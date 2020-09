Trước Dũng “trọc”, những giang hồ mạng nào đã bị bắt?

Thứ Bảy, ngày 12/09/2020 19:00 PM (GMT+7)

Trước Dũng “trọc”, đã có hàng loạt giang hồ mạng bị xộ khám.

Trước Dũng "trọc" hàng loạt giang hồ mạng bị xộ khám

Vừa qua Công an TP Hoà Bình đang tạm giữ Dũng “trọc” để điều tra, làm rõ hành vi sử dụng, tàng trữ ma tuý trái phép.

Dũng "trọc" tên thật là Nguyễn Văn Dũng (SN 1968, tại Vạn Phúc, Hà Đông, TP Hà Nội), được cho là một đại ca giang hồ thường xuyên lên mạng xã hội, kết giao với các "giang hồ mạng" như Phú Lê, Huấn "hoa hồng", Dương Minh Tuyền... Đặc biệt, Dũng "trọc" nhận Khá Bảnh (Ngô Bá Khá) làm con nuôi.

Trước khi Dũng bị bắt, hàng loạt giang hồ mạng như Khá “bảnh”, Quang Rambo, Phúc “XO”… đã sa lưới.

Quang Rambo lúc chưa bị bắt

Quang Rambo bị bắt trong phi vụ ép đòi nợ 1,1 tỷ đồng

Ngày 13/8/2019, Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02, Công an TP Hà Nội) tạm giữ hình sự Đỗ Văn Quang (SN 1984, quê Vĩnh Phúc, trú tại phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) tên thường gọi là Quang Rambo) cùng 4 đối tượng để làm rõ hành vi “Cưỡng đoạt tài sản” khi đi đòi món nợ 1,1 tỷ đồng.

Quang Rambo bị bắt giữ vì cùng đồng bọn chửi bới, thậm chí đe dọa dùng súng bắn đối với một Giám đốc công ty ở Hà Đông. Ngoài ra, nhóm đối tượng này còn đuổi nhân viên công ty, theo dõi gia đình Giám đốc công ty, chụp ảnh vợ con họ, buộc nạn nhân phải trả số tiền 200 triệu đồng để các đối tượng chia nhau.

Sau khi thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, ngày 9/8, phòng PC02 đã tạm giữ hình sự Quang Rambo cùng đồng bọn.

Theo tài liệu điều tra, ngoài tên Quang Rambo, Đỗ Văn Quang còn được gọi bằng cái tên khác là Quang Tài chính, đối tượng đã có một tiền sự. Quang có mối quan hệ với một số đối tượng giang hồ nổi tiếng trên mạng xã hội, trong đó có Khá Bảnh - đối tượng đã bị Công an tỉnh Bắc Ninh bắt giữ vì tổ chức đánh bạc qua hình thức lô đề.

Ngô Bá Khá tức Khá "Bảnh"

Khá "bảnh" lĩnh hơn 10 năm tù về tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”

Ngày 1/4/2019, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh và Công an thị xã Từ Sơn đã bắt giữ Ngô Bá Khá (SN 1993, tên gọi khác Khá Bảnh) và khám xét nơi ở của đối tượng ở xã Tam Sơn, thị xã Từ Sơn.

Ngoài Ngô Bá Khá, cơ quan công an cũng bắt giữ thêm 3 đối tượng nữa có liên quan. Tại thời điểm khám xét, Cơ quan điều tra đã thu giữ nhiều vật chứng liên quan đến hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề của Ngô Bá Khá và đồng bọn. Qua xét nghiệm, Khá "Bảnh" dương tính với chất ma túy.

Đến ngày 3/4/2019, Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam với Ngô Bá Khá về Tội đánh bạc và Tổ chức đánh bạc.

Sau đó TAND thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh tuyên phạt Khá "Bảnh" 10 năm 6 tháng tù giam với hành vi “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”

Trước khi bị bắt, Khá Bảnh nổi tiếng trên mạng xã hội Facebook, Youtube. Kênh Youtube cá nhân trước khi bị xóa của Khá Bảnh có tới 1,2 triệu lượt đăng ký theo dõi. Nội dung kênh youtube của Khá chủ yếu về những clip chửi bậy, hành xử kiểu “giang hồ”. Nhắc đến Khá Bảnh là nhắc đến kiểu tóc “sư tử”, phong cách ăn mặc lòe loẹt và điệu nhảy chẳng giống ai đã trở thành trào lưu cho giới trẻ.

Dương Minh Tuyền trả giá với hành vi “Gây rối trật tự công cộng”

Dương Minh Tuyền (SN 1986, ở phường Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) nổi tiếng trên mạng mạng xã hội sau những video ghi hình ảnh đối tượng xăm trổ, chửi bới tục tĩu trên mạng. Tuyền được cư dân mạng gọi là “thánh chửi” và có hàng trăm nghìn lượt theo dõi qua Facebook.

Tối 07/10/2016, trong khi đi hát karaoke cùng với một số người bạn, Tuyền phát sinh mâu thuẫn với nữ nhân viên tên Lệ nên đã giằng, ném chiếc điện thoại di động của chị Lệ xuống sàn phòng hát.

Thấy vậy, Nguyễn Mạnh Hùng (bạn Tuyền) nhặt điện thoại lên đưa cho chị Lệ và quay sang cãi nhau với Tuyền. Hùng đưa hai tay cầm 2 chai bia đánh vào vùng trán phải Tuyền, Tuyền nhặt vỏ chai bia ném Hùng nhưng không trúng và được mọi người trong phòng hát can ngăn.

Sau đó, Tuyền về nơi ở lấy súng, lựu đạn, dao quay trở lại đòi xử anh Hùng, nổ 3 phát súng lên trời tuy nhiên bị mọi người can ngăn.

Tuyền sau đó đã bị tòa tuyên phạt 32 tháng tù về các tội Gây rối trật tự công cộng (26 tháng tù) và Hủy hoại tài sản (6 tháng tù). Do cải tạo tốt, tháng 9/2018 Dương Minh Tuyền đã được tha tù trước thời hạn.

Phúc “XO” 12 năm tù vì liên quan đến ma túy

Một cái tên khác đó chính là Phúc “XO”, nổi tiếng mạng xã hội với biệt danh người "người đeo nhiều vàng nhất Việt Nam". Phúc "XO" có một lượng người theo dõi khủng trên trang cá nhân Facebook và YouTube.

Ngày 23/4/2019, Cơ quan CSĐT, Công an TP.HCM tống đạt các quyết định khởi tố bị can, thực hiện bắt tạm giam Phúc và em trai tên Trần Ngọc Tài (SN 1996) cùng 10 đồng phạm để điều tra về hành vi Tổ chức sử dụng, Tàng trữ trái phép chất ma túy tại quán Karaoke XO Pharaon do Phúc làm chủ ở đường Trường Chinh, quận 12, TP.HCM.

17/6/2020, TAND TP.HCM đã tuyên án 12 năm tù đối với Phúc “XO” với nhóm tội 'chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy'.

Trước khi bị bắt, Phúc XO nổi như cồn trên MXH, thường xuyên đeo trên người gần 20 kg vàng mỗi khi xuất hiện trước đám đông. Phúc XO cũng sở hữu rất nhiều vật dụng bằng vàng như dàn xe máy biển số ngũ quý cực độc, siêu ô tô, mô tô hiếm có tại Việt Nam và thậm chí là cả chiếc snapback bằng vàng đặt riêng... Tuy nhiên sau khi bị bắt, Phúc thừa nhận toàn bộ số vàng nói trên đều là giả.

Phú Lê bị Công an thành phố Hà Nội khởi tố về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Phú Lê bị khởi tố về hành vi “Cố ý gây thương tích”

Ngày 11/8/2020, Cơ quan CSĐT, Công an thành phố Hà Nội cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Lê Văn Phú (tức Phú Lê), SN 1980; trú tại phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội), và Hoàng Văn Thụy (SN 1995; quê quán Trấn Yên, Yên Bái), về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Theo hồ sơ, Phú có hai tiền án về tội Mua bán trái phép chất ma tuý và Gây rối trật tự công cộng. Sau khi ra tù, Phú được biết đến là "giang hồ mạng" như Khá "Bảnh", Phúc XO, Huấn "Hoa Hồng", thường tham gia một số sự kiện về âm nhạc, đóng MV ca nhạc hoặc những phim ngắn về chủ đề giang hồ. Facebook mang tên Phú Lê có hơn 400.000 người theo dõi.

Vợ chồng Phú thường xuyên bán trên mạng xã hội nhiều mặt hàng như mỹ phẩm, sản phẩm dinh dưỡng.

Nguồn: https://www.baogiaothong.vn/truoc-dung-troc-nhung-giang-ho-mang-nao-da-bi-bat-d479059.htmlNguồn: https://www.baogiaothong.vn/truoc-dung-troc-nhung-giang-ho-mang-nao-da-bi-bat-d479059.html