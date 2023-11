Chàng trai Cà Mau mang cái tên nhạy cảm, ý nghĩa đằng sau gây bất ngờ

Dù Ỵ - chàng trai Cà Mau sở hữu cái tên nhạy cảm

Nhiều bạn trẻ sở hữu cái tên mang ý nghĩa hay nhưng cách đọc lại gây hiểu nhầm, dẫn đến nhiều tình huống “dở khóc dở cười”. Chàng trai Cà Mau với cái tên “Châu Dù Ỵ” là một trong số đó.

Dù Ỵ sinh năm 1993, gốc người Tiều. Tên của anh do bố đặt, dịch ra tiếng Việt là Như Ý – mang ý nghĩa may mắn nhưng cách phát âm lại là Dù Ỵ. “Phát âm thế nào bố mình làm giấy khai sinh thế đó, thành ra tên của mình đọc lên lại có chút nhạy cảm, tế nhị”, chàng trai Cà Mau cười nói.

Trong gia đình, chỉ có Dù Ỵ mang cái tên độc lạ như vậy. Anh giải thích, dù gia tộc là gốc người Tiều nhưng đến đời anh gần như đã mất gốc nên chỉ có một vài người bác, người chú lớn tuổi mới được đặt tên theo gốc Tiều. Phần con cháu trẻ tuổi như anh đa số được đặt theo tiếng dân tộc Kinh.

“Bố mình muốn giữ lại chút gốc gác nên vẫn đặt tên cho con trai theo gốc Tiều. Ai dè, vì cái tên này mà mình bao lần rơi vào cảnh éo le”, Dù Ỵ kể.

Với ý nghĩa Như Ý (may mắn), tên của Dù Ỵ cũng có thể đọc là Dù Y. Mỗi lần mọi người thắc mắc về cái tên của anh, Dù Ỵ lại kiên nhẫn giải thích một lượt và hướng dẫn mọi người đọc đúng.

Dù gặp nhiều tình huống éo le, Dù Ỵ vẫn rất yêu thích cái tên của mình

Dẫu vậy, suốt tuổi thơ anh thường bị bạn bè trêu chọc vì cái tên đặc biệt. Nhiều người thừa nhận, họ ngại gọi tên anh trước chỗ đông người vì quá nhạy cảm. Đôi khi gặp người lạ, anh cũng khá thẹn thùng khi giới thiệu tên mình.

“90% mọi người đọc sai tên mình trong lần gặp đầu tiên. Những ai đã biết và hiểu ý nghĩa thì lại thấy yêu thích vì nó mang ý nghĩa may mắn. Từ hồi đi học đến giờ, mình chưa gặp ai trùng tên. Năm đó đi làm chứng minh thư, mình cũng phải đi sửa lại do cán bộ viết tên không có dấu. Hơi rắc rối một chút nhưng mình rất yêu thích cái tên này vì nhờ nó, cuộc đời mình gặp nhiều may mắn”, Dù Ỵ nói.

Chàng trai Cà Mau cũng đặt cho con hai cái tên theo phong cách người Tiều, con cả là Dù Hy (có nghĩa Như Hỷ) và con thứ là Dù Sén (có nghĩa Như Tường). Cả hai cái tên đều mang ý nghĩa may mắn, điềm lành.

“Cũng có lúc mình lo các con mang cái tên lạ sẽ gặp rắc rối khi đến tuổi đi học. Nhưng mình tin, hai con cũng giống mình, khi hiểu ý nghĩa cái tên sẽ yêu thích và tự hào về nó”, Dù Ỵ chia sẻ.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]