Nữ chủ tiệm vàng chống trả kẻ cướp đang tấn công bằng dao

Ngày 24/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM phối hợp Công an phường Tân Khánh bắt giữ Nguyễn Minh Đắc (SN 1992, trú khu phố Phước Hải, phường Tân Khánh) để điều tra về hành vi cướp tài sản tại một tiệm vàng trên địa bàn.

Lực lượng chức năng dựng lại hiện trường vụ cướp tiệm vàng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 6h50 cùng ngày, một người đàn ông đi xe máy đến tiệm vàng K.T.N.P. ở phường Tân Khánh.

Tại đây, người này dùng dao uy hiếp, khống chế chủ tiệm là chị T.T.G.H. (SN 1997) nhằm cướp tài sản.

Chị H. chống trả quyết liệt và bị thương nhẹ. Bị nữ chủ tiệm chống trả, đối tượng vội vã lên xe bỏ chạy.

Nguyễn Minh Đắc bị khống chế tại cơ quan công an.

Đến khoảng 9h cùng ngày, chị H. đến cơ quan công an trình báo. Tiếp nhận thông tin, Ban Giám đốc Công an TPHCM chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an phường Tân Khánh và các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương truy xét đối tượng gây án.

Đến 9h40 cùng ngày, sau 40 phút triển khai truy xét, lực lượng công an xác định, khống chế và bắt giữ Đắc, đồng thời thu giữ phương tiện cùng con dao sử dụng trong vụ cướp.

Cơ quan công an đang tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ, điều tra làm rõ hành vi của Đắc để xử lý theo quy định.