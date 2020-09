Nóng trong tuần: Đại ca giang hồ Dũng “trọc” – bố nuôi Khá “bảnh” - bị tạm giữ

Chủ Nhật, ngày 13/09/2020 19:00 PM (GMT+7)

Chân dung đại ca giang hồ mạng Dũng “trọc” – bố nuôi Khá “bảnh”; "Hot girl" đất Cảng điều 2 "chân dài" phục vụ 1 quý ông trong khách sạn;… là những tin pháp luật nóng nhất tuần qua.

Đại ca giang hồ Dũng “trọc” – bố nuôi Khá “bảnh” - bị tạm giữ

Dũng “trọc” Hà Đông được đánh giá là đại ca có "số má" trong giới giang hồ

Sáng 12/9, lãnh đạo Công an tỉnh Hoà Bình xác nhận, đã tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Dũng (Dũng “trọc” Hà Đông; SN 1968; trú tại Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội) để điều tra, làm rõ hành vi sử dụng, tàng trữ trái phép chất ma tuý.

Trước đó, vào đêm 10/9, khi Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý ập vào kiểm tra quán karaoke M.M. (trên phố Trần Hưng Đạo, TP Hoà Bình) đã bắt quả tang Dũng “trọc” cùng 19 nam, nữ thanh niên có dấu hiệu tổ chức, sử dụng ma túy trái phép chất ma túy tại 2 phòng hát.

Dũng “trọc” Hà Đông được đánh giá là đại ca có "số má" trong giới giang hồ và nhận Ngô Bá Khá (tức Khá "Bảnh") - một nhân vật từng làm mưa làm gió trên mạng xã hội làm con nuôi.

Công việc chủ yếu của đại ca giang hồ này là bảo kê nhà hàng, khách sạn, quán karaoke, cho vay nặng lãi và đòi nợ thuê. Ngày 21/3/2013, Dũng "Trọc" bị TAND Hà Nội tuyên phạt 2 năm tù về tội gây rối trật tự công cộng. Trước đó, vào ngày 5/1/2012, Dũng và đàn em nổ súng gây náo loạn một vũ trường ở Hà Nội. Dũng ra tù và trở thành một hiện tượng mạng xã hội. Dũng Trọc gây chú ý bằng những clip bắt người khác quỳ lạy mình và nhiều phát ngôn gây sốc.

"Hot girl" đất Cảng điều 2 "chân dài" phục vụ 1 quý ông trong khách sạn

"Hotgirl" Vũ Thị Vân Anh tại cơ quan công an

Tối 6/9, Công an quận Lê Chân (Hải Phòng) kiểm tra hành chính khách sạn Tuấn Linh tại số 561 Nguyễn Văn Linh, phường Kênh Dương, quận Lê Chân.

Tại đây, tổ công tác phát hiện tại phòng 204 có 1 nam giới và 2 nữ giới đang thực hiện hành vi mua bán dâm. Tiếp tục kiểm tra, tổ công tác phát hiện tại phòng 403 có 1 đôi nam nữ đang thực hiện hành vi này.

Trong số 3 đối tượng nữ bán dâm có Vũ Thị Vân Anh (SN 1997, ở phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân) là đối tượng cầm đầu, vừa thực hiện môi giới mại dâm vừa trực tiếp bán dâm cho khách tại phòng 403.

Tại cơ quan điều tra, Vân Anh thừa nhận đã môi giới mại dâm cho 2 khách mua dâm tại khách sạn Tuấn Linh với giá thu của khách là 4 triệu đồng/1 lượt. Sau khi nhận tiền từ khách, Vân Anh sẽ trả cho gái bán dâm 3 triệu đồng, còn mình giữ 1 triệu đồng tiền công môi giới.

Bắt tạm giam con gái bạo hành mẹ ruột ở Long An

Bà Hoa (áo xanh) bị khởi tố, bắt tạm giam vì có hành vi ngược đãi, hành hạ mẹ ruột mình (ảnh cắt từ clip)

Chiều 8/9, Công an huyện Cần Đước, tỉnh Long An đã khởi tố bị can, bắt tạm giam bà Nguyễn Thị Hoa (56 tuổi, ngụ xã Long Hòa, huyện Cần Đước) vì đã có hành vi ngược đãi hoặc hành hạ bà N.T.Đ. (79 tuổi, mẹ ruột của Hoa).

Bà Hoa được xác định là người phụ nữ đã có hành vi ngược đãi đối với một cụ già trong clip dài gần 7 phút được lan truyền trên mạng xã hội. Nội dung đoạn clip thể hiện, bà Hoa nhiều lần dùng chổi, tay đánh đập, xúc chất bẩn đổ lên đầu cụ bà.

Tại cơ quan công an, bà Hoa thừa nhận toàn bộ hành vi của mình. Cụ già bị Hoa ngược đãi chính là cụ T. (mẹ ruột của Hoa).

Bà Hoa khai, do bực tức việc bà Đ. không để lại tài sản gì nhưng khi già chỉ có một mình bà lo nuôi dưỡng nên bà mới có hành động đánh, mắng chửi bà Đ. như clip lan truyền trên mạng xã hội.

Từ chối massage, 2 thanh niên bị hành hung, đòi 4 triệu đồng/2 cốc cà phê

Đạt, Mạnh và Hường tại cơ quan công an

Ngày 10/9, Công an huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang cho biết, đã tạm giữ hình sự các đối tượng Nguyễn Thị Hường (SN 1986, trú tại Tân Sơn, Phú Thọ), Lương Văn Đạt (SN 1994, trú tại Bắc Ninh) và Nguyễn Sỹ Mạnh (SN 1986, trú tại TP.Bắc Giang) để điều tra hành vi Cướp tài sản.

Theo tài liệu điều tra, khoảng 22h30 ngày 3/9, anh T.H. (SN 1991, trú tại Lạng Giang, Bắc Giang) đi cùng anh L.T.B (SN 1985, trú tại Hiệp Hòa, Bắc Giang) đến quán cà phê giải trí nằm ven tỉnh lộ 295B thuộc thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên để uống cà phê.

Sau khi gọi 2 cốc cà phê, anh T.H và anh B. được nhân viên mời chào gói “dịch vụ massage” với giá 200.000 đồng. Do quan sát thấy phòng ốc bẩn, dịch vụ không ưng ý nên hai người đã từ chối.

Lúc này, Hường đã chốt cửa rồi gọi Mạnh và Đạt đến đánh hai nạn nhân, đồng thời yêu cầu phải thanh toán 2 ly cà phê với giá 4 triệu đồng. Sợ hãi sau khi bị đánh, anh T.H. đếm tiền trong ví vừa đủ 4 triệu cầm trên tay thì bị Hường giật lấy.

Ra khỏi quán, anh T.H và anh B. đã hô “cướp” để nhờ sự hỗ trợ của người dân xung quanh. Đúng lúc này, tổ công tác thuộc Công an huyện Việt Yên đi đến và ập vào quán cà phê giải trí nói trên.

Bắt Hải “bát giới”, trùm “anh chị” đất Hà Đông

Đối tượng Nguyễn Văn Hải bị tạm giữ tại cơ quan công an

Ngày 9/9, Công an quận Hà Đông (TP Hà Nội) đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Hải (tên gọi khác Hải "bát giới"; SN 1982; trú phường Hà Cầu, quận Hà Đông) khi đang lẩn trốn tại tỉnh Bắc Ninh. Nguyễn Văn Hải bị truy nã về tội “Chống người thi hành công vụ”.

Trước đó, ngày 7/8, trong lúc đang ngồi nhậu trên đường Quang Trung, quận Hà Đông, Hải đã có lời lẽ xúc phạm, túm áo và đấm vào ngực khiến một chiến sĩ công an đang làm nhiệm vụ tuần tra ngã gục xuống đường, phải nhập viện cấp cứu.

Ngày 12/8, Công an quận Hà Đông đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Hải về tội "Chống người thi hành công vụ". Tuy nhiên, do đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú, ngày 21/8, cơ quan điều tra tiếp tục ra quyết định truy nã bị can Hải.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an quận Hà Đông đã truy bắt, khống chế thành công khi đối tượng đang trốn chạy tại Bắc Ninh.

Theo hồ sơ lưu trữ của cơ quan công an, Nguyễn Văn Hải là đối tượng hình sự hoạt động phức tạp trên địa bàn, có 5 tiền án về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

