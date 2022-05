Bất ngờ 7 thói quen thường gặp giết chết ham muốn, điều số 3 nhiều cặp đôi phạm phải

Thứ Năm, ngày 12/05/2022 11:10 AM (GMT+7)

Những thói quen tồi tệ cản trở chuyện yêu của các bạn.

Màn dạo đầu là thứ gia vị ngọt ngào trong tình yêu. (Ảnh minh họa)

1. Chỉ thích ăn đồ ăn nhanh

Là một người nghiện đồ ăn nhanh đồng nghĩa với việc cơ thể bạn chứa đầy carbohydrate tinh chế, đường đơn và chất béo bão hòa. Điều này có thể làm chậm lưu thông máu và ảnh hưởng đến khả năng quan hệ tình dục của bạn. Hãy bật lại chế độ ăn uống lành mạnh nếu không muốn một ngày "nhìn nhau đã thấy ngán".

2. Lười tập thể dục

Ai cũng biết tập thể dục thể thao đều đặn sẽ tốt cho sức khỏe. Không những thế, tập thể dục sẽ giúp cải thiện đời sống tình dục của con người. Tập thể dục là một cách thức tự nhiên giúp tăng lượng testosteron, làm tăng ham muốn tình dục ở cả nam và nữ giới. Tập thể dục làm tăng lưu thông máu và làm cho quá trình cương cứng diễn ra lâu hơn, giúp kéo dài thời gian quan hệ ở những người mắc chứng rối loạn cương dương.

Tập thể dục cũng giúp tâm trạng vui vẻ, sảng khoái, làm tăng năng lượng hoạt động hàng ngày của bạn, dễ dàng bị kích thích “chuyện ấy” nhiều hơn. Việc lười tập thể dục sẽ làm cho cơ thể trở nên trì trệ, chậm chạp, sức khỏe không được cải thiện, cùng với thời gian và tuổi tác gia tăng, có thể dẫn tới giảm ham muốn tình dục.

3. Lúc nào cũng bị công việc cuốn đi

Là một người bận rộn thật ý nghĩa. Nhưng nếu bạn để sự bận rộn cuốn cả vào phòng ngủ thì chẳng mấy chốc hôn nhân của bạn cũng chết chìm vì chán ngán. Sự bận rộn sẽ làm cho bạn rơi vào lo lắng, mệt mỏi và stress. Khi cơ thể ngập trong các hormone căng thẳng suốt thời gian dài, sức khỏe của bạn có thể bị ảnh hưởng, bao gồm cả hiện tượng mất ham muốn "chuyện ấy". Hãy cân nhắc giữa được và mất trong tình huống này.

4. Sử dụng đồ chơi tình dục

Đồ chơi tình dục được ví như “con dao hai lưỡi”. Nó có thể tăng mức độ hưng phấn trong quá trình quan hệ, nhưng đồng thời cũng gây ra những tác hại xấu. Có nhiều người còn nghiện sử dụng đồ chơi tình dục, dẫn đến việc thờ ơ, không còn hứng thú với người bạn đời của mình.

5. Bỏ qua "màn dạo đầu"

Màn dạo đầu là thứ gia vị ngọt ngào trong tình yêu. Nhưng vì sự thân mật, gần gũi đến thuộc lòng nhau mà bạn thấy không cần thiết đến các "thủ tục" này nữa thì thật là sai lầm. Khoa học đã chứng minh "màn dạo đầu" có thể giúp quan hệ tình dục tốt hơn. Đặc biệt với phụ nữ, đây được coi là bước khởi động quyết định hiệu quả cuộc yêu.

6. Thiếu ngủ

Nếu ham muốn tình dục không còn như trước nữa, có lẽ là do bạn đang thiếu ngủ. Tình trạng thiếu ngủ có thể là do bạn đi ngủ quá muộn và dậy quá sớm. Một số người gặp vấn đề về giấc ngủ như khó ngủ hay ngủ không sâu giấc, chứng ngưng thở khi ngủ. Bất cứ điều gì ảnh hưởng đến giấc ngủ ban đêm cũng có thể gây ảnh hưởng đối với nhu cầu tình dục. Mệt mỏi làm giảm cảm giác ham muốn. Do đó, để cải thiện chuyện vợ chồng, bạn nên thay đổi thói quen và ngủ đủ giấc. Nếu không thể, bạn nên tìm đến bác sĩ để nhận được một số lời khuyên hữu ích.

7. Thiếu giao tiếp khi "yêu"

Hành sự trong im lặng chỉ khiến cuộc yêu rơi vào nhàm chán. Đối với cả đàn ông và đàn bà, những câu nói yêu thương trong lúc gặp gỡ có khả năng giúp nửa còn lại tăng phần hưng phấn mà yêu mãnh liệt, hết mình hơn. Hãy tán tỉnh nhau, tán dương nhau hoặc thậm chí thổ lộ cùng nhau điều mình muốn. Như thế, cuộc yêu sẽ trọn vẹn hơn.

