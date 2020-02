Chú rể bất chấp sự cấm cản để cưới cô vợ cao chưa đầy 1m... bây giờ ra sao

Thứ Bảy, ngày 08/02/2020 16:50 PM (GMT+7)

Chú rể có thể không phải là một anh chàng quá điển trai nhưng anh thực sự khiến bao người phải ngưỡng mộ khi đã bất chấp tất cả để lấy cô vợ chỉ cao chưa đầy 1m.

Người ta thường nói, trong tình yêu, không có bất cứ giới hạn nào. Khi bạn thực sự yêu một người, mọi yếu tố bên ngoài như ngoại hình, gia cảnh, học vấn đều không còn quan trọng. Thứ duy nhất khiến bạn bận tâm chính là sự rung động trong trái tim của hai người và hy vọng được sống bên nhau trọn đời. Câu chuyện của một cặp đôi ở Philippines dưới đây là một ví dụ.

Đám cưới của Felomino Lumanao và Dallaine Mae Tac-an như một câu chuyện tình yêu cổ tích giữa đời thường

Dallaine Mae Tac-an là một người phụ nữ 32 tuổi. Cô và người chồng Felomino Lumanao có khác biệt khá lớn về ngoại hình. Dù cho chồng cô không quá đẹp trai nhưng anh lại cao hơn vợ khá nhiều. Tuy nhiên sự chênh lệch đó không làm ảnh hưởng tới tình yêu của họ. Năm 2019, đám cưới của cặp đôi này đã thu hút sự chú ý của truyền thông trong nước và quốc tế.

Chú rể dù không quá điển trai nhưng là một anh chàng cao ráo và có trái tim ấm áp

Cô dâu Tac-an do mắc bệnh lùn từ khi còn nhỏ nên chiều cao của cô khi đã trưởng thành chỉ dừng lại ở 96cm và không thể nào cao lên được nữa. Với bất lợi về ngoại hình này, khi còn là sinh viên cô gặp rất nhiều khó khăn. Sau khi tốt nghiệp, do chiều cao quá khiêm tốn nên Tac – an cũng không dễ dàng để xin được việc.

Do mắc chứng bệnh người lùn từ nhỏ nên ngay cả khi đã trưởng thành, chiều cao của Tac-an cũng không nổi 1m

Chính vì vậy, cô luôn mang trong mình một mặc cảm, tự ti. Đặc biệt là với tình yêu, cảm giác của cô là sợ nhiều hơn mong đợi. Ngay cả khi gặp một chàng trai mà cô có cảm tình, cô cũng không đủ can đảm để thú nhận. Cô luôn cho rằng điều kiện bản thân của mình như vậy sẽ chẳng có chàng trai nào thèm để ý, yêu thương và theo đuổi.

Cô dâu Tac-an đã từng rất mất lòng tin vào tình yêu cho tới khi gặp được chàng trai yêu thương mình thực sự

Nhưng rồi cuộc sống của Tac-an đã thay đổi khi Folomino xuất hiện. Lần đầu tiên cô được yêu, được người đàn ông ấy chinh phục và mang đến cho cô sự ấm áp, hạnh phúc, mang đến cho cô 1 tổ ấm gia đình.

Hai người đã hẹn hò trong nhiều năm. Trong thời gian đó, Folomino luôn yêu thương và bảo vệ cô đến mức tối đa, và giúp cô vượt qua cảm giác tự ti. Dần dần, hai người cảm thấy không thể sống thiếu nhau, vì vậy họ quyết định công bố với gia đình để tiến tới hôn nhân. Tuy nhiên, trước sự khác biệt ngoại hình quá lớn, ban đầu, họ bị gia đình phản đối kịch liệt.

Bất chấp sự ngăn cản của hai bên gia đình, cặp đôi đã chứng minh tình yêu mình dành cho nhau là chân thật để rồi đi tới một cái kết viên mãn

Tac-an và Felomino không từ bỏ ý định kết hôn. Cuối cùng, tình yêu đích thực của họ cũng đã khiến cha mẹ phải động lòng và tác hợp cho một đám cưới. Vào ngày 10/3/2019, hai người tổ chức hôn lễ trong một nhà thờ. Dưới sự chứng kiến của người thân, bạn bè, họ đã trao nhau lời hẹn ước đầy ngọt ngào.

Tất cả mọi người đã đồng ý tác hợp và chúc phúc cho cặp đôi chênh lệch ngoại hình này

Hiện tại, đôi vợ chồng trẻ vẫn hạnh phúc đong đầy

Hiện tại, cuộc sống của họ vẫn rất ấm áp, hạnh phúc. Mặc dù cả hai có nhiều thói quen khác biệt nhau khi sống chung nhưng tình yêu đích thực giúp họ cân bằng và bao dung mọi thứ cho nhau.

