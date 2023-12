6 loại cực khoái ở phụ nữ rất ít đàn ông biết

Kích thích điểm G là một cách khác để đạt cực khoái thông qua quan hệ tình dục thâm nhập (Ảnh minh họa)

Cực khoái âm vật

Âm vật là một bộ phận rất nhạy cảm trong cơ thể phụ nữ, bao gồm hàng triệu đầu dây thần kinh tương tự như dương vật. Cơ quan sinh dục này trông giống như một mô nhỏ cương cứng ở bên ngoài âm hộ, nhưng nó cũng kéo dài bên trong âm đạo. Kích thích trực tiếp âm vật hoặc chạm vào môi âm hộ xung quanh âm vật sẽ thúc đẩy lưu lượng máu đến khu vực này tăng lên, khiến âm vật căng sữa và cần được giải phóng cực khoái.

Một nghiên cứu năm 2018 cho thấy việc vuốt ve âm vật qua lại, theo vòng tròn rộng và nhỏ, có thể dẫn đến cực khoái. Cũng trong nghiên cứu đó, 36,6% số người cho biết họ cần kích thích âm vật để đạt cực khoái khi quan hệ tình dục. 36% khác cho biết cực khoái cảm thấy tốt hơn khi kích thích âm vật, mặc dù họ có thể đạt cực khoái mà không cần kích thích.

Quan hệ tình dục bằng miệng cũng là một cách tuyệt vời để tận hưởng cực khoái âm vật. Nếu cực khoái âm vật không đến với nàng dễ dàng hoặc nàng gặp khó khăn trong việc đạt cực khoái, hãy cân nhắc tìm mua đồ chơi tình dục. Có những đồ chơi được thiết kế có tính đến cực khoái âm vật.

Cực khoái điểm G

Kích thích điểm G là một cách khác để đạt cực khoái thông qua quan hệ tình dục thâm nhập. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu vẫn tranh luận về vị trí của nó. Sự đồng thuận chung là điểm G nằm ở thành trước của âm đạo, khoảng giữa cửa âm đạo và cổ tử cung. Một số nhà nghiên cứu cho rằng đó là cơ quan sinh dục, trong khi những người khác tin rằng đó là một phần của mạng lưới các đầu dây thần kinh của âm vật.

Vậy làm thế nào để tìm thấy điểm G? Cho một ngón tay vào âm đạo và ấn về phía trước (tạo chuyển động từ trong ra ngoài). Bạn có thể phát hiện một khu vực hơi mấp mô hoặc có gờ. Đối với một số phụ nữ sẽ cảm thấy xốp.

Chạm vào điểm này bằng ngón tay, dương vật hoặc đồ chơi tình dục đều có thể dẫn đến cực khoái tại điểm G. Khi bạn bị kích thích tình dục, điểm G sẽ căng máu và sưng lên. Một số người cũng cho biết cực khoái điểm G có cảm giác cực kỳ mãnh liệt so với các loại cực khoái khác.

Cực khoái âm đạo

Cực khoái từ quan hệ tình dục thâm nhập qua âm đạo - không cố ý kích thích âm vật và điểm G - được coi là cực khoái âm đạo. Ngoài âm vật, âm đạo còn có thêm các vùng sinh dục. Điểm A, hay lỗ âm đạo phía trước, nằm trên thành cao phía trước (hoặc phía trước) của âm đạo, ngay bên dưới cổ tử cung. Khu vực này có thể kích hoạt cực khoái sâu trong âm đạo khi chạm đúng cách. Một số người cũng có thể đạt cực khoái khi chạm vào cổ tử cung.

Khi đạt cực khoái, toàn bộ tử cung co lại với những cơn co thắt lớn trên toàn bộ khu vực. Điều này là do các bộ phận này chứa dây chằng với các dây thần kinh có thể rất nhạy cảm.

Tuy nhiên, một số người có thể không bao giờ đạt cực khoái âm đạo. Trong một nghiên cứu năm 2018 với hơn 1.000 phụ nữ, 18,4% cho biết chỉ quan hệ tình dục qua đường âm đạo không thể khiến họ đạt cực khoái. Nếu chị em gặp khó khăn trong việc đạt cực khoái khi thâm nhập âm đạo, hãy thử các tư thế khác nhau giúp nàng đạt được đúng vùng. Một số nghiên cứu cho thấy rằng mọi người có thể làm cho việc thâm nhập âm đạo trở nên thú vị hơn bằng cách nghiêng hông và thâm nhập nông ngay bên trong âm đạo.

Cực khoái qua đường hậu môn

Quan hệ tình dục qua đường hậu môn có thể giúp những người có âm đạo đạt cực khoái bằng cách gián tiếp kích thích các vùng nhạy cảm gần đó. Điều này là do hậu môn và trực tràng rất gần với âm đạo và âm vật và được nối với nhau bằng một dải mô mỏng gọi là đáy chậu. Ngoài ra, hậu môn của bạn được kết nối với cơ sàn chậu, cũng hỗ trợ âm đạo của bạn.

Khi quan hệ tình dục qua đường hậu môn, bạn có thể kích thích các dây thần kinh và cơ giống nhau. Và bởi vì các cơ sàn chậu rất nhạy cảm nên việc kích thích chúng khi quan hệ bằng đường hậu môn có thể dẫn đến cực khoái.

Để trải nghiệm cực khoái ở hậu môn, hãy kích thích hậu môn bằng ngón tay hoặc đồ chơi. Trước khi thâm nhập, hãy thoa nhiều chất bôi trơn để tạo cảm giác thoải mái và để đối tác của bạn thâm nhập vào bạn tình một cách từ từ. Từ đó, bắt đầu giao tiếp những gì cảm thấy tốt và tìm ra nhịp điệu và cảm giác phù hợp để đạt được cực khoái.

Nếu bạn đang muốn đạt cực khoái hỗn hợp với đối tác, hãy cân nhắc tư thế “phụ nữ ở trên”. (Ảnh minh họa)

Cực khoái núm vú

Vú và núm vú của phụ nữ là những vùng nhạy cảm chính. Nàng có thể đạt cực khoái bằng cách kích thích những khu vực này. Núm vú đặc biệt phản ứng khi chạm vào vì chúng có nhiều đầu dây thần kinh và da nhạy cảm. Một số người nhận thấy rằng việc vuốt ve, hôn hoặc kích thích núm vú có thể dẫn đến cực khoái mạnh mẽ.

Không có sự thống nhất rõ ràng về việc có bao nhiêu phụ nữ có thể đạt cực khoái mà không cần chạm vào bộ phận sinh dục của họ. Các nhà nghiên cứu cũng không chắc chắn chính xác tại sao cực khoái núm vú lại xảy ra. Nhưng nghiên cứu đã phát hiện ra rằng kích thích núm vú kích hoạt phần não kiểm soát kích thích bộ phận sinh dục.

Cực khoái hỗn hợp

Cực khoái hỗn hợp là cực khoái xảy ra khi nhiều hơn một vùng erogenous được kích thích cùng một lúc. Hãy nghĩ đến việc thâm nhập điểm G cùng với việc chạm vào âm vật, nhưng nó cũng có thể đến từ việc thâm nhập vào âm đạo cùng với kích thích âm vật, núm vú hoặc hậu môn hoặc tất cả những điều này đồng thời.

Càng có nhiều kích thích thì lượng nước ngày càng nhiều và cực khoái sẽ càng lớn. Nếu bạn đang muốn đạt cực khoái hỗn hợp với đối tác, hãy cân nhắc tư thế “phụ nữ ở trên”. Tay của bạn và bạn tình sẽ được tự do chạm vào âm vật, ngực hoặc mông của nàng trong quá trình thâm nhập. Hoặc, mang máy rung vào cuộc yêu.

Xuất tinh cực khoái

Trong khi đạt cực khoái, một số người có thể tiết ra một dòng chất lỏng trong suốt - hay còn gọi là xuất tinh. Xuất tinh đôi khi còn được gọi là xuất tinh nữ, nhưng một số nhà nghiên cứu không coi chúng là điều tương tự.

Khoảng 10-54% phụ nữ, đã có khoảnh khắc xuất tinh khi đạt cực khoái. Kích thích điểm G thường dẫn đến xuất tinh, nhưng vuốt ve khu vực xung quanh niệu đạo cũng có thể dẫn đến cao trào xuất tinh. Đôi khi khi phụ nữ bị kích thích sẽ có sự bài tiết chất lỏng từ các tuyến xung quanh niệu đạo hoặc bề mặt trước của âm đạo trong hoặc trước khi đạt cực khoái. Mặc dù vẫn còn tranh cãi gay gắt về nguồn gốc thực sự của chất lỏng này.

