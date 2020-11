Cô gái trở thành triệu phú nhờ chia sẻ mẹo dọn nhà

Thứ Năm, ngày 26/11/2020 11:00 AM (GMT+7)

Kiếm hàng triệu USD qua những chia sẻ về cách dọn nhà, cô gái trẻ trở thành thần tượng của giới trẻ mạng xã hội.

Ngôi nhà của Sophie Hinchliffe luôn sạch sẽ và gọn gàng.

Sở hữu trang cá nhân gần 4 triệu người theo dõi, Sophie Hinchliffe kiếm bộn tiền nhờ chia sẻ các mẹo vặt dọn nhà và đăng bài quảng cáo cho nhãn hàng.

Sophie Hinchliffe, còn gọi là Mrs. Hinch, là bà mẹ 1 con cùng gia đình tại Essex, Anh. Cô bắt đầu gây chú ý từ năm 2018, khi chia sẻ loạt ảnh ngôi nhà sạch đẹp, ngăn nắp trên mạng xã hội.

Không nhận mình là chuyên gia dọn dẹp, Sophie Hinchliffe (29 tuổi) vẫn là cái tên được nhiều người tin tưởng, học hỏi các mẹo dọn nhà.

"Đúng, tôi mới 29 tuổi nhưng tôi thích dọn dẹp, nấu ăn, may vá và đi mua giỏ đựng đồ hơn là đến club. Tôi thích cuộc sống như thế này. Khi tôi đang ở trong trạng thái tồi tệ, chẳng tìm được động lực để làm việc gì hết, các video dọn dẹp đem lại cho tôi cảm giác thư giãn khó tả", Hinchliffe bày tỏ.

Sau 3 tháng lập tài khoản, cô được 1 triệu người theo dõi, bởi những hình ảnh ngăn nắp thông minh của ngôi nhà khiến nhiều người thích thú. Tính đến thời điểm hiện tại, con số này đã lên tới gần 4 triệu follows.

Nếu bạn là người theo dõi Hinchliffe hẳn sẽ không xa lạ với các video dọn dẹp nhà đơn giản và cơ bản như tự tay đổ rác, giặt giũ quần áo bẩn, phân loại chai lọ nhựa trong nhà. Bên cạnh đó, cô cũng đề cao lối sống lành mạnh và sức khỏe gia đình.

Nhờ tài dọn dẹp mọi thứ ngăn nắp, quy củ, Hinchliffe nhanh chóng nổi lên như một "cleanfluencer" (kết hợp giữa Clean: dọn dẹp và Influencer: người có ảnh hưởng trên mạng xã hội).

Hinchliffe từng xuất hiện trong chương trình nổi tiếng This Morning để chia sẻ về các mẹo dọn nhà cho những người yêu thích sự ngăn nắp, sạch sẽ.

Khi đã tạo dựng được danh tiếng, Hinchliffe nhanh chóng trở thành cái tên được nhiều nhãn hàng tin tưởng chọn quảng cáo sản phẩm, đặc biệt là đồ gia dụng và các thiết bị làm sạch.

Chỉ trong năm đầu tiên hoạt động, bà mẹ một con đã kiếm được khoảng 1,5 triệu bảng Anh (khoảng 44 tỷ đồng). Phần lớn số tiền này đến từ các thương hiệu làm sạch như Flash và Febreze. Ngoài ra, thu nhập của cô còn đến từ doanh số bán 4 cuốn sách, trong đó nổi tiếng là cuốn hồi ký This is me.

Tại Mỹ và Canada, YouTube là "mảnh đất" màu mỡ để các "ngôi sao dọn dẹp" dụng võ. Mỗi video thường kéo dài từ 10-25 phút, bao gồm nhiều mẹo hữu ích trong việc giữ gìn vẻ đẹp cho căn nhà, với nhạc không lời được tác giả lồng ghép khéo léo để đem lại cho người xem cảm giác êm dịu.

Tại Anh, những người yêu thích chuyện chăm sóc nhà cửa phần lớn tập trung trên Instagram, nơi các "thánh nữ dọn dẹp" thường xuyên cập nhật hoạt động trên mục story, cũng như quảng bá các sản phẩm tẩy rửa, không quên đi kèm vài câu trích dẫn truyền cảm hứng đến người theo dõi.

Các "cleanfluencer" diện loại trang phục mà mọi người vẫn mặc khi làm việc vặt, giúp người xem dễ dàng đồng điệu trong các cảnh quay.

