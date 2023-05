7 thời điểm nàng nên làm ‘chuyện ấy’

1. Trước đăng đàn diễn thuyết

Thực tế cho thấy, học thuộc lòng bài diễn văn không giúp người trong cuộc bình tĩnh hơn. Theo các nhà khoa học Mỹ, sex chính là biệt dược an thần hiệu quả giúp chúng ta tự tin và hóa giải trạng thái căng thẳng.

Công trình thực nghiệm được tiến hành với sự tham gia của 50 tình nguyện viên trước thời điểm diễn thuyết đã chứng minh điều đó.

Cụ thể, những tình nguyện viên thực hành sex trước ngày đăng đàn trình bày bài viết mạch lạc, thuyết phục nhất, áp huyết và nhịp tim trở lại chuẩn mực nhanh nhất.

2. Đầu giờ sáng

Bạn sex nhiều nhất vào buổi tối? Nhầm to!

Buổi tối cơ thể chúng ta không mong muốn gì khác ngoài nghỉ ngơi sau cả ngày lao động nặng nhọc. Chuẩn bị cho giấc ngủ, áp huyết và nồng độ các hormone giới tính cơ thể giảm.

Theo đồng hồ sinh học của chúng ta đầu giờ sáng, chính là thời điểm lý tưởng nhất dành cho sex.

Vì sao? Giữa 5 và 7 giờ, nồng độ estrogen ở phụ nữ và testosteron với mày râu tự nhiên đạt nồng độ cao nhất, cơ thể tự phát tín hiệu nhiệt tình và sẵn sàng thăng hoa tình ái.

Đối tác vin cớ thèm ngủ, thờ ơ với sex đầu giờ sáng? “Chuyện ấy” sẽ thực hiện vai trò đồng hồ báo thức hoàn hảo và một nhát “tàu nhanh” ắt khiến chàng tỉnh táo nhanh hơn ly cà phê đậm đặc.

3. Lúc ươn người, sổ mũi nhức đầu…

Tình trạng sổ mũi và đau họng xui khiến bạn lảng tránh gần gũi?

Lần sau hóa giải nó bằng thực hành sex tối thiểu 2 lần/tuần.

Lý do? Tần suất gần gũi 3 ngày 1 lần gây hiệu ứng tăng đột biến quân số kháng thể bảo vệ cơ thể trước cảm lạnh và cảm cúm, nhờ thế hệ miễn dịch duy trì phong độ lý tưởng, phục hồi nhanh chóng.

4. Sau buổi tập thể thao

Bất chấp thực tế về nhà mệt mỏi sau buổi tập thể chất, sẽ tuyệt vời, khi bạn sắp xếp thời gian, để thực hành “chuyện ấy”.

Một nghiên cứu tại Đại học Texas ở Dallas (Mỹ) đã phát hiện, 20 phút đạp xe cải thiện 160% lượng máu cung cấp cho cơ quan sinh dục so với trước giờ tập.

Đó là chưa kể, endorphine (còn có tên ma túy tự nhiên) hợp chất kích hoạt xuất hiện sau hoạt động thể chất đẩy ham muốn sex tăng cao.

5. Ngày thứ 14 chu kỳ “đèn đỏ”

Không chỉ là thời khắc lý tưởng dành cho các cặp đang nỗ lực có con, mà cũng là thời điểm thích hợp dành cho người đẹp khao khát thụ hưởng đê mê cực mạnh.

Sau xấp xỉ 2 tuần chu kỳ, size điểm C (clitoris) ở cơ thể nàng nở phồng tới 20% so với những ngày còn lại trong tháng. Điều đó đồng nghĩa với cơ may đạt cực khoái tăng đáng kể.

Thêm nữa, đây là thời gian rụng trứng, tức libido cao nhất cả chu kỳ - yếu tố thuận lợi xui khiến gần gũi.

6. Sau một ngày mệt mỏi

Bã người sau ngày làm việc nặng nhọc, bạn mong muốn ngả lưng trên sofa nhâm nhi ly cà phê? Thay vào đó nên dắt tay nửa thứ hai vào phòng ngủ.

Cuộc gần gũi thầm kín có thể chớp nhoáng giúp bạn rũ bỏ áp lực và stress ứ đọng sau cả ngày vất vả.

Chỉ riêng thao tác ôm ấp đã mang lại cảm giác khoan khoái, còn sex gây hiệu ứng xui khiến cơ thể tiết xuất oxytocin (hormone kết dính, hạnh phúc).

7. Sau trải nghiệm sợ hãi

Đó là thời khắc sau trò giải trí mạo hiểm trên rollercoaster (tàu lượn siêu tốc) hoặc sau phim kinh dị.

Khi ấy nồng độ adrenaline (hormone sợ hãi) trong cơ thể tăng đột biến. Nghe khó tin, song thực tế cũng lúc ấy, bỗng chốc người đẹp nổi cơn thèm gần gũi. Ham muốn thầm kín được thỏa mãn sẽ mang lại cảm giác tuyệt vời.

Thêm nữa, adrenaline không chỉ gia tăng nhu cầu ham muốn mà còn tăng cả sự quyến rũ của nàng.

