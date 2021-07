15 điều giúp cuộc đời bạn sẽ nở hoa

Thứ Ba, ngày 27/07/2021 07:00 AM (GMT+7)

Cuộc sống tấp nập cuốn con người vào công danh, sự nghiệp, kiếm tiền... khiến nhiều người quên lãng gia đình. Đến một lúc nào đó giật mình quay đầu lại thì mọi thứ đã rời xa tầm tay, rơi vào trống vắng, lạc lõng và hụt hẫng... Có 15 điều sau nếu bạn thực hiện hàng ngày thì cuộc đời sẽ nở hoa.

Càng bất hạnh và đau đớn hơn khi chính bạn uất ức, khóc nghẹn mỗi đêm. (Ảnh minh họa)

Vì sao cuộc sống toàn nỗi đau và sự buồn chán?

Rất nhiều người khi trẻ, khỏe đã bị cuộc sống cuốn vào vòng xoáy công danh, sự nghiệp, kiếm tiền... khiến họ quên lãng gia đình, vợ con, quên mất chính bản thân mình, không biết những người xung quanh họ muốn gì, cần gì.

Cho đến một lúc nào đó, giật mình quay đầu lại, mọi thứ đã rời xa tầm tay, họ rơi vào trống vắng, lạc lõng và hụt hẫng, than trời trách đất "vì sao cuộc sống toàn nỗi đau, sự buồn chán, sân giận, thậm chí là tuyệt vọng? Đó là những cảm giác khó có thể tránh được khi bị người thân yêu và tin tưởng nhất làm tổn thương, khiến họ đau đớn, tức giận thậm chí là tuyệt vọng vì niềm tin bị sụp đổ… Càng tức giận, hận thù bao nhiêu thì cuộc hôn nhân của bạn càng xa cách, bế tắc hơn bấy nhiêu. Nhưng sẽ càng bất hạnh và đau đớn hơn khi chính bạn cũng cảm thấy uất ức, khóc nghẹn mỗi đêm.

Trong cuộc sống hôn nhân ai cũng muốn có hạnh phúc, nhưng phần lớn lại hay săm soi lỗi lầm, khuyết điểm của nhau, bám vào những nỗi đau để vùi dập chính tâm hồn và sự cố gắng hàn gắn của đối phương thì làm sao để hai vợ chồng hạnh phúc được?

Quá nhiều người đã gặp vấn đề về mối quan hệ vợ chồng, xung đột mâu thuẫn liên tục khiến gia đình bất hoà, khiến họ không cân bằng được cảm xúc, luôn vui buồn thất thường; Hoặc luôn lo âu, bất ổn; Hoặc sống trong trạng thái căng thẳng, mệt mỏi; Ngày đêm canh cánh, trằn trọc câu hỏi "buông hay giữ" trong đầu.

Tất cả những khó khăn và nỗi đau là nghịch cảnh dù ít hay nhiều ai cũng phải trải qua, khó chịu và chán nản vô cùng. Nghịch cảnh luôn đến rất bất ngờ và khó có thể tránh, là những bất trắc mà chúng ta bắt buộc phải đối diện. Bạn có thể bị tổn thương, thậm chí đau đớn tột cùng, nhưng vẫn phải sống và dũng cảm đối mặt với thực tại.

Vượt qua được những nỗi đau, nghịch cảnh trong cuộc đời không hề dễ, nhưng cũng không quá khó. Chỉ cần bạn can đảm tiến về phía trước sẽ có nhiều sự lựa chọn để tìm cách tháo gỡ cho cuộc hôn nhân, để có lại tự do, bình an, hạnh phúc cho gia đình và cho chính bạn.

Hãy học cách biết ơn người làm tổn thương mình. (Ảnh minh họa)

Hãy biết ơn người làm tổn thương mình

Có một thực tế là nhiều người muốn hàn gắn mối quan hệ vợ chồng, nhưng lại không thể nguôi ngoai được những lỗi lầm của đối phương, mà chỉ thấy đối phương toàn khuyết điểm và muốn đối phương phải thay đổi - như thế thì không thể nào hàn gắn được. Như thể bạn đuổi theo hạnh phúc của người khác, mà ghét bỏ và không vun bồi hạnh phúc của chính mình thì trách sao hôn nhân chẳng đau khổ?

Chuyên gia khuyên các cặp vợ chồng rằng: "Hãy biết ơn người làm tổn thương mình. Cụ thể:

1. Chấp nhận: Cuộc sống thiên biến vạn hóa, chẳng thể lường trước được. Chấp nhận rằng sống là có được, có mất, có gặp gỡ, có chia ly, có yêu thương, có quên lãng... Cuộc đời mênh mông nên hãy học cách chấp nhận hiện tại, hãy trân trọng cuộc đời này để bạn thấy bình an trong từng hơi thở.

2. Buông xả đi: Vợ chồng có lúc giận hờn, tranh cãi, nhưng sao cứ mãi để trong lòng, rồi tự làm đau nhau. Hãy "lùi một bước biển rộng trời cao", đừng mãi cố chấp nhau với những điều không đáng vì như thế chỉ làm mình thêm mệt mỏi. Giận hờn nhau làm chi cho đời thêm khổ, hãy buông xả, bao dung cho nhau thì vui vẻ biết bao nhiêu.

3. Sống chậm lại: Cuộc sống tấp nập cuốn con người ta vào sự tất bật của công việc, chuyện gia đình, chuyện bạn bè... đến nỗi đôi khi bạn quên mất chính bản thân mình, không biết những người xung quanh bạn muốn gì, cần gì. Cho đến một lúc nào đó, giật mình quay đầu lại, mọi thứ đã rời xa tầm tay ta. Trống vắng, lạc lõng và hụt hẫng.

4. Sống biết đủ: Không biết trân trọng và vun bồi những điều mình đang có thì chúng ta sẽ chỉ mãi mệt mỏi để theo đuổi những thứ không thuộc về mình. Có được rồi lại muốn có nhiều hơn, đó là lòng tham không đáy, đến khi có được hết rồi chúng ta mới nhận ra chúng ta chưa hề thấy hạnh phúc.

Thực hiện 15 cách sau hàng ngày thì cuộc đời bạn sẽ nở hoa. (Ảnh minh họa)

15 điều giúp cuộc đời bạn nở hoa

Hạnh phúc tại mình, đau khổ cũng tại mình. Bạn hãy dừng lại việc soi xét, ôm lấy lỗi lầm của người khác, thay vào đó học cách biết ơn, buông xả, hạnh phúc tự thân... Đồng thời thực hiện 15 điều tuyệt vời sau thì cuộc đời bạn sẽ nở hoa:

1. Ăn uống khoa học.

2. Luôn nở nụ cười và nghĩ tích cực trong mọi chuyện.

3. Sống với lòng yêu thương và cho đi vô điều kiện.

4. Đọc sách nhiều hơn mỗi ngày.

5. Lấp đầy cuộc sống với lòng biết ơn.

6. Chọn kênh "Hạnh phúc" thay vì "cáu gắt, bực dọc" cho "chiếc tivi" đời mình.

7. Mỗi ngày dành 15-20 phút ngồi tĩnh lặng, hiểu về bên trong.

8. Đừng so sánh mình với người khác.

9. Thay vì suy nghĩ tiêu cực, hãy đầu tư năng lực của mình vào ngay thời điểm hiện tại.

10. Mơ ước nhiều hơn khi còn đang thức.

11. Giữ tâm không phán xét. Chỉ quan sát để biết.

12. Hỏi thăm gia đình mình thường xuyên.

13. Coi cuộc đời là một bài học, những tổn thương là một phần của chương trình học, hạnh phúc là bài thi tốt nghiệp của khoá học ấy.

14. Thời gian là phương thuốc chữa lành mọi chuyện.

15. Thức dậy vẫn được thở và cười, hãy thầm cảm ơn cuộc sống.

Dù cuộc sống toàn nỗi đau, buồn chán, thậm chí là tuyệt vọng, nhưng thực hành 15 điều tuyệt vời sau thì cuộc đời bạn sẽ nở hoa.

Nguồn: https://giadinh.net.vn/gia-dinh/15-dieu-giup-cuoc-doi-ban-se-no-hoa-20210722175816459.htmNguồn: https://giadinh.net.vn/gia-dinh/15-dieu-giup-cuoc-doi-ban-se-no-hoa-20210722175816459.htm