10 mẹo sống đơn giản làm thay đổi cuộc đời

1. Dành thời gian hòa mình vào thiên nhiên

Dành thời gian ngoài trời mỗi ngày là một cách tuyệt vời để giết thời gian, kết nối với thế giới xung quanh và tăng cường sức khỏe.

Cho dù bạn chọn đi dạo quanh khu phố của mình, đọc sách hay nhâm nhi cà phê ở sân sau nhà hay lạc vào một công viên quốc gia gần đó, việc kết nối lại với thiên nhiên là một cách mạnh mẽ để tận hưởng cuộc sống đơn giản.

2. Ưu tiên ăn uống lành mạnh

Chắc bạn từng nghe câu 'You are what you eat' (bạn là những gì bạn ăn). Mặc dù điều đó nghe có vẻ hơi cực đoan nhưng chắc chắn có một số sự thật đằng sau nó.

Không có gì sai khi bạn thỉnh thoảng ăn xả (cheat day), tuy nhiên việc thường xuyên tiêu thụ thực phẩm chế biến sẵn, ít dinh dưỡng có thể dẫn đến hàng loạt vấn đề - từ năng lượng thấp và sương mù não cho đến các tình trạng bệnh lý nghiêm trọng hơn nhiều.

Tập trung vào việc kết hợp các thực phẩm đơn giản, nguyên chất, tốt cho sức khỏe - trái cây và rau, protein, ngũ cốc nguyên hạt, chất béo lành mạnh - vào chế độ ăn uống của bạn và đánh giá cao những giá trị mà chúng mang lại cho cuộc sống là một bước tuyệt vời, dễ dàng mà bạn có thể thực hiện để hướng tới một lối sống đơn giản hơn.

Ngoài ra, đảm bảo rằng bạn uống nhiều nước mỗi ngày là một thói quen tốt cần có trong cuộc sống, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.

3. Thực hành lòng biết ơn

Sống đơn giản là biết trân trọng những thứ chúng ta có thay vì tập trung vào những thứ chúng ta thiếu.

Nuôi dưỡng lòng biết ơn sâu sắc đối với những phước lành trong cuộc sống của bạn – con người, địa điểm, đồ vật, sở thích – là một bài tập đơn giản nhưng sẽ khiến trái tim chúng ta tràn ngập niềm vui, giúp ta hiểu rằng ta có mọi thứ mình cần.

Hãy bắt đầu bằng cách chú ý đến những niềm vui đơn giản xung quanh bạn và củng cố thói quen biết ơn của bạn từ đó.

4. Viết nhật ký hàng ngày

Một thói quen đơn giản nhưng hiệu quả khác có thể thay đổi cuộc sống của bạn chính là viết nhật ký.

Việc cầm bút và giấy lên, chỉ viết ra những suy nghĩ của bạn nghe có vẻ không mấy thú vị nhưng nó có rất nhiều lợi ích tuyệt vời. Nó cũng là một thói quen mà bạn có thể nhanh chóng yêu thích.

Viết nhật ký có thể giúp xác định các nguồn gây căng thẳng, đón nhận sự tích cực, vượt qua các tình huống thử thách...

5. Sống cho hiện tại

Nghe có vẻ dễ dàng – nhưng sống cho hiện tại là một thói quen khó hình thành hơn hầu hết. Nhiều người trong chúng ta thấy mình đang nghĩ về bất cứ điều gì khác ngoài những gì thực sự đang diễn ra xung quanh chúng ta quá thường xuyên.

Chúng ta tập trung vào quá khứ, xem lại những tình huống mà ta ước mình có thể xử lý theo cách khác - hoặc ta đang hướng tới tương lai, cố gắng tìm hiểu xem bữa tối sẽ ăn gì và lên kế hoạch cho những tình huống chưa xảy ra.

Bằng cách hiện diện và tập trung vào thời điểm hiện tại, bạn sẽ tăng cường kết nối với mọi thứ và mọi người xung quanh hơn, đồng thời củng cố được các mối quan hệ của mình.

Khi sống cho hiện tại, bạn sẽ nuôi dưỡng ý thức trân trọng những thứ bạn có, thức ăn bạn ăn, quần áo bạn mặc. Và bạn sẽ thấy đó là một cách hiệu quả để giảm thiểu căng thẳng và lo lắng.

Hãy đặt ranh giới về cách thức và thời điểm sử dụng thiết bị của mình. Hãy hòa mình vào thời điểm hiện tại bằng cách tập trung vào những gì ở trước mặt bạn.

6. Nói 'Không'

Nói 'không' không phải là điều dễ dàng với nhiều người. Chúng ta mong muốn làm hài lòng người khác và việc xuất hiện khi được yêu cầu tham dự một sự kiện, giúp đỡ một người bạn hoặc làm điều gì đó dù ta không thích đã ăn sâu vào tâm trí.

Nhưng bạn không thể sống đơn giản nếu bạn thường xuyên bị choáng ngợp và không có thời gian để sống chậm lại, suy ngẫm và thư giãn.

Khoảng thời gian cá nhân đó rất quan trọng – và cần được bảo vệ bằng mọi giá. Và cách duy nhất để làm điều đó là học cách từ chối những kế hoạch và nghĩa vụ xã hội không phục vụ bạn.

7. Chủ động ưu tiên những người bạn quan tâm

Một trong những cách tốt nhất để bạn có thể tận hưởng cuộc sống đơn giản là tập trung vào việc kết nối với những người bạn yêu thương - những người luôn rót đầy cốc nước cho bạn, những người luôn ủng hộ, khiến bạn cười và những người không khiến bạn cảm thấy kiệt sức.

Dành thời gian có chủ ý cho bạn bè và gia đình là rất quan trọng. Đó không chỉ là một cách thú vị để trải qua một ngày mà còn là chìa khóa để tiếp tục nuôi dưỡng những kết nối sâu sắc mà mỗi chúng ta cần trong cuộc sống.

Đôi khi, bạn có thể cùng lập kế hoạch thực tế, ra khỏi nhà và làm điều gì đó cùng nhau. Cũng có thể đó là một cuộc điện thoại, một tin nhắn đầy suy nghĩ, hay thậm chí là một lá thư viết tay.

8. Mua ít đồ hơn

Để đơn giản hóa cuộc sống, hãy có chủ ý hơn với việc mua sắm. Khi bạn mua ít thứ hơn, bạn sẽ tiết kiệm được nhiều tiền và thời gian hơn.

Mọi thứ bạn sở hữu đều cần phải làm sạch, bảo trì và cuối cùng cần phải được di chuyển.

Khi bạn chọn chất lượng hơn số lượng, bạn không cần phải thay thế mọi thứ thường xuyên, đồng thời tiết kiệm được thời gian và tiền bạc về lâu dài.

Sở hữu ít hơn có thể làm giảm bớt căng thẳng và giúp bạn có nhiều tự do hơn trong cuộc sống để tập trung vào những điều quan trọng nhất.

9. Dọn dẹp hàng ngày

Một trong những đặc điểm nổi bật của lối sống đơn giản là áp dụng cách tiếp cận tối giản đối với tài sản vật chất. Bạn không thể sống đơn giản khi ngôi nhà của bạn chật ních, từ sàn đến trần, với những thứ không làm tăng thêm giá trị cho cuộc sống.

Luôn tránh xa sự bừa bộn và lộn xộn là một cách đơn giản nhưng hiệu quả để duy trì một lối sống đơn giản.

Bằng cách loại bỏ những thứ bạn không cần, đặt những thứ bạn cần trở lại nơi chúng thuộc về và chăm sóc tài sản của mình, bạn tập trung vào những thứ mang lại cho bạn niềm vui đồng thời loại bỏ những thứ không cần thiết.

Và bằng cách áp dụng thói quen dọn dẹp hàng ngày, bạn có thể giữ cho ngôi nhà của mình ngăn nắp và sạch sẽ mà không tốn nhiều công sức.

10. Nghỉ ngơi và thư giãn

Mẹo sống đơn giản cuối cùng là tầm quan trọng của việc kết hợp nghỉ ngơi và thư giãn trong cuộc sống.

Trong cuộc sống, chắc chắn có những lúc bạn có thể bận rộn hơn và đôi khi có những tình huống phát sinh nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng ta. Nhưng hãy cố gắng hết sức để đảm bảo rằng bạn có một giấc ngủ ngon và tạo thói quen buổi tối để thư giãn là điều rất tốt cho cả sức khỏe thể chất và tinh thần.

Ngoài ra, hãy áp dụng những thói quen bình tĩnh để có cảm giác cân bằng hơn trong cuộc sống. Suy cho cùng, bạn không thể sống hết mình nếu thường xuyên cảm thấy kiệt sức và suy sụp.

