Bài học từ tình yêu sét đánh của nhà đầu tư phố Wall với cô gái lạ

John M. Probandt, 70 tuổi, được xem là một thiên tài kinh doanh. Trong nhiều năm, ông đã xây dựng được cầu nối thương mại từ châu Mỹ sang Trung Quốc, là tác giả của nhiều đầu sách về kinh doanh.

Năm 2024, Probandt viết về cuộc hôn nhân của mình trong cuốn sách "99 Key Points on Love, Romance and Marriage from Zoom to Zoom", chia sẻ kinh nghiệm hôn nhân thành công.

Dưới đây là chuyện tình yêu và bốn bài học hôn nhân từ nhà đầu tư phố Wall.

Can đảm giúp kiếm được vợ

Chuyện tình của Probandt và vợ bắt đầu từ cuộc gặp tình cờ tháng 7/2021 tại Dubai.

Hôm đó, vừa kết thúc cuộc họp 15 tiếng, Probandt bước vào cửa hàng tiện lợi. Ông lấy một quả táo và một quả chuối rồi đi đến quầy thu ngân. Đột nhiên một chiếc xe buýt dừng lại. Cửa hàng tiện lợi nhỏ bé bỗng chốc chật kín người. Phía sau Probandt mọi người xếp hàng dài chờ thanh toán.

Lúc này, cô gái trẻ ở cuối hàng với khí chất nổi bật ngay lập tức thu hút sự chú ý của ông. Probandt gần như trúng tiếng sét ái tình. Ông muốn bắt chuyện nhưng có quá nhiều người xung quanh. "Thôi, chỉ cần nhìn cô ấy một cái, ngày hôm nay của mình cũng đáng giá", ông nghĩ.

Nhưng rất nhanh, những người hàng thu ngân bên cạnh nhanh chóng thanh toán xong và rời đi, còn Probandt vẫn đứng yên tại chỗ vì người thu ngân của mình mãi không trở lại. Cô gái xinh đẹp cuối hàng đã di chuyển đến chỗ thanh toán cạnh ông. Probandt lấy hết can đảm nói "Xin chào".

Cô gái trả lời: "Tôi không nói được tiếng Anh" bằng tiếng Anh. Cựu phó chủ tịch Morgan Stanley cảm thấy đây không phải là một lời từ chối. Quả nhiên, khi ông ngỏ lời mời hẹn hò, cô đồng ý.

Trong bữa tối, điều khiến ông ngạc nhiên là cô đã cố gắng nói tiếng Anh, dù không được nhiều. Từ sở thích đến lý tưởng sống, họ trò chuyện rất vui vẻ, tâm hồn đồng điệu như thể quen biết từ lâu.

Qua trò chuyện, Probandt được biết cô là người Syria. Từ nhỏ đã trải qua chiến tranh, cô luôn khao khát có một gia đình ổn định và yêu thương. Bản thân Probandt cũng từng trải qua nỗi đau của hôn nhân đổ vỡ, chính sự mong mỏi về tình yêu và hôn nhân đã khiến hai trái tim xích lại gần nhau.

Sau lần gặp đầu tiên, họ bắt đầu mối quan hệ yêu đương qua mạng. Tình cảm ngày càng sâu đậm, cuối cùng tiến tới hôn nhân vào tháng 1/2023.

Câu chuyện tình yêu này đang được chuyển thể thành một bộ phim, lấy bối cảnh từ Dubai và cửa hàng tiện lợi tên Zoom, đến tình yêu và đám cưới qua Zoom của họ.

"Trong lĩnh vực đầu tư, rủi ro và cơ hội luôn song hành. Trong tình yêu, lòng dũng cảm là chìa khóa mở ra cánh cửa hạnh phúc", Probandt rút ra bài học.

Nhà đầu tư John M. Probandt và người vợ trẻ người Syria. Ảnh: 163

Quản lý mâu thuẫn, học cách "cắt lỗ" kịp thời

Trong kinh doanh hay hôn nhân đều cần phải tin tưởng đối tác. Khi gặp mâu thuẫn, điều quan trọng nhất là giao tiếp. Có lần, vợ không hài lòng vì ông không bỏ quần áo bẩn vào giỏ ngay. Tuy nhiên, cô không trách móc mà nói trực tiếp: "Anh luôn giữ nhà cửa sạch sẽ, nhưng lần sau tốt nhất đừng vứt quần áo bẩn xuống sàn nhà".

Probandt cảm thấy rất xấu hổ nên liền làm theo lời vợ. "Giống như việc các nhà đầu tư chứng khoán liên tục theo dõi và giao tiếp với nhà môi giới hoặc nhà phân tích thị trường để đưa ra quyết định sáng suốt", ông giải thích.

Nhà đầu tư này còn có bí quyết "quản lý rủi ro". Cũng như các nhà đầu tư phải có chiến lược quản lý rủi ro tài chính cho những biến động của thị trường, vợ chồng cũng nên chuẩn bị cho những thách thức không thể tránh khỏi trong cuộc sống, chủ động giải quyết mâu thuẫn.

"Khi hai người cãi nhau giống như ở trong nồi áp suất, cảm xúc thất vọng về nhau sẽ tăng cao. Lúc này có thể vào nhà vệ sinh để bình tĩnh lại, sau đó cùng nhau thảo luận tìm giải pháp, tương tự 'cắt lỗ' trên thị trường chứng khoán", ông nói.

Probandt không bao giờ ngại đưa vợ đến nơi làm việc. Vợ thường xuyên cùng ông tham dự các cuộc họp và chính cô, với tư cách là người ngoài cuộc, lại chú ý đến những chi tiết mà ông dễ bỏ qua.

Đồng thời, ông cũng quan tâm đến sở thích của vợ, khuyến khích cô đăng ký học các khóa học yêu thích. "Tôi hy vọng cô ấy yêu bản thân mình nhiều hơn và tôi cũng sẽ học cùng cô ấy", ông nói.

Ông ví cách làm này như "liên doanh" trong kinh doanh, hai người hỗ trợ lẫn nhau trong sự nghiệp, chúc mừng thành công của nhau và an ủi khi thất bại. Bởi vì "khi bạn đời của bạn thất bại, việc ở bên cạnh họ thậm chí còn quan trọng hơn cả việc có mặt khi họ thành công".

John M. Probandt và vợ. Ảnh: 163

Duy trì sự đa dạng

Đầu tư đa dạng hóa là một chiến lược giảm thiểu rủi ro bằng cách phân bổ đầu tư vào nhiều công cụ tài chính, ngành nghề hoặc lĩnh vực khác nhau. Trong hôn nhân, Probandt cho rằng việc vợ chồng cùng nhau trải nghiệm cuộc sống đa dạng cũng là một chiến lược tuyệt vời để giảm thiểu rủi ro hôn nhân.

Ví dụ, vợ ông thích nhạc Ả Rập, nhưng trước đây ông chưa bao giờ nghe thể loại nhạc này. Lần đầu tiên nghe, Probandt không thích lắm. Nhưng ông vẫn tiếp tục nghe. Điều kỳ diệu là ông nhận ra ở Dubai, nghe nhạc mang đậm bản sắc dân tộc lại có một hương vị riêng, dần dần ông cũng yêu thích nhạc Ả Rập.

Để duy trì sự đa dạng, điều kiện tiên quyết là tôn trọng lẫn nhau. Ở Mỹ, việc thể hiện tình cảm nơi công cộng là điều bình thường, bạn có thể đứng trước đám đông, ôm hôn bạn đời, nhưng ở Dubai thì không. Sau khi kết hôn với vợ, Probandt chọn tôn trọng tín ngưỡng và phong tục của vợ.

Tất nhiên, tất cả những điều này phải dựa trên sự kiên nhẫn, thấu hiểu và cam kết với mục tiêu dài hạn. Kiên nhẫn và lập kế hoạch dài hạn là một trong những quy tắc vàng trong giao dịch đầu tư.

Có một khoảng thời gian, Probandt nhận thấy mình bắt đầu có những yêu cầu đối với vợ, khi cô chiều theo ý mình, ông thậm chí còn cảm thấy đó là điều hiển nhiên. Rất may ông nhanh chóng nhận ra vấn đề. "Phải tôn trọng vợ, ngay cả khi tâm trạng không tốt, vì cô ấy là người quan trọng nhất trong đời tôi", ông luôn tự nhủ.

Chuyện tình yêu từ cửa hàng tiện lợi của họ sẽ được chuyển thể thành phim. Ảnh chụp màn hình Zomtozom

Không được thiếu lãng mạn

Lãng mạn luôn là lối sống mà vợ chồng Probandt theo đuổi. Lãng mạn như không khí nuôi dưỡng cây tình yêu của họ, bén rễ sâu vào từng chi tiết nhỏ, tạo nên giá trị cho cuộc sống của hai người.

Buổi sáng, khi tia nắng đầu tiên xuyên qua rèm cửa, vợ chồng Probandt bắt đầu một ngày mới. Họ cùng nhau chạy bộ trên bãi biển cát vàng hoặc ngồi đối diện nhau trên tấm thảm yoga trong nhà, hít thở đồng bộ. Cho dù là đi dạo bên bờ biển hay ngồi trên ghế sofa xem TV, hai người luôn nắm tay, cảm nhận được sự kết nối về tình cảm và thể xác.

Họ cũng giỏi tạo ra lãng mạn trong cuộc sống. Đôi khi, Probandt tặng vợ một món đồ nhỏ được gói xinh đẹp; đôi khi mua 7 món quà cùng lúc, đặt riêng trong 7 chiếc hộp. Cho dù là chuyến du ngoạn bằng khinh khí cầu vào sinh nhật vợ, hay bài hát tình yêu tự sáng tác, mỗi bất ngờ được lên kế hoạch tỉ mỉ. Những bất ngờ không chỉ có vào sinh nhật, ngày lễ, ngày kỷ niệm.

Vợ ông cũng không kém, cô sẽ sắp xếp những bất ngờ nhỏ trong nhà, một bó hoa tươi, một bức thư tình viết tay, những hành động đơn giản này luôn chạm đến trái tim của Probandt.

Lời khen ngợi và động viên là "bảo bối" quan trọng để họ duy trì tình yêu. Cho dù là vợ nấu một bữa tối ngon miệng, hay Probandt đạt được thành tựu mới trong công việc, họ sẽ kịp thời dành cho nhau những lời khen.

Họ cũng rất chú trọng việc tạo ra những khoảnh khắc đáng nhớ trong cuộc sống. Vào thứ sáu đầu tiên của mỗi tháng, họ sẽ mặc trang phục cùng màu khi ra ngoài. Vào những ngày kỷ niệm hoặc ngày lễ quan trọng, họ sẽ chuẩn bị những món quà hoặc bất ngờ đặc biệt cho nhau.

Dù bận rộn đến đâu, ông cũng sẽ dành thời gian gửi tin nhắn cho vợ: "Anh rất nhớ em, yêu em!".

