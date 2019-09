Chồng nghi vợ lẳng lơ vì thói quen ăn mặc mát mẻ

Thứ Tư, ngày 25/09/2019 07:50 AM (GMT+7)

Để chắc chắn hơn về người vợ của mình, Thuận Anh nghĩ phải có cách. Anh nảy sinh ý định thử vợ.

Những chuyện gia đình Sự kiện:

Ảnh minh họa.

Hoàng Như là một cô gái hấp dẫn, từ ngoại hình đến giọng nói và tính cách. Nên xung quanh cô luôn có vệ tinh theo đuổi. Hoàng Như có sức hút riêng mà người nào khi tiếp xúc cũng cảm thấy thú vị. Việc chiếm được tình cảm, rồi yêu, rồi cưới Hoàng Như được coi là một "chiến công hiển hách" của Thuận An.

Càng sống với Hoàng Như, Thuận An càng thấy mình "khó nắm bắt". Kết hôn rồi mà Hoàng Như vẫn sống như "gái độc thân". Cô ăn mặc mát mẻ hơn cả khi chưa cưới, tập thể dục đều đặn nên thân hình càng hấp dẫn. Việc nhà Hoàng Như thuê giúp việc, cô gần như không đả động gì đến việc nhà.

Hoàng Như là mẫu phụ nữ hiện đại, cô yêu công việc hơn chỉ loay hoay trong căn bếp. Khi cần nấu những món ăn ngon, Hoàng Như vẫn chứng tỏ mình là một người vợ đảm đang. Ở Hoàng Như không có điểm gì chê trách. Duy chỉ có điểm cô hay ăn mặc "mát mẻ" khiến Thuận An thấy không ổn.

Nhiều lần đưa Hoàng Như đi chơi với bạn bè, đối tác, việc mặc sexy của Hoàng Như thu hút ánh nhìn của tất cả những người đàn ông trong nhóm. Thuận An biết có những gã trai rất muốn sát gần Hoàng Như nên anh luôn tìm cách để tách vợ khỏi đám đông ồn ào.

Rồi nhiều lần mời bạn bè về nhà ăn cơm, Hoàng Như cũng diện chiếc váy mỏng để lộ thân hình nuột nà mỗi lần đi qua ban công đầy nắng. Hoàng Như cũng khiến bạn bè của Thuận An có phần phấn khích hơn. Mọi người trong bữa tiệc thì vui vẻ vì gia chủ thân thiện, cởi mở, món ăn ngon. Duy chỉ có Thuận An là thấy không thoải mái trong lòng.

Nhiều lần Thuận An góp ý mà vợ không nghe. Cô gạt đi: "Em nghiêm túc hay không, không phải ở bộ quần áo. Đó đơn giản chỉ là sở thích ăn mặc. Anh làm chồng em, sở hữu em từ bấy lâu mà chẳng lẽ còn không hiểu điều đó?!". Rồi Hoàng Như dỗi chồng. Thuận An phải mất hai hôm làm đủ mọi cách "chinh phục" lại Hoàng Như.

Để chắc chắn hơn về người vợ của mình, Thuận Anh nghĩ "phải có cách". Anh nảy sinh ý định "thử vợ". Thuận An lấy số máy lạ nhắn tin cho Hoàng Như với những lời lẽ lịch thiệp nhưng cô không đáp lại. Anh tạo facebook kết bạn với vợ bày tỏ sự ngưỡng mộ cũng bị cô từ chối.

Anh nhờ một người bạn mà Hoàng Như không biết, gọi điện vờ như một người quen muốn được gặp lại đầy bí ẩn cũng bị vợ bỏ qua. Đến lúc này Thuận An đã cảm thấy bắt đầu tin tưởng hơn. Anh chợt nhận ra, có lẽ do anh quá tự ti trước vợ nên hay lo lắng. Nếu để tình trạng này còn tiếp diễn sẽ ảnh hưởng đến hạnh phúc mà anh đang có. Thuận An quyết tâm thay đổi!