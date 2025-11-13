Bạn trai đi ăn với sếp 'gói đồ thừa về cho mình', cô gái nhờ netizen phân xử

Những ngày qua, mạng xã hội đang "dậy sóng" trước câu chuyện dở khóc dở cười của một cặp đôi. Sự việc bắt nguồn từ bài đăng của một cô gái trẻ, kể về việc bạn trai cô đi ăn thịt nướng cùng sếp, sau đó lại cẩn thận gói phần thức ăn được cho là còn dư mang về cho cô.

Hình ảnh trong bài đăng là túi thịt nướng được bọc trong túi ni lông, kèm theo lá xà lách, đã ngay lập tức thu hút sự chú ý của dân mạng. Bài viết này hiện có hàng chục nghìn lượt tương tác, chia sẻ và bình luận với những luồng ý kiến trái ngược khác nhau.

Bài đăng của cô gái thu hút hàng chục nghìn lượt tương tác.

Cảm giác của cô gái khi nhận phần ăn "đặc biệt" này không phải là niềm vui, mà là sự băn khoăn xen lẫn...tủi thân. Cô nàng bày tỏ: "Chuyện là anh người yêu mình đi ăn thịt nướng với sếp xong gói về cho mình. Mở gói đồ ăn ra mà không biết nên vui hay nên buồn nữa. Hình như là gói đồ dư thừa mang về hay sao, mình cũng phải cờ hó đâu mà ăn đồ thừa. Có lòng mua cho người yêu thì nên mua hẳn phần tử tế". Lời bộc bạch này đã chạm đúng vào "điểm nhạy cảm", khiến cuộc tranh luận nhanh chóng bùng nổ.

Phe bênh vực chàng trai lập luận rằng, đây là một hành động đáng hoan nghênh, thể hiện đức tính tiết kiệm văn minh và sự quan tâm chân thành. Nhiều người cho rằng, phần thịt nướng có vẻ còn nguyên vẹn, được sắp xếp gọn gàng trên rau, không phải là thứ đã bị "bới" hay "thừa mứa" theo đúng nghĩa đen.

Một tài khoản mạng khẳng định: "Thời nay, nhiều người đi ăn còn ngại mang đồ thừa về. Tôi thấy hành động này rất bình thường. Chỉ có người sĩ diện hão hoặc quá giàu mới bỏ phí đồ ăn thôi." Đối với họ, việc chàng trai không ngại sếp hay đồng nghiệp mà vẫn nghĩ đến bạn gái, gói ghém mang về, đã là một biểu hiện của tình yêu không vụ lợi.

Cư dân mạng "chia phe" bình luận về bài đăng của cô gái.

Tuy nhiên, phe phản đối lại không chấp nhận lý lẽ "của ít lòng nhiều" này. Họ nhấn mạnh vào sự tinh tế cần có trong tình yêu, đặc biệt là khi tặng quà. "Nếu yêu thương, anh ấy nên mua một suất ăn mới, hoặc ít nhất là đựng đồ ăn thừa vào hộp sạch sẽ, tươm tất hơn. Đựng trong túi ni lông và gọi đó là quà cho người yêu là thiếu tôn trọng", một ý kiến bình luận gay gắt.

Nhiều người khác cho rằng, hành động của chàng trai có thể khiến người nhận cảm thấy mình bị xem thường, như một nơi "tái chế" đồ ăn thừa. Sự tinh tế thể hiện qua những hành động nhỏ, và đối với nhiều cô gái, hình thức đôi khi quan trọng hơn cả giá trị vật chất, nhất là trong giai đoạn hẹn hò.

Bên cạnh đó, cũng có một số ý kiến đưa ra lời khuyên rằng chuyện yêu đương thì nên ngồi lại nói chuyện với nhau, không nên đưa lên mạng để "9 người 10 ý". Nếu cô gái không hài lòng với hành động của bạn trai có thể nói thẳng để người yêu mình biết, tránh để ấm ức một mình.

Câu chuyện này như một lời nhắc nhở các cặp đôi rằng, việc trò chuyện để hiểu rõ mong muốn và cảm nhận của nhau là chìa khóa để tránh những hiểu lầm không đáng có, dù đó chỉ là một túi đồ ăn.

Hiện tại bài đăng này vẫn nhận về rất nhiều lượt bình luận khác nhau trên mạng xã hội.