồng ý của mẹ. Dù tuyên bố sẵn sàng chăm sóc bà Han, họ không đến khu dân cư gặp trực tiếp chị cả để thương lượng.

Chính quyền địa phương đã nắm thông tin từ đầu năm nhưng việc xử lý dứt điểm đang bế tắc. Mẹ con cô Shi đang sống nhờ trong căn hộ của chồng cũ Shi. Tài khoản ngân hàng của Shi đang bị đóng băng, mọi chi phí sinh hoạt dựa vào mức lương hưu 5.900 nhân dân tệ (khoảng 23 triệu đồng) của bà Han. Bên cạnh đó, hồ sơ cảnh sát ghi nhận Shi mắc chứng rối loạn tâm thần chưa xác định, bị hạn chế năng lực chịu trách nhiệm hình sự.

Cơ quan tư pháp phường từng đề nghị hàng xóm khởi kiện Shi về hành vi chiếm dụng không gian chung, thay vì can thiệp mâu thuẫn gia đình. Do sự việc kéo dài, chính quyền phường đã báo cáo lên Cục Dân chính quận Trường Ninh.

Ông Yang Zouhua, luật sư tại Công ty Luật Shanghai Shendao, nhận định hành vi của Shi tuy chưa đủ cấu thành tội bỏ mặc, nhưng đã vi phạm trách nhiệm chăm sóc cha mẹ theo Điều 26 Bộ luật Dân sự. Luật sư đề xuất chính quyền yêu cầu giám định năng lực hành vi dân sự của bà Han. Nếu bà bị hạn chế năng lực, tòa án sẽ chỉ định một trong ba người con làm người giám hộ hợp pháp.

Trong bối cảnh thời tiết chuyển lạnh, chính quyền địa phương dự kiến tìm chỗ ở tạm thời cho bà Han, sau đó sẽ yêu cầu các thành viên trong gia đình hoàn trả chi phí theo quy định.

Bà Han nằm trên ghế xe lăn ngay cả khi ngủ, 10 tháng nay. Ảnh: Kankan news