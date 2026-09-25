Sau phút giây mặn nồng, bà chủ quán cà phê bị người tình sát hại

Ngày 25/9, TAND TPHCM tuyên phạt bị cáo Lê Hồng Sang (36 tuổi, ngụ phường Tân Thới Hiệp, TPHCM) tử hình về tội “Giết người”, 3 năm tù về tội “Cướp tài sản”. Tổng hợp hình phạt của cả hai tội, buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt tử hình.

Theo cáo buộc, dù đều đã có gia đình nhưng năm 2024, Sang và chị Đỗ Thị N. nảy sinh quan hệ tình cảm với nhau. Vào tối thứ Tư và thứ Năm hằng tuần, Sang đến quán cà phê của chị N. ở xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn (nay là xã Bà Điểm) để chở chị đi chơi và ngủ lại tại quán.

Khoảng 22h30 ngày 23/11/2024, sau khi đi ăn uống, cả hai về quán quan hệ tình dục. Sau đó, Sang và chị N. nằm nói chuyện. Sang hỏi chị N. về việc chị đi chơi với một thanh niên lạ mặt nên cả hai xảy ra mâu thuẫn, cãi vã.

Bị cáo Lê Hồng Sang. Ảnh: HP

Trong lúc cãi nhau, chị N. chửi thề và nói: “Anh là gì của tôi mà hỏi”. Sang tức giận chạy đi lấy con dao rồi quay lại chém liên tục nhiều nhát vào vùng đầu, cổ của chị N. cho đến khi chị bất động mới dừng tay.

Phát hiện người tình đã tử vong, Sang lấy chiếc điện thoại iPhone Pro Max và ví cầm tay đem vứt xuống kênh rồi tới nhà anh Lê Kh. (anh ruột của Sang) nằm ngủ.

Đến khoảng 3h ngày 24/11/2024, Sang nảy sinh ý định tự tử nên đi lấy dao tự cắt vào tay nhưng do dao không bén nên vết cắt không sâu. Sang tiếp tục lấy một con dao khác, tự cắt vào tay và cổ mình rồi nằm xuống để cho máu chảy.

Đến 5h sáng cùng ngày, anh K. phát hiện và được Sang kể lại việc sát hại chị N. Sau đó, anh K. đã đưa Sang tới cơ quan công an đầu thú.