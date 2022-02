Chàng sinh viên khoa Sinh với ước mơ cống hiến cho ngành Y

Thứ Năm, ngày 24/02/2022 14:29 PM (GMT+7) Chia sẻ

Đồng Ngọc Hà - một trong những ứng viên đề cử gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2021 trong lĩnh vực học tập đã chia sẻ rằng tất cả những thành tích của bản thân trong Sinh học tới từ ước mơ cống hiến cho ngành Y.

Hiện Ngọc Hà đang theo học Khoa Sinh học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội. Trong năm 2021, Ngọc Hà đã giành được Huy chương Vàng Olympic Y học Quốc tế năm 2021 do Cambridge Education Institute (California, Mỹ) trao tặng; Giải thưởng Thanh niên sống đẹp năm 2021 và Giải thưởng Sinh viên xuất sắc toàn cầu năm 2021,.. Trước đó, năm 2020, Ngọc Hà đã được trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba vì thành tích xuất sắc trong kỳ thi Olympic Quốc tế.

Ngọc Hà đã có những chia sẻ thú vị về niềm đam mê, áp lực, sự khó khăn và cả mục tiêu trong năm 2022:

Việt Nam đã từng có nhiều cá nhân đạt thành tích cao trong lĩnh vực khoa học nhưng đa số họ đều lựa chọn sang nước ngoài để phát triển. Liệu Ngọc Hà có dự định này không?

Tại một thời điểm nào đó, mình chắc chắn sẽ cần đặt chân tới những miền đất xa hơn để học hỏi những thành tựu khoa học, công nghệ, và văn hóa của nước bạn để trau dồi vốn hiểu biết và mở rộng tầm nhìn của bản thân.

Việc này thực tế đã bắt đầu ngay từ việc gặp gỡ các bạn bè quốc tế ở các kỳ thi Olympic Quốc tế cho tới việc tham dự các hội thảo giáo dục quốc tế.

Những trải nghiệm như vậy sẽ giúp mình đóng góp được nhiều hơn cho nền khoa học và giáo dục Việt Nam ta trong tương lai.

Ngọc Hà có thể chia sẻ một vấn đề sinh học bạn đang quan tâm nhất hiện nay được không?

Các ứng dụng của Tin Sinh học là một trong lĩnh vực mà mình quan tâm nhất. Hiện nay, những dữ liệu quy mô lớn về di truyền học người đang chưa được khai thác triệt để trong các nghiên cứu về bệnh lý, một phần là do hạn chế về dữ liệu và công nghệ, một phần là do tính chất liên ngành còn chưa được đẩy mạnh.

Khoa học máy tính khi kết hợp với Sinh học có thể giúp trả lời nhiều câu hỏi về cơ chế di truyền và phân tử của nhiều bệnh phức tạp như tâm thần phân liệt, Alzheimer...

Hiện tại, bên cạnh việc học trên trường, mình đã bắt đầu thực hiện một số dự án cá nhân trong lĩnh vực này dưới sự hướng dẫn của một số nhà nghiên cứu trong ngành.

Không biết Ngọc Hà – một sinh viên toàn cầu đã gặp cô Hà Ánh Phượng – top 10 giáo viên toàn cầu chưa? Nếu có cơ hội, bạn hi vọng hai cô trò có thể trao đổi về những vấn đề nào?

Tuy chưa có dịp gặp mặt trực tiếp, mình và cô đã chuyện trò với nhau rất nhiều qua điện thoại, video call, và tin nhắn. Cô Phượng là một trong những nguồn cảm hứng vô cùng lớn cho các hoạt động giáo dục của mình, với những góc nhìn đặc biệt của cô về cách tạo ra một môi trường giáo dục đa văn hóa cũng như tầm quan trọng của giáo dục trên không gian mạng.

Nếu có dịp, mình sẽ muốn nghe cô chia sẻ về những quan điểm giáo dục, những kỹ năng sư phạm, cũng như cùng cô thảo luận về chủ đề mà mình cũng vô cùng quan tâm – làm thế nào để mở rộng tầm nhìn của các học sinh Việt Nam vượt ra khỏi bên ngoài biên giới.

Từng đạt rất nhiều giải thưởng về học tập, Hà có thể bật mí về phương pháp học tập của mình?

Nếu có bất kỳ điều gì cố định về phương pháp học tập của mình, thì đó là việc nó luôn luôn thay đổi. Mình là một người không thích giới hạn tư duy bản thân trong những khuôn khổ, và với tư duy học tập cũng như vậy.

Giống như cách mà một nhà khoa học giải quyết một câu hỏi nghiên cứu, khi tiếp xúc với một môn học mới hoặc một vấn đề mới trong cùng một môn học, mình sẽ thử nghiệm một phương pháp mình cho rằng sẽ hiệu quả.

Sau một thời gian, nếu thấy không như ý muốn thì mình sẽ hoàn thiện hoặc đổi sang phương pháp khác. Sau nhiều lần thử và sai như vậy, mình sẽ rút ra được cách học tốt nhất cho bản thân. Điều này cũng áp dụng với các khía cạnh khác trong cuộc sống của mình, từ chế độ ngủ, chế độ ăn uống, việc dạy học, hay tổ chức các dự án.

Với bạn trẻ như Đồng Ngọc Hà, đã có thời điểm nào bạn cảm thấy mất hi vọng vào con đường mình chọn chưa? Khi đó, bạn tìm cách vượt qua bằng cách nào?

Mặc dù mình cũng từng gặp thất bại trong việc học tập, nhưng những thất bại ở độ tuổi 20 có lẽ chưa quá lớn để phải nhắc tới ở đây.

Mình luôn xác định tinh thần rằng theo đuổi khoa học và giáo dục sẽ là một hành trình dài với nhiều thử thách. Mình cũng đã chuẩn bị một tình yêu và đam mê đủ lớn để vững bước trên hành trình đó.

Tại sao vốn là một học sinh chuyên Lý, Đồng Ngọc Hà lại lựa chọn theo đuổi Sinh học?

Khác với đam mê Vật Lý thuần túy xuất phát từ sự tò mò khám phá máy móc và công nghệ, niềm yêu thích Sinh học của mình tới từ ước mơ cống hiến cho ngành Y.

Những năm đầu THPT, mình từng dành nhiều thời gian tìm đọc những câu chuyện về khoa học, y học, và tiểu sử của các thầy thuốc nổi tiếng, trải nghiệm mà đã truyền cảm hứng cho mình rất nhiều.

Sau này, mình được đi xa hơn, trải nghiệm thực tế nhiều hơn qua các hội thảo, trại hè, hay các buổi dạy học các tỉnh. Những dịp đó cho mình cơ hội chuyện trò với các nhà khoa học, bác sĩ, và bệnh nhân địa phương.

Câu chuyện về những bệnh nhân nghèo mắc các căn bệnh nguy hiểm nhưng không đủ tài chính chi trả cho việc chữa trị đắt đỏ, hay việc nhiều thành tựu sinh học phân tử đang chưa được ứng dụng rộng rãi trong ngành y tại nước ta do nhiều khó khăn trong giảng dạy và nghiên cứu càng thôi thúc mình hơn nữa.

Mình nhận ra trở thành một nhà khoa học là cách tốt nhất để mình cống hiến thế mạnh của bản thân và đem tới những ảnh hưởng căn bản và mạnh mẽ tới Y Sinh.

Trong tương lai, Đồng Ngọc Hà mong muốn được theo đuổi nghề nghiệp nào?

Bản thân mình có hai ước mơ: một là phấn đấu học và nghiên cứu để trở thành một nhà khoa học giỏi đóng góp nhiều cho lĩnh vực Y Sinh, từ đó giúp cải thiện chất lượng khám chữa bệnh tại Việt Nam. Bên cạnh đó, mình cũng muốn trở thành một nhà giáo để lan tỏa các kiến thức đã học cho các thế hệ học sinh tiếp theo.

Bạn có thể chia sẻ đâu là động lực thúc đẩy bạn trong công việc? Đam mê, thu nhập hay vì gia đình muốn thế?

Chắc chắn là đam mê rồi, vì hẳn sẽ không có nhiều người chọn khoa học vì muốn thu nhập cao (cười).

Điều này có lẽ cũng phần nào nói lên tính cách của mình. Mình sẽ khó có thể làm tốt và tận dụng khả năng sáng tạo của bản thân trong một công việc mà mình không thực sự yêu thích.

Là một trong những Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu đồng nghĩa là bạn trở thành một “tấm gương sống", bạn có sẵn sàng với nhiệm vụ này hay chưa?

Trở thành một “tấm gương sống” chắc chắn là một nhiệm vụ không hề nhẹ nhàng với một chàng trai 19 tuổi như mình.

Nhưng danh hiệu ấy cũng đồng nghĩa với việc được Đảng, Nhà nước, và nhiều triệu người dân Việt Nam tin yêu, tiếp cho mình một nguồn sức mạnh tinh thần lớn để vượt qua bất kể khó khăn trước mắt.

Bạn sẽ làm gì nếu trở thành Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2021?

Nếu trở thành Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu trong lĩnh vực học tập, mình mong muốn được lan tỏa tiếng nói của giới trẻ Việt Nam đi xa hơn thông qua khoa học và giáo dục, cũng như giúp đỡ nhiều bạn trẻ khác nói lên tiếng nói của họ.

Trong năm 2022, đâu là mục tiêu quan trọng của bạn?

Học nhiều hơn và dạy nhiều hơn.

Trong năm 2022, trước hết, mình sẽ trau dồi kiến thức và kỹ năng cần thiết trên đại học để chuẩn bị tốt cho các chương trình thực tập nghiên cứu và các bậc học cao hơn.

Hiện tại, mình đang thực hiện một số dự án nghiên cứu cá nhân dưới sự hướng dẫn của một số nhà khoa học. Mình mong rằng bên cạnh việc đạt thành tích tốt trên trường, các dự án của mình cũng sẽ cho ra những kết quả tích cực.

Kiến thức chỉ có ý nghĩa khi được cho đi. Do đó, trong năm 2022 mình cũng sẽ tiếp tục mở rộng ảnh hưởng của các hoạt động giáo dục của mình, trong đó có dự án Biology For All Vietnam.

Tới nay, dự án chúng mình đã dạy học miễn phí cho đội tuyển học sinh giỏi của 25 tỉnh, thành phố trên cả nước và lập ra nhiều sáng kiến để lan tỏa kiến thức tới cộng đồng. Mình mong rằng sẽ có thêm nhiều bạn học sinh, sinh viên hơn nữa được hỗ trợ bởi các hoạt động của chúng mình.

Hiện tại, mình cũng đang lên kế hoạch cho một sân chơi khoa học, có thể sẽ là một hội chợ khoa học hoặc một kỳ thi khoa học, cho các bạn học sinh, và hy vọng rằng sự kiện này sẽ giúp khoa học trở nên gần gũi và thú vị hơn với các bạn trẻ.

Cám ơn về những chia sẻ của bạn!

Nguồn: https://tienphong.vn/chang-sinh-vien-khoa-sinh-voi-uoc-mo-cong-hien-cho-nganh-y-post1418486.tpoNguồn: https://tienphong.vn/chang-sinh-vien-khoa-sinh-voi-uoc-mo-cong-hien-cho-nganh-y-post1418486.tpo