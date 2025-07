Diễn viên Mỹ chết đuối trong chuyến du lịch nước ngoài

TMZ đưa tin, cơ quan điều tra cho biết Malcolm-Jamal Warner bị cuốn trôi ra biển do dòng nước chảy xiết khi đang đi bơi ở tỉnh Limon vào khoảng 14h Chủ nhật. Warner được người dân kéo lên bờ, nơi Hội Chữ thập đỏ Costa Rica cố gắng cấp cứu nhưng anh không thể qua khỏi. Nam diễn viên Mỹ được tuyên bố đã chết tại hiện trường. Thi thể Warner được đưa đến nhà xác tư pháp ở San Joaquín de Flores, tỉnh Heredia để khám nghiệm tử thi.

Diễn viên Malcolm-Jamal Warner. Ảnh: Invision

Nguyên nhân cái chết của Malcolm-Jamal Warner được xác nhận do ngạt nước khi đang bơi. Người em họ của diễn viên, Kimara, thông báo tin buồn hôm thứ Hai trên X, vài giờ trước khi tin tức được đăng tải trên báo. "Anh họ tôi đã mất ngày hôm qua sau khi chết đuối ở Costa Rica", cô viết. "Xin hãy giữ an toàn khi đi du lịch và chơi các môn thể thao dưới nước. Nhớ mặc áo phao và các bảo hộ khác...".

Nguồn tin tiết lộ Malcolm-Jamal Warner gặp nạn trong chuyến du lịch Costa Rica cùng con gái. Anh qua đời để lại vợ và con gái - những người được Warner giữ kín danh tính nhiều năm nay để đảm bảo sự riêng tư.

Malcolm-Jamal Warner sinh năm 1970, là diễn viên, nhạc sĩ và nhà thơ người Mỹ. Anh nổi tiếng với vai diễn Theodore Huxtable - con trai nhân vật chính - trong bộ phim sitcom ăn khách The Cosby Show của NBC (1984 - 1992), bộ phim đã mang về cho anh đề cử Nam diễn viên phụ xuất sắc trong loạt phim hài tại Lễ trao giải Primetime Emmy lần thứ 38. Warner cũng được biết đến với vai diễn Malcolm McGee trong phim sitcom Malcolm & Eddie (1996 - 2000), bác sĩ Alex Reed trong phim sitcom Reed Between the Lines (2011, 2015) và bác sĩ AJ Austin trong bộ phim truyền hình y tế The Resident. Những bộ phim nổi bật khác anh tham gia là Suits, The Resident, 9-1-1...

Malcolm-Jamal Warner (phải) thời trẻ trong phim The Cosby Show.

Bộ phim sitcom gia đình The Cosby Show mang về đề cử Emmy cho Malcolm-Jamal Warner.

Ngoài phim ảnh, Malcolm-Jamal Warner làm đạo diễn video ca nhạc và theo đuổi đam mê ca hát, sáng tác thơ. Năm 2015, anh nhận giải Grammy Màn trình diễn R&B truyền thống xuất sắc cho bài hát Jesus Children cùng Robert Glasper Experiment và Lalah Hathaway. Anh cũng thường chơi guitar bass, biểu diễn trong một ban nhạc và đọc thơ trên nền nhạc.

Năm ngoái, Warner đồng thành lập podcast Not All Hood, tập mới nhất được phát sóng vào thứ Sáu.

Ngay sau khi nghe tin nam diễn viên qua đời, ca sĩ Beyonce đăng tải lời tri ân lên trang cá nhân cùng bức ảnh Warner thời trẻ: "An nghỉ trong sức mạnh nhé Malcolm-Jamal Warner. Cảm ơn anh vì đã là một phần quan trọng trong lịch sử truyền hình. Anh sẽ được nhớ đến mãi".

Nhiều nghệ sĩ bày tỏ sự choáng váng trước sự ra đi đột ngột của Malcolm-Jamal Warner. Nữ ca sĩ - diễn viên Jennifer Hudson viết trên Instagram: "Quá đau lòng trước tin này. Thật sự tan nát trái tim! Hãy yên nghỉ nhé người anh đáng kính".