Chàng trai Gia Lai được bố đặt cho tên đặc biệt: Tô Yô Ta

Chàng trai Gia Lai gây chú ý vì cái tên độc lạ

Phía sau mỗi cái tên độc lạ luôn có một câu chuyện thú vị. Mới đây, dân mạng được phen xôn xao với câu chuyện người đàn ông sở hữu cái tên độc lạ, đặc biệt hơn, tên đó còn “vận ngay” vào đường công danh sự nghiệp của anh chàng. Người đàn ông đó là Tô Yô Ta (sinh năm 1990, quê Gia Lai), hiện sống và làm việc tại TP.HCM.

Anh Yô Ta chia sẻ: “Từ nhỏ đến giờ, tôi đã quen với việc bị chú ý bởi cái tên lạ nhưng vẫn hơi bất ngờ khi lần này lại gây xôn xao như thế. Hôm trước dọn nhà, tôi vô tình tìm thấy tấm thẻ làm việc ở công ty cũ, hoài niệm một chút nên chụp lại đăng lên mạng. Không ngờ, mọi người chia sẻ quá trời”.

Tấm thẻ làm việc của Yô Ta khiến dân mạng chú ý vì cái tên lạ

Chàng trai Gia Lai kể, tên của anh do bố đặt. Trước đây, bố anh từng làm nghề sửa chữa ô tô. Trong một lần trò chuyện với người thân, bố anh tâm sự muốn đặt tên con theo các thương hiệu, tập đoàn nổi tiếng để về sau con được đổi đời, có cuộc sống giàu sang, khấm khá hơn. Sau này khi lấy vợ, sinh con, bố anh đặt luôn tên con trai cả là Tô Yô Ta – tên nhà sản xuất ô tô nổi tiếng thế giới vào thời điểm đó.

“Không ngờ, tên của tôi vận luôn vào đường công danh sự nghiệp. Hồi nhỏ, tôi thích nhất môn Vật lý. Lớn lên thì mê xe và luôn có một suy nghĩ chỉ làm việc trong ngành công nghệ ô tô. Sau đó, tôi thi vào ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô của trường Đại học Nông Lâm TP.HCM, ra trường làm việc cho một công ty chế tạo máy, sau đó chuyển sang làm cho tập đoàn hoạt động trong lĩnh vực nhập khẩu, sản xuất, lắp ráp, phân phối, bán lẻ, dịch vụ sửa chữa và phụ tùng ô tô, xe máy.

Năm 2014, cơ duyên thế nào tôi chuyển sang làm cho Toyota và gắn bó với nơi này suốt 8 năm. Mọi người thường nói đùa, tên tôi thế nào thì làm đúng nơi như thế”, anh Yô Ta chia sẻ.

Hai người em khác của Yô Ta cũng có tên lạ

Mang cái tên độc lạ, chàng trai Gia Lai gặp nhiều tình huống bi hài. Anh thường bị bạn bè trêu chọc, thầy cô gọi lên trả bài. Khi đi làm giấy tờ, mỗi khi cán bộ gọi đến tên, anh sẽ trở thành trung tâm chú ý của mọi người.

“Thực ra, tôi cũng không thấy phiền hà lắm. Tên tôi vốn dĩ khác người, được chú ý là bình thường, ai thắc mắc thì tôi giải thích thôi. Nhưng nhờ cái tên lạ mà suốt tuổi thơ tôi luôn cố gắng học hành bởi tôi nghĩ, tên lạ thì học tốt một chút chứ học dốt thì ngượng lắm”, anh Yô Ta cười chia sẻ.

Tên của các anh chị em trong gia đình Yô Ta cũng rất đặc biệt. Bố mẹ anh sinh được 4 người con thì có đến ba người mang tên lạ. Anh là Tô Yô Ta, em gái thứ hai là Tô Cô Rô Na, em gái thứ ba là Tô Kiều My, em trai út là Tô Sô Ny. “Duy nhất tên người em gái thứ ba do mẹ tôi đặt là bình thường, ba cái tên còn lại do bố đặt đều lạ lùng chẳng giống ai”, chàng trai Gia Lai kể.

Yô Ta cho rằng, tên gọi chỉ là một cách xưng hô, số phận của một người không quyết định bởi cái tên mà bởi sự cố gắng, bản lĩnh. Với suy nghĩ đó, anh đặt cho hai người con của mình hai cái tên giản dị, bình thường và mong con cái có cuộc đời suôn sẻ.

