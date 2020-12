Chàng hotboy 9x đi bộ xuyên Việt: Suýt chết khi leo núi Bà Đen, e ngại khi con gái "thả thính"

Không chỉ thu hút bởi nụ cười toả nắng, Trương Thanh Duy còn khiến chị em "đổ rần rần" vì mang đến nguồn năng lượng tích cực trong chuyến đi bộ xuyên Việt của mình.

Chàng trai 9x với đam mê trải nghiệm ở những vùng đất mới - Ảnh: NVCC

9X có vẻ ngoài như tài tử điện ảnh

Những chuyến đi xuyên Việt đầy gian khó từ lâu đã trở thành hành trình khám phá bản thân, thử thách thú vị của những bạn trẻ đam mê xê dịch. Trong đó, câu chuyện của chàng trai Trương Thanh Duy (SN 1996, Hậu Giang) với chuyến đi bộ xuyên Việt đang nhận được sự chú ý của đông đảo cộng đồng.

Sau khi Thanh Duy chia sẻ những hình ảnh, clip cập nhật chuyến đi của mình, có rất nhiều bạn nữ đã bình luận bày tỏ sự mến mộ vẻ ngoài điển trai, nụ cười ấm áp của anh chàng. Nhiều người còn cho rằng, chàng trai này có nét đẹp giống những nam thần nổi tiếng như diễn viên B Trần, ca sĩ Hoài Lâm và tài tử, diễn viên Mark Prin của Thái Lan.

Điều đáng chú ý là dù hành trình đi bộ xuyên Việt của chàng trai chưa kết thúc, nhưng cộng đồng vẫn dành không ngớt lời khen cho anh chàng điển trai có trái tim nhiệt huyết, dám "cháy hết mình" với niềm đam mê.

Chia sẻ với phóng viên, chàng trai 9X này cho biết, công việc hiện tại của anh là kiểm soát chất lượng cho một công ty xuất khẩu nông thủy sản tại Hậu Giang. Hành trình đi bộ xuyên Việt của anh bắt đầu được 2 tháng, nay đã đi qua 4 tỉnh Bình Thuận, Đồng Nai, Bình Dương và Tây Ninh. Anh cho biết, niềm đam mê dịch chuyển, sở thích khám phá những miền đất mới đã có trong anh từ rất lâu.

"Chuyến đi xuyên Việt tôi ấp ủ bấy lâu không chỉ nhằm thoả mãn đam mê trải nghiệm, khám phá những điều mới mẻ mà tôi muốn đi để sống chậm lại và thêm trân quý cuộc sống của mình ", anh chia sẻ.

Nói về lý do quyết định thực hiện chuyến đi này, anh kể vào hồi tháng 10, anh đi du lịch dài ngày một mình ở đảo Phú Quý, Bình Thuận. Trong một hôm xin ngủ nhờ nhà người dân, anh tình cờ gặp được những người bạn chung sở thích tại nơi đây. Mặc dù mới quen nhưng họ nói chuyện với nhau như đã thân thiết từ lâu.

Câu chuyện về những chuyến đi dài ngày với trải nghiệm thú vị của những người bạn này đã tạo cho anh nguồn cảm hứng mới. Chính nhờ những lời động viên của bạn bè đã tiếp thêm cho anh sức mạnh, sự tự tin thực hiện mong muốn đi bộ xuyên Việt ấp ủ bấy lâu. Và Bình Thuận cũng là nơi anh bắt đầu thực hiện chuyến đi của mình.

“Bên cạnh những người bạn cùng "chí hướng" cũng có rất nhiều bạn bè ngăn cản vì cho rằng việc làm này rất nguy hiểm, thậm chí có người cười nhạo khi tôi chia sẻ về ý tưởng đi bộ xuyên Việt. Dù thế, tôi vẫn quyết tâm xách ba lô lên và đi”, anh chia sẻ.

Bỏ ngoài tai những lời cười nhạo anh vẫn xách ba lô lên và đi - Ảnh: NVCC

Nói về phản ứng của gia đình khi biết chuyến đi bộ, anh cũng cho biết vì sợ gia đình lo lắng nên anh chưa dám kể về ý tưởng đi bộ xuyên Việt mà chỉ nói là đang có chuyến công tác xa.

"Mặc dù chuyến đi này tôi chưa chính thức nói với mẹ “con đang đi bộ xuyên Việt” nhưng tôi nghĩ rằng mẹ tôi vẫn biết tôi đang thực hiện chuyến du lịch xa. Mặc dù lo lắng cho tôi nhưng mẹ luôn thấu hiểu tính cách và tôn trọng sở thích của tôi nên chỉ dặn dò tôi đi lại cẩn thận, ăn uống đầy đủ", anh Duy cho biết.

Để thực hiện một chuyến đi tốn rất nhiều thời gian nên chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến công việc. Nhưng may mắn là công việc của anh không quá bó buộc về thời gian, để tiếp tục chuyến đi, mỗi ngày anh thường giải quyết tất cả các công việc vào buổi tối rồi mới đi ngủ.

Chuyến đi trải nghiệm giúp anh quen được nhiều người bạn mới - Ảnh: NVCC

Nhiều lần đối diện với "lưỡi hái tử thần"

Với Thanh Duy, đi bộ là trải nghiệm thú vị nhưng không kém phần gian nan, chàng trai kể: “Để bắt đầu cuộc hành trình đạp xe xuyên Việt, tôi đã phải chuẩn bị một số tiền cho đủ chuyến hành trình. Vì thường đi du lịch bụi nên cơ bản tôi đã có đủ các dụng cụ như lều, võng, balo, kit du lịch. Tuy nhiên việc quan trọng hơn cả là chuẩn bị thể lực thật tốt vì đi bộ cần sức khoẻ dẻo dai”.

Với chuyện ăn và ngủ, Thanh Duy chủ yếu nhờ vào nhà dân dọc đường. Anh cũng cho biết vì chuẩn bị lều trại đầy đủ nên trong những tuyến đường đồi núi, không có nhà dân anh cũng chưa bao giờ rơi vào tình trạng "màn trời chiếu đất".

Với chàng trai 9X, suốt gần 2 tháng trải nghiệm trên hành trình đi bộ có rất nhiều kỷ niệm, nhưng câu chuyện khiến anh nhớ nhất là lần leo núi Bà Đen (Tây Ninh). Do chưa có kinh nghiệm leo núi nên khi đi qua một đoạn dốc đá trơn, cao tầm 700m anh đã bị trượt chân ngã, tuy nhiên do may mắn bám được vào gốc cây nên chỉ có đầu gối và tay bị trầy xước.

Nghĩ về khoảnh khắc đó Thanh Duy kể lại: "Lúc trượt chân tôi hoang mang, run sợ như thể chuẩn bị phải "đối diện" với tử thần. Khi đó, tôi đã suy nghĩ rất nhiều bởi đang ở lưng chừng dốc, nếu tiếp tục leo thì rất nguy hiểm mà dừng lại cũng không thể xuống vì các mỏm đá rất trơn. Sau một lúc ngồi nghỉ ngơi, xốc lại tinh thần tôi quyết định tiếp tục leo và may mắn đã vượt qua được".

Chuyến đi thú vị những cũng không kém phần gian nan- Ảnh: NVCC

Khi được hỏi về chuyện tình cảm, chàng trai Hậu Giang ngại ngùng chia sẻ: "Mình chỉ định đăng những hình ảnh, chia sẻ về chuyến đi để lưu giữ kỉ niệm, mình cũng không ngờ nhận được nhiều sự quan tâm như vậy. Thú thực qua chuyến đi cũng có bạn gái làm quen, nhưng hiện tại mình vẫn đang độc thân. Mặc dù là con trai nhưng cứ bị con gái trêu ghẹo là mình rất ngại, chỉ biết vò đầu bứt tai không biết nói gì hơn. Để trả lời những bình luận "thả thính" của các bạn nữ mình phải suy nghĩ gần tiếng đồng hồ mới ra.

Mình ấn tượng nhất một bạn gái ở Tây Ninh mà mình quen trong chuyến đi. Bạn gái có trêu ghẹo là muốn làm bạn gái của mình, sau một hồi lâu suy nghĩ mình trêu lại bạn là “Tình yêu của mình dành trọn cho đất nước và đồng bào rồi”, không ngờ sau đó bạn gái đáp lại luôn “Em thay mặt đồng bào nhận tình cảm của anh”.

Chia sẻ về hành trình sắp tới, Thanh Duy nói rằng anh sẽ đến với những vùng cực Bắc để được tận mắt chứng kiến "non sông gấm vóc" mà trước giờ chỉ được biết trên trang sách. Dù chặng đường còn rất dài nhưng bằng niềm tin, khát khao chinh phục mạnh mẽ của mình, chàng trai trẻ sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời ở những miền đất lạ trên dải đất hình chữ S.

