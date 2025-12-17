Cô dâu hủy hôn phút chót vì bị đòi thêm tiền và xe hơi, chú rể phản pháo

Trang News18 đưa tin, một lễ cưới tại thành phố Bareilly đã biến thành hỗn loạn vào tối ngày 12/12 khi cô dâu quyết định hủy hôn ngay trước nghi thức pheras- nghi lễ quan trọng nhất trong đám cưới truyền thống Ấn Độ.

Theo phản ánh của gia đình cô dâu, chú rể và gia đình đã yêu cầu 2 triệu rupee (khoảng 578 triệu đồng) cùng một chiếc xe Brezza ngay trước giờ cử hành nghi lễ. Khi yêu cầu không được đáp ứng, phía nhà trai bị cáo buộc đã đe dọa sẽ đưa đoàn rước dâu quay về.

Một đoạn video ghi lại lời chia sẻ của cô dâu Jyoti, ngoài 20 tuổi, nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Trong video, cô nghẹn ngào nói: “Tôi không muốn cưới những con người tham lam vì của hồi môn. Tôi không thể sống cả đời với một người đàn ông không tôn trọng gia đình tôi”.

Jyoti cho biết cô quyết định hủy hôn sau khi chứng kiến sự bất lực và tổn thương của cha mẹ. “Một người có thể sỉ nhục cha và anh trai tôi trước mặt hàng trăm khách mời chỉ vì tiền thì sau này sẽ đối xử với tôi ra sao?”, cô nói trong nước mắt.

Cô dâu nói trong nước mắt, cáo buộc chú rể là một kẻ tham lam. Ảnh: News18

Truyền thông Ấn Độ đưa tin, gia đình Jyoti cho biết, họ đã liên tục đáp ứng các yêu cầu từ phía nhà trai trong suốt thời gian chuẩn bị cưới.

Cụ thể, tại lễ đính hôn, họ đã trao cho chú rể một nhẫn vàng, một sợi dây chuyền và 500.000 rupee (khoảng 144 triệu đồng) tiền mặt. Sau đó, gia đình tiếp tục đưa thêm máy điều hòa, máy giặt, tủ lạnh, đồ gia dụng cùng nhiều trang sức khác.

Tuy nhiên, đến ngày cưới, phía nhà trai vẫn tiếp tục yêu cầu thêm 2 triệu rupee và một chiếc ô tô, khiến mâu thuẫn bùng phát dữ dội.

Ở chiều ngược lại, chú rể Rishabh (29 tuổi), một nhà thiết kế thời trang, có gia đình kinh doanh vật liệu sắt, đã nộp đơn phản tố, phủ nhận cáo buộc đòi của hồi môn.

Anh cho rằng lý do thực sự khiến đám cưới đổ vỡ là vì cô dâu từ chối kết hôn, do anh có thân hình quá khổ.

“Từ sau lễ đính hôn, gia đình cô ấy thường xuyên miệt thị ngoại hình của tôi. Cô dâu từng nói không để tâm, chúng tôi còn đi chơi cùng nhau. Nhưng đến ngày cưới, cô ấy đột ngột nói tôi béo và không muốn cưới nữa”, Rishabh nói.

Chú rể cũng cáo buộc anh và gia đình bị giữ lại tại nhà gái, bị lấy đi tài sản có giá trị, đồng thời cho rằng gia đình cô dâu dựng lên “kịch bản đòi của hồi môn” để thu hồi chi phí tổ chức đám cưới. Theo lời chú rể Rishabh, phía nhà gái hiện còn yêu cầu 5 triệu rupee (1,4 tỷ đồng) để dàn xếp vụ việc.

Đại diện phía cảnh sát, ông Anurag Arya, cho biết vụ việc vẫn đang được điều tra. Một sĩ quan cấp cao tiết lộ thêm, sự việc có thể bắt nguồn từ chi tiết chú rể ngủ gật trong lúc đi rước dâu, khiến gia đình cô dâu nghi ngờ anh say rượu, từ đó làm mâu thuẫn leo thang.

Trong đoạn video lan truyền, Jyoti nói, cô mong muốn công lý không chỉ cho bản thân mà cho gia đình, đồng thời hy vọng không người phụ nữ nào khác phải trải qua nỗi đau tương tự vì của hồi môn.

Vụ việc hiện tiếp tục thu hút sự chú ý lớn của dư luận Ấn Độ, làm dấy lên tranh cãi gay gắt quanh vấn nạn của hồi môn, phân biệt ngoại hình và quyền lựa chọn hôn nhân của phụ nữ.