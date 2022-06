Chàng trai 26 tuổi 'nghỉ hưu' sớm, sở hữu tài sản tỉ đô nhờ thu nhập thụ động

Cody Berman đã bắt đầu lối sống FIRE từ khi còn rất trẻ, tiết kiệm tối đa các chi phí sinh hoạt và khi tiết kiệm được một khoản tiền kha khá, anh nghỉ việc công ty và bắt đầu tự kinh doanh. Từ các công việc nhỏ như viết blog làm podcast cho tới đầu tư bất động sản cho thuê và gửi tiền tiết kiệm hưu trí tự sinh lời, Cody đã đạt mục tiêu sống cuộc sống không cần làm việc trừ khi muốn.

Các cố vấn tài chính đã chỉ ra rằng việc tiết kiệm và đầu tư từ sớm tăng khả năng làm giàu. Tuy vậy Cody Berman được xem là một trường hợp đặc biệt.

Ở độ tuổi 19, sau khi đọc cuốn "The 4-Hour Work Week" của Tim Ferriss, Berman chia sẻ đã tìm thấy mục tiêu về tài chính của mình. "Tôi đã từng nghĩ rằng sẽ làm giàu được khi làm việc ở tập đoàn lớn, hoành tráng", anh nói, "cuốn sách đó đã phá vỡ toàn bộ quan niệm về tiền bạc của tôi. Tôi nhận ra rằng mình có thể dành thời gian để làm giàu thụ động, từ đó tôi không còn cần dành quá nhiều thời gian cho việc kiếm tiền".

Tóm tắt lại, Berman đã trở thành người có lối sống "FIRE" - Financial Inderpendence, Retire Early (Tạm dịch: Độc lập tài chính và nghỉ hưu sớm). Nguyên tắc của lối sống này là: Tiết kiệm triệt để, luôn luôn đầu tư và có nhiều nguồn thu nhập khác nhau, bạn có thể từ bỏ cuộc sống làm việc từ 9h sáng tới 5h chiều trước 65 tuổi.

Bởi vì bắt đầu từ rất sớm nên Berman không có quá nhiều thứ cần hoàn thiện. Giờ đã 26 tuổi, Berman hiếm khi đặt chân vào căn phòng nghỉ từ khi anh bắt đầu lối sống FIRE. "Kể từ giây phút đó, tôi đã thay đổi cách suy nghĩ của mình để phù hợp với mục tiêu", anh chia sẻ. "Và đó cũng là lúc hành trình mới bắt đầu".

Hiện tại, Berman đã tích lũy được 30.000 USD mỗi tháng bằng thu nhập thụ động. Năm ngoái anh đã đạt được con số mục tiêu đề ra đó là kiếm đủ tiền để không bao giờ phải đi làm nếu không muốn. Anh ước tính tổng tài sản của mình vào khoảng 1,3 triệu USD.

Tận dụng tối đa lợi thế của mình

Một trong những lợi thế khi tuân thủ tư duy FIRE từ sớm là tránh được cám dỗ về mặt tài chính mà giới trẻ dễ rơi vào. Cody Berman chia sẻ:" Trong khi có rất nhiều người trong độ tuổi 22-23 dành những đồng tiền họ kiếm được từ công việc đầu tiên để mua nhà, mua ô tô sang trọng (lẽ ra họ không nên), hoặc chìm trong các khoản vay sinh viên để học thêm các văn bằng không cần thiết, tôi vô cùng may mắn khi có thể tránh được các cám dỗ đó".

Thực tế, Berman vô cùng may mắn khi tránh được tất cả các khoản nợ sinh viên. Anh ấy đã tham gia vào đại học công lập trong 4 năm. Khoản học phí 10.000 USD/năm chia đều cho anh ấy và bố mẹ (học phí được giảm nhờ vào một vài khoản học bổng), bố mẹ Cody Berman chi trả hai phần ba học phí còn bản thân anh chàng chăm chỉ đi làm thêm ngoài giờ học để trả số còn lại. Sau ba năm rưỡi, Berman đã có trong tay tấm bằng cử nhân ngành tài chính và kinh tế.

Berman đã bắt đầu đặt nền móng cho chỗ dựa tài chính vững chắc với việc không vay bất cứ khoản vay sinh viên nào, và anh còn duy trì động lực bằng cách tiết kiệm chi phí nhất có thể. Khi còn học đại học, anh đã sống trong căn nhà 6 phòng ngủ với 7 chàng trai khác, nhờ đó duy trì phí sinh hoạt khoảng 450 USD mỗi tháng. Cuối cùng Cody Berman đã chuyển tới Boston sau khi tốt nghiệp, khi đó anh thuê chung căn hộ với một người bạn và trả tiền thuê 675 USD hàng tháng.

Gia tăng thu nhập và hỗ trợ xây dựng một công việc sinh lời

Berman tốt nghiệp đại học vào tháng 12 năm 2017 và dành 6 tháng du lịch với bạn gái ở Úc. Tại đó anh bắt đầu nhận một loạt các công việc online tập trung vào lối sống FIRE. Anh bắt đầu viết blog kết hợp với podcast. Ngoài ra anh còn làm thêm một số công việc tự do như copy writing, viết email, và làm các công việc quảng cáo.

Sang tới tháng 6, Berman trở thành chuyên viên phân tích bất động sản thương mại. Với chi phí sinh hoạt thấp, trong vòng 7 tháng Berman đã gửi ngân hàng được 35.000 USD. Mỗi tháng chỉ tiêu khoảng 1.000 USD, anh nhận ra số tiền tiết kiệm được đủ dư dả để nghỉ công việc hiện tại và thử làm chủ doanh nghiệp.

Sau đó anh đã nghỉ việc và bắt đầu xoay xở với mục tiêu mới. Sau vài tháng nghiền ngẫm cuốn "Financial Freedom" (tạm dịch: Tự do tài chính) của Grant Sabatier, Berman phát hiện ra thứ có thể trở thành chỗ dựa tài chính cho mình: bán những sản phẩm có thể in được - ví dụ như lịch hay thiệp Giáng Sinh khách hàng có thể mua và tự in trên Etsy.

"Tôi mở cửa hàng vào năm 2018 và một vài tháng sau tôi bắt đầu tạo ra những sản phẩm số ngẫu nhiên như lịch, planner, và thư mời. Tôi đã có một tuần bận rộn và kiếm được 800 USD từ một số sản phẩm mình tạo ra," anh chia sẻ. " Tôi đã nghĩ "Trời đất đây thật sự là một công việc phụ có thể tồn tại lâu dài".

Ý tưởng này đến từ đồng nghiệp của anh, Julie Berninger, và tới năm 2019 hai người đã kết hợp để triển khai Gold Coty Ventures, từ một công ty nhỏ chào bán các khóa học online về làm blog, xây dựng cửa hàng Etsy và bán các sản phẩm có thể in được. Năm ngoái công ty đã thu về 1 triệu USD doanh thu.

Tiếp tục đẩy mạnh đầu tư

Bên cạnh bán các khóa học và các sản phẩm số khác như ebook (sách bán chạy nhất của Cody dạy về chiến lược giảm giá sản phẩm theo mùa), chàng trai trẻ hiện tại kiếm được khoảng 24.000 USD mỗi tháng.

Berman liên tục sử dụng số tiền dư của mình vào các khoản đầu tư có khả năng gia tăng giá trị tài sản. Anh và vợ sắp cưới đã mua tài sản cho thuê đầu tiên vào năm 2020. Đó là một ngôi nhà ở Massachusetts. "Chúng tôi sống ở khu vực tầng hầm có một phòng ngủ và một phòng tắm, và cho thuê khu vực phòng đôi tách rời ở trên tầng," anh chia sẻ. "Do vậy chúng tôi thực sự kiếm thêm tiền khi sống như vậy".

Vào cuối năm ngoái họ mua một căn hộ đôi khác ở Connecticut và tháng 5 năm 2021, đôi vợ chồng đã mua thêm một căn nhà khác gần tài sản cho thuê đầu tiên của họ. Hiện tại Berman và vợ sắp cưới đang sống trong một căn hộ ở Massachusetts, nhỏ hơn 2 ngôi nhà còn lại nhưng vẫn gồm 4 phòng ngủ, 2 phòng tắm.

"Gần đây chúng tôi đã đóng cửa căn hộ trên Airbnb, dự định sẽ cho thuê căn hộ sang trọng đó," Berman nói. "Tại thời điểm này, chúng tôi có tổng cộng 12 căn nhà". Với số lượng đầu tư bất động sản đó, Berman thu về lợi nhuận 6.000 USD hàng tháng.

Mặc dù có nguồn thu nhập vững chắc, Cody vẫn giữ thói quen chi tiêu tiết kiệm. Anh hạn chế mức chi phí sinh hoạt hàng năm vào khoảng 40.000 USD.

Tổng cộng tài sản hiện tại của Berman rơi vào khoảng 1.3 triệu USD.

Berman cho rằng yếu tố chính giúp anh có thể phát triển nhanh chóng như vậy là từ nguồn thu nhập thụ động.

"Có rất nhiều người có cơ hội, họ còn trẻ và có rất nhiều năng lượng cũng như ý tưởng hay tuy nhiên họ không tận dụng chúng bằng cách tạo ra các khóa học hay ebook," Cody nói. "Thứ mạnh mẽ nhất trong câu chuyện của tôi là tôi có thể làm được và tôi không phải một luật sư hay cố vấn cách giúp bạn kiếm được số tiền đó. Tất cả mọi thứ tôi đều thuê bên ngoài làm."

