3 thói quen mua sắm người giàu âm thầm từ bỏ: Không phải vì keo kiệt mà vì biết cách giữ tiền đẻ ra tiền

Người giàu thường tránh mua hàng chỉ vì giảm giá, không chi tiền để chạy theo xu hướng và không mua ngay theo cảm xúc. Những thói quen này giúp họ kiểm soát chi tiêu, tối ưu chi phí cơ hội và xây dựng tài sản bền vững theo thời gian.