Ai rồi cũng… ly dị

Thứ Tư, ngày 05/05/2021 09:00 AM (GMT+7)

Ai rồi cũng ly dị, chứ không phải là chúng mình. Tôi thật lòng mong hôm nay chúng ta cùng nói với bạn đời của mình như vậy sau khi đọc tin này.

Tỷ phú Bill Gates với Melinda đã từng rất hạnh phúc

Giữa tràn ngập tin tức về Covid, cặp đôi Bill Gates và Melinda cũng chính thức tuyên bố… cách ly nhau. Khi tôi trích đoạn hồi ký của Melinda, cuốn "The Moment Of Lift: How Empowering Women Changes The World" nhằm tìm kiếm lý do vì sao họ ly dị, nhiều bạn đã comment câu này: Ai rồi cũng ly dị. Đọc mà tôi cứ buồn mãi gì đâu.

Có lẽ nào hôn nhân đúng là chỉ một đoạn đời? Ai rồi cũng ly dị dù họ đã cùng nhau như 27 năm của vợ chồng Bill Gates và Melinda? Không! Tôi thật không muốn tin dù nó thật sự đã là như thế. Hôm nay, họ đã chính thức rời khỏi nhau.

Nói xuôi miệng thì là: Hôn nhân không phải là bất biến. Ly dị cũng không phải là thất bại, đau khổ. Có những cuộc ly dị khiến 2 con người đó hạnh phúc. Ở mỗi thời đoạn của cuộc đời, ý nghĩa cuộc sống đôi khi không nằm ở hôn nhân. Như cách tôi đang hiểu rằng Melinda đang cần sống cho bản thân mình, cho việc trao quyền cho phụ nữ, cho sự bình đẳng giới.

Kiểu năm 20 tuổi, thứ người ta nghĩ là sự nghiệp, 30 tuổi, người ta nghĩ đến gia đình, 40 tuổi người ta làm sao để cân bằng giữa gia đình và sự nghiệp. Và biết đâu, đến 50 tuổi, thứ họ cần lại là sự nghiệp, là những ước mơ họ đã phải bỏ dở vì gia đình năm 30 tuổi, phải đau khổ cân đối giữa gia đình với ước mơ năm 40 tuổi? Nói xuôi miệng là vậy. Bởi ngay lập tức chúng ta có thể dùng lý do này để lý giải hôn nhân 27 năm tuổi của hai con người đó.

Nhưng, tôi đang nhìn Bill Gates với Melinda ở chiều không gian khác: Để soi chiếu lại chính cuộc hôn nhân của mình. Nên tôi chạnh lòng và toát mồ hôi lạnh. Vừa mấy hôm trước thôi, cô con gái út ít bé bỏng của tôi vừa cười nhạo tôi về việc tôi nằm ác mộng. Trong cơn ác mộng đó, tôi thấy vợ mình đang ở bên một người đàn ông khác. Tôi đã giận điên lên mà… dỗi vợ ngay sau khi… tỉnh giấc.

Bởi vậy, con gái mới cười nhạo ông bố mong manh là tôi. Bởi trong mắt cô nàng, mẹ sinh ra chỉ có thể làm vợ bố, và ngược lại. Cô nàng tin điều đó đến mức không có bất cứ lý do gì khiến bố mẹ mình lại đi yêu người khác được. Bởi mẹ quá tuyệt. Bởi bố quá tuyệt. Trong mắt con gái tôi là thế!

Tôi không có ý định phản pháo với bất cứ ai về việc Bill với Melinda ly dị là đúng hay sai. Bởi họ ly dị vốn không ảnh hưởng gì đến việc tôi yêu vợ mình hay vợ tôi yêu tôi. Nó cũng không khiến xã hội tăng đột biến số vụ ly hôn sau cuộc ly hôn này. Nó cũng không khiến tôi mất lòng tin vào một cuộc hôn nhân có thể kết thúc bằng sinh tử. Tôi vẫn tin.

Tôi vẫn tin rằng mình sẽ không như họ. Lòng tin đó có thể sẽ bị nhiều người cười nhạo. Phải, tôi luôn tự nhận mình là một Dreammer kia mà, nhớ không? Chúng ta không thể dùng suy nghĩ của một người kiếm ra chưa đến 1 triệu đô với một người đang sở hữu cả trăm tỷ đô như Bill Gates và Melinda.

Chúng ta cũng không thể so sánh một cặp vợ chồng Việt Nam với một cặp vợ chồng Mỹ. Vậy thì hà cớ gì chúng ta lại biến hôn nhân của người khác thành thước đo cho cuộc hôn nhân của mình? Sau cơn choáng váng ban đầu, giờ thì tôi đã ổn hơn. Nên tôi không tin nốt vào cái câu: Ai rồi cũng ly dị.

Phải. Ai rồi cũng ly dị, chứ không phải là chúng mình. Tôi thật lòng mong hôm nay chúng ta cùng nói với bạn đời của mình như vậy sau khi đọc tin này. Hôn nhân này là của chúng ta. Là mình mới là người quyết định việc hôn nhân của mình thế nào. Hạnh phúc vốn chẳng phải ai trao cho ta mà chính là ta tạo ra mà, đúng không?

Nào, những người bạn của tôi ơi, những ai đang sở hữu một cuộc hôn nhân xin hãy nhìn Bill Gates và Melinda để gia cố cho cuộc hôn nhân của mình thêm vững chắc hôm nay, được không?

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/ai-roi-cung-ly-di-a513177.htmlNguồn: https://www.nguoiduatin.vn/ai-roi-cung-ly-di-a513177.html