3 thói quen mua sắm người giàu âm thầm từ bỏ: Không phải vì keo kiệt mà vì biết cách giữ tiền đẻ ra tiền
Nhiều người cho rằng giàu là có thể mua bất cứ thứ gì mình thích. Thực tế, không ít người có tài chính vững vàng lại chủ động nói "không" với 3 thói quen mua sắm rất phổ biến. Không phải vì họ tiết kiệm quá mức, mà vì hiểu rằng mỗi khoản chi hôm nay đều ảnh hưởng đến giá trị tài sản trong tương lai.
Người giàu thường tránh mua hàng chỉ vì giảm giá, không chi tiền để chạy theo xu hướng và không mua ngay theo cảm xúc. Những thói quen này giúp họ kiểm soát chi tiêu, tối ưu chi phí cơ hội và xây dựng tài sản bền vững theo thời gian.
Nhiều người luôn than phiền rằng mình kiếm không ít nhưng cuối tháng vẫn trắng tay. Thực tế, vấn đề đôi khi không nằm ở thu nhập, mà nằm ở cách chi...
Theo Bảo An ([Tên nguồn])
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-06/08/2026 09:56 AM (GMT+7)