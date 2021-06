"Chàng trai vàng" Toán học phá kỷ lục 21 năm Đường lên đỉnh Olympia

Thứ Hai, ngày 07/06/2021 08:12 AM (GMT+7)

Nam sinh Hà Nội Nguyễn Thiện Hải An vừa xác lập kỷ lục chưa từng có trong lịch sử 21 năm phát sóng của Đường lên đỉnh Olympia. Trong bảng thành tích học tập, Hải An từng giành nhiều huy chương vàng trong các cuộc thi Toán học.

Nguyễn Thiện Hải An

Nguyễn Thiện Hải An (Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội) là thí sinh trong cuộc thi tuần 3 tháng 3 quý III Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 21. Cùng thi với cậu có Trần Nguyễn Thanh Lâm (THPT Tân Phú, Đồng Nai), Nguyễn Minh Trung (THPT Việt Trì, Phú Thọ) và Trần Hậu An Nguyên (THPT chuyên Hà Tĩnh, Hà Tĩnh).

Hải An mang theo một hộp bánh gấu đến với cuộc thi. Cậu chia sẻ, bánh gấu gắn liền với hành trình Olympia của mình. "Khi có cơ hội xem trực tiếp cuộc thi tại trường quay, em đã mang theo bánh gấu để ăn vào giờ nghỉ. Để hộp bánh ở đây để em nhắc hành trình từ khán giả đến thí sinh Đường lên đỉnh Olympia của mình", cậu nói.

Từ năm 2020, luật thi Khởi động của chương trình thay đổi khi không giới hạn câu hỏi. Trong vòng 1 phút, các thí sinh có thể trả lời nhiều hơn 120 câu hỏi như trước đây.

Trước đó, số điểm kỷ lục của phần thi khởi động là 130 thuộc về Lương Trường Giang (THTP chuyên Thái Nguyên) ở trận thi tuần 1 tháng 2 quý II Olympia 21; và Cù Đức Hiếu (THPT Bỉm Sơn, Thanh Hóa) ở trận thi tuần 1 tháng 1 quý III Olympia 21.

Theo vị trí sắp xếp của ban tổ chức, Hải An là thí sinh thứ tư. Ở phần thi Khởi động, Hải An đã trải qua 17 câu hỏi trong vòng 1 phút và đạt được số điểm 150.

Đây là mốc điểm khởi động cao nhất trong lịch sử từ trước đến nay của Đường lên đỉnh Olympia.

Hải An đã tận dụng triệt để từng giây một. Trong số 17 câu hỏi, cậu bỏ qua hai câu hỏi và chỉ trả lời sau một câu. Cậu đã đưa ra đáp án rất nhanh khi người dẫn chương trình mới đọc đến nửa câu hỏi.

Sau khi lập kỷ lục mới ở phần thi đầu tiên, Hải An tiếp tục thể hiện phong độ xuất sắc trong phần thi Vượt chướng ngại vật. Từ một dữ kiện duy nhất "Biển" và một ô hình ảnh được lật mở, cậu đã giải đáp từ khóa cần tìm là "Rùa biển". Qua đó, Hải An củng cố vị trí dẫn đầu 230 điểm và bỏ xa các thí sinh còn lại. Cụ thể, Minh Trung 110 điểm, An Nguyên 60 điểm, Thanh Lâm 50 điểm.

Phần thi Tăng tốc, Hải An tiếp tục gia tăng khoảng cách khi giành thêm 110 điểm để nâng điểm số lên 340. Ba thí sinh còn lại đều giành thêm 90 điểm, qua đó Minh Trung 200 điểm, An Nguyên 150 điểm, Thanh Lâm 140 điểm.

Phần thi Về đích, Hải An là thí sinh dự thi đầu tiên đã lựa chọn gói câu hỏi 10 - 20 - 30. Cậu đã trả lời chính xác hai câu đầu tiên và về vị trí với 370 điểm. Tuy nhiên, cậu đã giành thêm được 40 điểm từ lượt chơi của các thí sinh còn lại.

Hải An giành chiến thắng với tổng điểm 410 trong cuộc thi tuần. Ảnh: FBCT

Kết quả chung cuộc, Nguyễn Thiện Hải An (Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội) giành được vòng nguyệt quế với tổng điểm 410. Đây cũng là số điểm cao nhất của Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 21 (tính đến trận thi tuần 3 tháng 3 quý III).

Về nhì Nguyễn Minh Trung (THTP Việt Trì, Phú Thọ) được 220 điểm. Cùng xếp vị trí thứ ba, Trần Nguyễn Thanh Lâm (THPT Tân Phú, Đồng Nai) 145 điểm và Trần Hậu An Nguyên (THPT chuyên Hà Tĩnh, Hà Tĩnh) 130 điểm.

Trước khi tham dự Đường lên đỉnh Olympia và lập kỷ lục mới của phần thi khởi động, Nguyễn Thiện Hải An từng tham gia nhiều cuộc thi trí tuệ trên truyền hình.

Cậu từng đoạt vị trí Á quân chung kết năm cuộc thi Chinh phục - Vietnam's Brainiest Kid mùa thứ 3 (một chương trình thi đấu trí tuệ dành cho học sinh trình chiếu trên VTV). Cậu được coi là kỷ lục gia của cuộc thi khi trả lời 28 câu hỏi trong vòng 60 giây.

Hải An còn giành được nhiều thành tích trong học tập, như: Huy chương Đồng vòng Mùa thu, kỳ thi Toán học không biên giới. Huy chương Vàng (Hạng Prize - đạt điểm tuyệt đối cao nhất của cuộc thi) vô địch Toán cấp trung học Úc mở rộng. Huy chương Vàng kỳ thi Toán ở Hoa Kỳ. Giải Nhất môn Hóa học/Khoa học Học sinh giỏi thành phố.

Ngoài ra, cậu còn giành giải Nhất quốc tế sáng tác nhạc Piano do MYC Canada tổ chức lần thứ 32.

