9X chuẩn bị cơm hộp cho chồng, hạnh phúc vì "sáng đi đầy ắp chiều về sạch bong"

Thứ Sáu, ngày 27/11/2020 14:00 PM (GMT+7)

Không chỉ nấu cho mình, Ngọc Huyền (25 tuổi, TP.HCM) còn cẩn thận, chu đáo chuẩn bị cả những hộp cơm để chồng mang đi làm.

Khi chia sẻ những hộp cơm của mình lên mạng, Ngọc Huyền được chị em khen ngợi hết lời.

Hiện nay, nhiều người lo lắng ăn uống ngoài hàng vừa đắt đỏ, vừa có nguy cơ mất an toàn thực phẩm, dễ tăng cân do không kiểm soát được dầu mỡ ở các món ăn. Do đó, xu hướng hiện nay là mang cơm hộp đến cơ quan.

Không chỉ nấu các bữa cơm chính, Ngọc Huyền còn cẩn thận, chu đáo, chuẩn bị cả những hộp cơm để mình và chồng mang đi làm. 9X lo lắng việc ăn "cơm đường cháo chợ" thường xuyên sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của ông xã.

Chia sẻ những hộp cơm xinh xắn, đa dạng món ăn lên nhóm yêu bếp, Ngọc Huyền được hội chị em vô cùng ngưỡng mộ vì đảm đang, nấu ăn ngon.

Ngọc Huyền chia sẻ, cô luôn xen kẽ các bữa ăn gia đình và thỉnh thoảng cùng chồng tới các quán bên ngoài để thưởng thức thêm nhiều món. Chính sự trải nghiệm đa dạng ẩm thực này giúp cô biết cách nấu được nhiều món ngon hơn.

Ngọc Huyền thay đổi menu mỗi ngày.

Để chuẩn bị những hộp cơm văn phòng, 9X đã sơ chế nguyên liệu từ tối hôm trước. Buổi sáng, Huyền thường dậy lúc 6h sáng và chế biến trong khoảng 30-45 phút là xong.

Huyền cũng không tính chi tiết giá tiền từng bữa ăn, do mỗi tuần bản thân đi siêu thị từ 1-2 lần, về chia thực phẩm ra thành các bữa, lúc nào cần chỉ việc lấy từ tủ lạnh ra chế biến.

Hộp cơm nào cũng đầy ắp, chan đầy tình yêu thương.

Nhờ có tài đảm đang mà chồng 9X rất vui khi được vợ chuẩn bị những hộp cơm thơm ngon, đầy tình yêu thương từ vợ. Nhưng anh cũng thương vợ vất vả nên không yêu cầu nấu thường xuyên.

"Chồng mình ngày nào cũng về với cái hộp cơm 'lúc đi đầy ự, lúc về sạch sẽ'. Thấy chồng bảo mấy anh chị đồng nghiệp ở công ty khen 'có vợ đảm thế!' Không biết thật có thật nhưng nghe cũng mát lòng mát dạ. Mà phụ nữ thì ai chả thích được khen, nên mình càng có động lực chăm sóc chồng", Ngọc Huyền cho biết.

Vì sức khỏe của gia đình, Huyền luôn duy trì việc nấu ăn.

Cô nàng tâm sự mình sẽ cố gắng duy trì việc nấu cơm cho chồng mang đi làm. Vì điều này không chỉ giúp chồng được ăn ngon, ăn sạch mà còn thể hiện tình cảm, tấm lòng của cô với ông xã.

