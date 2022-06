10 lý do cho biết vì sao bạn mãi trở thành con nợ

Thứ Năm, ngày 16/06/2022 16:57 PM (GMT+7)

Bạn có cảm thấy như thể mình sẽ mắc nợ mãi mãi không? 25% người Mỹ mắc nợ nói rằng họ sẽ không bao giờ có thể trả hết số tiền mà họ nợ.

Nếu bạn đang ở trong tình huống này, hãy lùi lại, gạt bỏ nỗi tuyệt vọng sang một bên và tự hỏi bản thân làm thế nào bạn đến đây ngay từ đầu. Dưới đây là 10 lý do phổ biến khiến mọi người rơi vào cảnh nợ nần chồng chất và không thể thoát ra khỏi nó.

Bạn không biết mình nợ bao nhiêu

Jeff Rose, một nhà lập kế hoạch tài chính được chứng nhận và là người sáng lập blog Good Financial Cents, nói với Kiplinger rằng khi những khách hàng mới đến với anh ấy đang gặp khó khăn về tài chính của họ, nhiều người không biết họ thực sự có bao nhiêu nợ.

Một cuộc khảo sát gần đây của US News đã chứng minh quan điểm của Rose: 21% người trả lời cuộc thăm dò thậm chí không chắc chắn liệu họ có đang nợ thẻ tín dụng hay không. Kết quả là, Rose nói, họ không biết mất bao lâu để trả hết nợ và không nhận ra nợ đang ngăn cản họ đạt được những mục tiêu tài chính nhất định như thế nào, chẳng hạn như nghỉ hưu sớm. Nếu bạn không dành thời gian để tìm ra số tiền bạn nợ, bạn sẽ không thể lập kế hoạch để giải quyết khoản nợ của mình.

Bắt đầu bằng cách lập danh sách các khoản nợ của bạn và chọn một khoản nợ để trả trước - tốt nhất là khoản nợ có lãi suất cao nhất. Xem xóa nợ từng bước một để biết thêm về lý do tại sao phương pháp này hoạt động. Tìm chỗ trống trong ngân sách của bạn để thúc đẩy các khoản thanh toán nợ hàng tháng của bạn bằng cách loại bỏ các chi phí không cần thiết.

Bạn chỉ phải trả mức tối thiểu

Thanh toán tối thiểu mỗi tháng là một cách đảm bảo không bị mắc nợ lâu hơn mức cần thiết. Ví dụ: nếu bạn có số dư 5.000 đô la trên thẻ tín dụng với tỷ lệ phần trăm hàng năm là 15% và thanh toán hàng tháng tối thiểu chỉ 2% số dư, bạn sẽ mất hơn 27 năm để trả hết số tiền bạn nợ, theo vào máy tính thẻ tín dụng Bankrate. Ngoài ra, tổng các khoản thanh toán kèm lãi suất của bạn trong thời gian đó sẽ lên tới $ 12,518— 2,5 lần số tiền bạn đã tính vào thẻ ban đầu.

Chỉ cần tăng khoản thanh toán hàng tháng của bạn lên 3% số dư thay vì 2%, bạn có thể cắt giảm gần một nửa thời gian hoàn trả đó. Nếu bạn thực sự thắt lòng và tăng khoản thanh toán hàng tháng của mình lên 5% số dư, bạn sẽ xóa sạch nợ của mình trong tám năm và trả khoảng 1.600 đô la tiền lãi - thay vì khoảng 7.500 đô la tiền lãi sẽ dẫn đến việc thanh toán tối thiểu 2%. Nó có thể kéo dài ngân sách của bạn để thực hiện các khoản thanh toán lớn hơn, nhưng theo thời gian, bạn sẽ tiết kiệm được hàng nghìn đô la để sử dụng tốt hơn, xây dựng sự giàu có thay vì trả nợ.

Thế chấp của bạn quá lớn

Một khoản thế chấp có thể biến thành một con chim hải âu quanh cổ đối với nhiều người Mỹ. Trung bình, các khoản vay mua nhà này chiếm 68% tổng số nợ hộ gia đình vào năm 2019, theo Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York. Nếu khoản thế chấp của bạn quá nặng để bạn phải mang theo, bạn có thể cần phải giảm kích thước để chuyển sang một ngôi nhà ít tốn kém hơn, thuê thay vì sở hữu hoặc thậm chí tìm một người bạn cùng phòng để giúp giảm chi phí nhà ở.

Nếu mục tiêu của bạn là trở nên không cần thế chấp càng nhanh càng tốt và bạn có khả năng tài chính linh hoạt thì có một số lựa chọn. Giả sử bạn có một khoản thế chấp thông thường trong 30 năm, bạn có thể tăng số tiền thanh toán hàng tháng, điều này sẽ giúp bạn thu hồi khoản vay sớm và tiết kiệm lãi suất. Bằng cách trả thêm 100 đô la một tháng cho khoản thế chấp có thời hạn 30 năm, 200.000 đô la với 25 năm còn lại và lãi suất 4,5%, bạn sẽ tiết kiệm được gần 21.000 đô la tiền lãi và thoát khỏi nợ sớm gần 4 năm, theo máy tính thế chấp của Bankrate.

Ngoài ra, bạn có thể tái cấp vốn cho khoản thế chấp 15 năm với lãi suất thấp hơn để rút ngắn thời gian trả nhà và giảm số tiền lãi phải trả. Sử dụng máy tính tái cấp vốn của Giáo sư thế chấp để tìm hiểu xem liệu bạn có đi trước bằng cách tái cấp vốn hay không.

Bạn đã vay quá nhiều khoản vay dành cho sinh viên

Theo Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York, người Mỹ nợ 1,48 nghìn tỷ đô la đáng kinh ngạc đối với các khoản vay dành cho sinh viên và các khoản thanh toán cho gần 10% trong số các khoản vay đó đã quá hạn ít nhất 90 ngày. Rod Ebrahimi, một chuyên gia về quản lý nợ, cho biết, không có gì ngạc nhiên khi lý do lớn khiến nhiều người mắc kẹt trong nợ nần là vì họ đã vay nợ sinh viên nhiều hơn mức họ có thể xử lý. Có thể khó vay một cách có trách nhiệm khi bạn còn trẻ và không hiểu khoản nợ đó sẽ ảnh hưởng đến bạn như thế nào sau khi tốt nghiệp, anh ấy nói.

Nếu bạn có các khoản vay dành cho sinh viên của liên bang, có những cách thông minh để giải quyết chúng bao gồm hợp nhất nợ, xóa nợ và các lựa chọn trả nợ khác. Tuy nhiên, một số cách tiếp cận này có thể kéo dài thời hạn khoản vay của bạn. Để trả nhanh khoản nợ sinh viên, hãy cân nhắc kiếm một công việc phụ để kiếm thêm tiền, như Michelle Schroeder-Gardner đã làm. Cô đã tham gia các cuộc khảo sát có trả tiền, nhận các hợp đồng mua sắm bí ẩn và viết lách tự do ngoài công việc hàng ngày của mình để trả khoản vay sinh viên trị giá 40.000 đô la chỉ trong bảy tháng.

Đọc về cách cô ấy và những người khác xóa sổ những gì họ mắc nợ một cách nhanh chóng trong Chiến thuật đã được chứng minh để vượt qua các khoản nợ lớn. Nếu bạn hoặc con bạn vẫn chưa đăng ký vào đại học, hãy cố gắng giảm thiểu các khoản vay dành cho sinh viên bằng cách xin trợ cấp và học bổng, hoặc tránh hoàn toàn các khoản vay bằng cách theo học tại một trường đại học sẽ không khiến bạn phải vay nợ sinh viên.

Bạn không thể nói không với con mình

Leslie H. Tayne, một luật sư chuyên về các vụ án nợ, nói với Kiplinger rằng nhiều khách hàng của cô ấy kết thúc bằng nợ nần vì họ vay để mua những thứ mà họ thực sự không có khả năng chi trả - từ các hoạt động ngoại khóa đến học phí đại học.

Tác giả của cuốn sách Cuộc sống & Nợ nần ghi nhận một khách hàng quá cố gắng chi 5.000 đô la mỗi tháng để lên ngựa và trả tiền học cưỡi ngựa cho con cô. Tayne nói: “Phải có giới hạn. Bà nói, nếu bạn không đặt ra ranh giới khi chi tiêu cho con cái, bạn gần như chắc chắn sẽ mắc nợ.

Janet Bodnar, biên tập viên lớn của tạp chí Tài chính Cá nhân của Kiplinger, khuyên rằng điều quan trọng là phải cho con bạn biết điều gì làm và không - phù hợp với ngân sách của bạn ngay từ khi còn nhỏ. “Đặt nền móng vững chắc sẽ mang lại cho bạn nhiều đòn bẩy hơn khi yêu cầu của họ ngày càng lớn và đắt hơn,” cô lưu ý.

Bạn không có tiền cho những trường hợp khẩn cấp

Một khoản chi phí sức khỏe lớn, sửa chữa nhà bất ngờ hoặc mất việc đột ngột có thể giáng một đòn mạnh vào tài chính của bất kỳ ai. Tuy nhiên, 28% người Mỹ được Bankrate khảo sát vào năm 2019 cho biết họ không có tiền để dành cho những trường hợp khẩn cấp, chỉ 25% có đủ tiền tiết kiệm khẩn cấp để trang trải tới ba tháng chi phí sinh hoạt, 17% có thể chi trả từ ba đến năm tháng và 18% có chi phí sinh hoạt thường xuyên được đề nghị trong sáu tháng để tiết kiệm khẩn cấp. (12% còn lại không chắc chắn.) Nếu bạn rơi vào trường hợp 28% không có khoản tiết kiệm khẩn cấp nào, bạn có thể chìm trong nợ nần nếu bạn phải vay tiền mặt mỗi khi một khoản chi phí không lường trước xuất hiện.

Mặc dù bạn nên cố gắng tiết kiệm chi phí sinh hoạt trong sáu tháng nhưng bạn không cần phải tiết kiệm tất cả cùng một lúc. Đơn giản chỉ cần lập một tài khoản tiết kiệm riêng, đóng góp định kỳ và từ từ tích lũy số dư theo thời gian. Hoặc, nếu bạn cần thêm trợ giúp, hãy thử một dịch vụ miễn phí như Digit để phân tích thu nhập và thói quen chi tiêu của bạn để xác định số tiền bạn có thể đủ khả năng đóng góp vào quỹ khẩn cấp.

Bạn tự thưởng cho bản thân quá mức

Rose, blogger Good Financial Cents, cho biết mọi người thường rơi vào bẫy mua đồ vì họ nghĩ rằng họ xứng đáng được thưởng cho những thành tích nhỏ hoặc được hưởng những gì bạn bè của họ có, ngay cả khi họ không đủ khả năng chi trả. Họ có thói quen đặt những khoản mua sắm đó vào thẻ tín dụng, đồng thời thuyết phục bản thân rằng họ sẽ có thể trả hết những gì họ nợ sau này, ông nói.

Như Biên tập viên danh dự Knight Kiplinger viết trong The Invisible Rich, “chi tiêu tùy ý - căn hộ sang trọng, thường xuyên đi du lịch và đi ăn nhà hàng, đồ điện tử tiêu dùng, quần áo sang trọng và xe hơi - tích lũy khoản tiết kiệm sẽ giúp bạn trở nên giàu có vào một ngày nào đó”.

Thỉnh thoảng, bạn có thể tự thưởng cho mình khi bạn đạt được một mục tiêu quan trọng, chẳng hạn như giảm cân hoặc tiếp cận một khách hàng mới. Chỉ cần trả tiền mặt cho nó, Rose nói. Sử dụng bảng tính ngân sách của Kiplinger để tìm ra số tiền bạn có thể dành để mua những thứ bạn muốn sau khi trang trải các chi phí cần thiết của mình. Sau đó dành ra một ít mỗi tháng trong tài khoản tiết kiệm có lãi suất để tài trợ cho những khoản mua sắm đó.

Khoản vay mua ô tô của bạn quá dài

Bạn có thể nghĩ rằng một khoản vay mua xe dài hạn hơn sẽ giúp bạn mua xe dễ dàng hơn trong ngân sách của mình. Nhưng bạn có thể không tiết kiệm được tiền bằng cách chọn một khoản vay có thời hạn dài hơn năm năm tiêu chuẩn. Khi chúng tôi nói chuyện với Ron Montoya, biên tập viên tư vấn người tiêu dùng của trang web mua sắm xe hơi Edmunds, ông cho biết không có gì lạ khi tỷ lệ phần trăm trung bình hàng năm của khoản vay mua ô tô 6 năm cao gấp đôi lãi suất của khoản vay 5 năm. Tỷ lệ cao hơn có nghĩa là trả nhiều lãi hơn trong suốt thời gian của khoản vay.

Ngoài ra, do tuổi trung bình của một chiếc ô tô là sáu năm, bạn vẫn sẽ nợ chiếc xe của mình tại thời điểm đó nếu thời hạn khoản vay của bạn dài hơn 72 tháng. Bạn có thể chuyển số dư của khoản vay cũ thành khoản vay mới nếu bạn đổi chiếc ô tô của mình lấy một chiếc xe khác, nhưng bạn sẽ tăng số tiền vay, có khả năng tăng khoản thanh toán hàng tháng và kéo dài thời gian nợ của bạn. Và tất nhiên, giá trị bán lại của chiếc ô tô của bạn càng giảm khi bạn sở hữu nó càng lâu.

Một mẹo cuối cùng: So sánh tỷ lệ cho vay mua ô tô do đại lý cung cấp với tỷ lệ do liên minh tín dụng cung cấp. Bạn có thể tiết kiệm được nhiều tiền lãi. Đây là những tổ chức tín dụng tốt nhất năm 2019, dựa trên bảng xếp hạng mới nhất của chúng tôi, cùng với đây là một số tổ chức tín dụng tốt mà bất kỳ ai cũng có thể tham gia.

Bạn tính phí trễ hạn

Những khoản phí mà bạn phải chịu mỗi khi chậm thanh toán có thể chỉ là một sự thay đổi nhỏ. Nhưng một số có thể khá đắt và chúng có thể tăng lên nhanh chóng. Ví dụ, tiền phạt trả chậm đối với thẻ tín dụng có thể lên tới 39 đô la. Trả chậm một vài thẻ trong một tháng và bạn có thể dễ dàng kiếm được hơn 100 đô la chỉ tính riêng phí trả chậm, cộng với tiền lãi trên số dư quá hạn. Đó là số tiền thực mà bạn kiếm được có thể được sử dụng để trả nợ thay.

Nếu bạn gặp khó khăn khi thanh toán đúng hạn, hãy thiết lập thanh toán tự động thông qua dịch vụ thanh toán hóa đơn trực tuyến của ngân hàng. Bằng cách đó, bạn sẽ không phải nhớ viết séc ra giấy và đóng dấu vào phong bì nhiều lần trong tháng. Hoặc, sử dụng ứng dụng di động miễn phí như Mint Bills để quản lý tất cả các hóa đơn của bạn ở một nơi và nhận lời nhắc khi chúng đến hạn để bạn không bị tính phí trễ hạn.

Lãi suất của bạn quá cao

Lãi suất của bạn càng cao, bạn càng phải trả nhiều tiền hơn để xóa nợ và có thể mất nhiều thời gian hơn. Giả sử bạn có số dư 10.000 đô la trên thẻ tín dụng với tỷ lệ phần trăm hàng năm là 15% và trả 225 đô la một tháng. Bạn sẽ mất 66 tháng và 4.688 đô la tiền lãi để trả hết nợ, theo công cụ tính toán hoàn vốn của thẻ Credit.com. Nếu APR của bạn là 11,6%, thay vào đó, bạn sẽ không mắc nợ nhanh hơn bảy tháng và tiết kiệm hơn 1.500 đô la tiền lãi.

Bạn có thể tận dụng các ưu đãi chuyển số dư 0% hoặc lãi suất thấp từ các công ty phát hành thẻ nếu bạn có tín dụng tốt. Nhưng bạn sẽ cần chuyển số dư một lần nữa sang một thẻ khác (và có thể nhiều lần) nếu bạn không thể trả hết nợ của mình trong thời gian khuyến mại lãi suất thấp. Ebrahimi, chuyên gia quản lý nợ, cho biết, một lựa chọn tốt hơn có thể là hợp nhất khoản nợ lãi suất cao của bạn thành một khoản vay cá nhân lãi suất thấp hơn.

