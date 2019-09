Chàng trai đòi chia tay chỉ vì bạn gái quá thạo trong "chuyện ấy"

Thứ Năm, ngày 05/09/2019 11:31 AM (GMT+7)

Sau khi cá nước thân mật, bạn trai cô đột nhiên hỏi thẳng: "Em có đúng là lần đầu tiên không đấy?"

Có hàng trăm lý do để các cặp đôi chia tay, lý do phổ biến nhất là do tính cách khác biệt, yêu nhau nhưng không thể sống chung. Giống như nhiều người thường nói: "Đã không yêu thì nhìn gì cũng chướng mắt, cái gì cũng có thể là lý do chia tay". Mới đây, chia sẻ của một cô gái người Trung Quốc về việc bị bạn trai chia tay đã gây xôn xao dư luận, nhận được nhiều sự chú ý vì lý do quá đặc biệt.

Theo chia sẻ của cô gái, cô và bạn trai quen nhau từ thời cấp ba. Sau đó tình cảm phát triển, tiến tới tình yêu. Tuy vậy, ngay cả khi đã xác định yêu đương nghiêm túc, cả hai vẫn không phát sinh quan hệ. họ đều có chung nhận thức, hy vọng có thể hiểu rõ đối phương rồi mới phát sinh quan hệ.

Mới đây, hai người quyết định kết hôn, vì vậy chuyện quan hệ thân mật cũng không giữ ý nữa. Chẳng ngờ, sau khi cá nước thân mật, bạn trai cô đột nhiên hỏi thẳng: "Em có đúng là lần đầu tiên không đấy?"

Choáng váng trước sự nghi kỵ của bạn trai, cô gái cố gắng nén giận và hỏi bạn trai, tại sao lại nghĩ như vậy. Bạn trai cô bảo rằng, bởi "kỹ năng của em quá tốt, giống như kinh nghiệm rất phong phú vậy". Thậm chí, bạn trai còn khăng khăng cho rằng, cô chắc chắn không còn trong trắng trước khi đến với anh.

Phẫn nộ, hoảng loạn và hoang mang, cô gái vẫn cố giải thích với bạn trai rằng, mình thực sự là lần đầu tiên, kỹ năng tốt là vì trước khi hai người phát sinh quan hệ, đã từng xem qua nhiều bộ phim để học tập.

Bạn trai cô sau đó không nói gì nữa. Tuy nhiên từ đó về sau, chỉ cần hai người thân mật, bạn trai cô đều có biểu hiện rất kỳ lạ, mỗi lần đều nghi ngờ, tỏ ra khó chịu.

Vài ngày trước, sau một lần thân mật, bạn trai cô nhận định rằng, cô đã quan hệ với người khác trước, hoặc đã lừa dối, ngoại tình và cắm sừng anh, vì vậy kiên quyết chia tay, dù cô níu kéo thế nào cũng không được.

Đau khổ, không có ai để chia sẻ, cô đành tâm sự trên diễn đàn, hy vọng nhận được sự cảm thông của mọi người.

Sau khi đọc xong những dòng tâm sự của cô gái, nhiều người không khỏi ngạc nhiên và rất bất ngờ khi lại có người lấy lý do này để chia tay. Đồng thời, mọi người cũng khuyên cô gái nên sớm quên chàng trai bạc tình, bội nghĩa này.

"Lần đầu tôi thấy lý do chia tay quái dị thế này", "Bạn trai đần như vậy, sau này cô đừng gặp gỡ hắn ta nữa", "Chọn lý do cũng quá đáng thật đấy, rất xúc phạm bạn gái", "Tất cả cũng chỉ là lý do thôi, đúng là không còn yêu, làm gì cũng chướng mắt. Bỏ đi, cô xứng đáng với người tốt hơn"... cư dân mạng xôn xao bàn tán.