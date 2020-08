6 bước cơ bản để người tay trắng hôm nay trở nên giàu có ngày mai

Chủ Nhật, ngày 09/08/2020 12:00 PM (GMT+7)

Đi lên từ hai bàn tay trắng, vận hành 4 công ty riêng với doanh thu gần 100 triệu USD mỗi năm, triệu phú USD Grant Cardone đã chia sẻ 6 bước cơ bản để ai cũng có thể trở nên giàu có.

21 tuổi rời trường đại học với đống nợ trong tay, khi 30 Grant Cardone đã trở thành một triệu phú USD, sở hữu khối tài sản nhiều người mơ ước. Ông là một doanh nhân đi lên từ hai bàn tay trắng, vận hành 4 công ty riêng với doanh thu gần 100 triệu USD mỗi năm.

Theo Grant Cardone, bất cứ ai cũng có thể trở nên giàu có. Ông từng viết trong cuốn sách “The Millionaire Booklet: How to get super rich”:

“Bất kể điều kiện kinh tế hiện tại của bạn thế nào, bạn sống ở đâu hay làm việc gì, bạn đều có thể trở nên giàu có”.

Grant Cardone là một doanh nhân tự thân đang sở hữu và Ông từng lâm vào cảnh tay trắng trước khi sở hữu tài sản 7 con số. Bí quyết thành công của doanh nhân này là nhờ tuân theo những bước đơn giản dưới đây.

“Trên thực tế, những nguồn thu nhập tài chính mà tôi tạo ra cho mình rất đơn giản. Và đó là lý do tôi nghĩ nó sẽ hiệu quả với tất cả mọi người”, ông viết.

Không ai có thể chắc chắn rằng bạn sẽ kiếm được triệu USD như Grant Cardone nhưng chắc chắn việc thực hiện theo những bước dưới đây sẽ hữu ích với bạn.

Bước 1: Củng cố quyết tâm

Hãy làm giàu bắt đầu từ suy nghĩ của bạn – với niềm tin rằng mình thực sự có thể tích luỹ tài sản.

Cardone từng viết: “Sai lầm lớn nhất là việc bạn nghĩ rằng trở nên giàu có là điều không thể. Việc đầu tiên bạn phải làm là quyết định sẽ trở thành triệu phú hoặc tỷ phú nếu bạn muốn. Sau đó bạn cần củng cố quyết tâm này một cách thường xuyên”.

Bước 2: Tính toán

Điều tiếp theo bạn cần làm là tính toán các con số thực tế để mình có thể đạt được khối tài sản như mình đặt ra hay bất kể là mục tiêu gì đi chăng nữa.

“Đối với bất kỳ mục tiêu nào muốn đạt được, bạn cũng cần phải tin rằng nó thực tế và khả thi. Cách đơn giản để làm điều này là thực hiện "phép tính triệu USD". Bạn cần phải tính xem để thu về 100 triệu, 1 tỷ đồng thì mình cần những con đường nào", triệu phú tự thân chia sẻ.

Grant Cardone đưa ra một ví dụ đơn giản để ai cũng có thể hiểu được bước này. Nếu bạn có thể tìm cách bán sản phẩm của mình với giá 200 USD cho 5.000 khách hàng, bạn sẽ có 1 triệu USD. Hoặc nếu 5.000 khách hàng đó trả bạn 17 USD/tháng trong vòng 12 tháng, bạn cũng sẽ có 1 triệu USD. Tất nhiên ví dụ này đã được đơn giản hoá vì còn nhiều vấn đề khác song nó cũng sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn và đưa ra chiến lược phù hợp.

Bước 3: Tăng thu nhập

Theo triệu phú tự thân này, một khi bạn đã thực hiện các phép toán và nhận ra mức độ khả thi của việc trở nên giàu có, bạn cần tập trung vào việc tăng nguồn nhập. Các triệu phú tự thân trên thế giới đều có xu hướng có từ 3 dòng thu nhập trở nên.

“Ngày nay có rất nhiều cách để bạn tăng thu nhập. Đó có thể là bán hàng online, viết blog, biên tập bài cho các nhà văn, làm youtuber...”, Grant Cardone chia sẻ.

Bước 4: Tìm người có tiền và dành thời gian cho họ

Hãy tự hỏi bản thân xem ai đã lấy tiền của mình. Theo Cardone, điều bạn cần làm trong bước này là lập danh sách những người có tiền, số tiền bạn có thể kiếm từ họ và tìm cách để thực hiện điều đó. Bất kể bạn có dịch vụ, sản phẩm hay ý tưởng nào, bạn cũng cần hỏi bản thân rằng: “Ai sẽ mang lại tiền cho mình”.

“Bạn không cần phải tự mình kiếm ra tiền. Việc quan trọng là bạn cần kết nối được với những người có tiền, sẵn sàng mang tiền bạc đổi lấy thứ bạn có như kiến thức, kỹ năng hay kinh nghiệm...".

Theo ông, thế giới này không hề thiếu tiền và điều quan trọng là bạn có tìm ra cách để tiếp cận những người có nó và cung cấp cho họ thứ họ cần.

Bước 5: Làm quen với thất bại

“Dù bạn tăng thu nhập bao nhiêu đi nữa, hãy làm quen với thất bại. Tôi luôn sống với nguyên tắc không bao giờ để tiền ngồi yên một chỗ. Một khi đã bắt đầu tăng thu nhập, tôi sẽ ngay lập tức chuyển số tiền tăng thêm đó vào các tài khoản mà mình không thể động đến và dùng cho các khoản đầu tư tương lai”, Cardone nói.

Vị triệu phú này luôn đầu tư tiền cho bản thân mình trước, sau đó mới trả cho những người khác. Bằng cách này, ông thậm chí không bao giờ bị cám dỗ vào việc chi tiêu hay lãng phí tiền bạc.

Ngoài ra, khi rơi vào cảnh tay trắng, bạn sẽ có động lực để tiến lên phía trước: "Thất bại khiến tôi buộc mình không ngừng tiến lên, tạo ra khoản danh thu mới... và tiếp tục củng cố những điều mình đã làm và được mọi người công nhận".

Bước 6: Tiết kiệm để đầu tư, đừng tiết kiệm chỉ để tiết kiệm

“Mang tiền đi đầu tư là cách để bạn trở nên siêu giàu”, Grant Cardone khẳng định. Theo vị triệu phú USD này, lý do duy nhất để chúng ta tiết kiệm chính là một ngày nào đó sẽ đem chúng đi đầu tư.

Với Grant Cardone, các bước này không có nghĩa là bạn chỉ thực hiện theo tuần tự và chấm hết, hãy luôn lặp lại và củng cố nếu muốn tạo dựng nên sự giàu có.

“Bạn có thể trở thành tỷ phú, đại tỷ phú hay siêu tỷ phú nếu bạn dám nghĩ lớn ngay từ khi bắt đầu, tập trung vào mục tiêu đã đề ra và không ngừng lặp lại các bước mà tôi đã chia sẻ”, ông nói.

Nguồn: http://thoidaiplus.giadinh.net.vn/6-buoc-co-ban-de-nguoi-tay-trang-hom-nay-tro-nen-giau-co-ngay-mai-d245792.html