Người truy sát 2 thanh niên sau cuộc hỗn chiến bị tuyên tử hình

Chiều 8/9, TAND tỉnh Tây Ninh tuyên Nguyễn Văn Sỉ, 23 tuổi, phạm tội Giết người.

Nguyễn Vũ Điệp, người bị xác định giữ vai trò chủ mưu, lĩnh 16 năm tù về tội Giết người và 3 năm về tội Gây rối trật tự công cộng, tổng hợp hình phạt 19 năm.

Lê Thàng Sang và Phan Gia Huy, cùng 23 tuổi, bị xác định cùng Sỉ trực tiếp truy sát hai nạn nhân, mỗi người lĩnh 19 năm tù. Thời điểm phạm tội, Sang và Huy chưa đủ 18 tuổi.

33 bị cáo còn lại bị phạt từ 2 đến 17 năm tù về các tội Giết người, Gây rối trật tự công cộng và Cố ý làm hư hỏng tài sản.

Các bị cáo tại phiên xử. Ảnh: Hoàng Nam

Theo bản án, chiều tháng 7/2021, nhóm Điệp đang nhậu tại một nhà trọ ở xã Bình Đức thì xảy ra mâu thuẫn, ẩu đả với nhóm Lê Công Đây uống rượu tại căn nhà đối diện.

Sau đó, Điệp và Đây cùng tập hợp hàng chục người, mang theo súng dạng công cụ hỗ trợ, dao phóng lợn, chĩa và kiếm để giải quyết mâu thuẫn.

Không tìm thấy nhóm đối thủ, nhóm Đây đến nhà một người quen của Điệp, đập phá làm hư hỏng nhiều tài sản.

Nhóm Điệp sau đó đi tìm những người bên phía Đây, đuổi kịp một người và nổ nhiều phát súng. Khi lực lượng dân phòng phát hiện, truy đuổi và sử dụng hơi cay, nhóm này bỏ chạy.

Khi đến xã Nhựt Chánh, Sỉ, Sang và Huy phát hiện Huỳnh Hồng Sanh, 34 tuổi, thuộc nhóm Đây bị ngã xe.

Ba người đuổi theo Sanh vào hẻm, dùng chĩa tấn công nhiều lần vào lưng, chân khiến nạn nhân tử vong.

Sau đó, cả ba phát hiện Trần Tấn Phát, 28 tuổi, đang từ dưới kênh trèo lên bờ nên tiếp tục dùng hung khí tấn công. Phát gục tại chỗ và tử vong.

Nguyễn Vũ Điệp được cảnh sát dẫn giải ra xe sau phiên xử. Ảnh: Hoàng Nam

HĐXX xác định Điệp giữ vai trò chủ mưu; Sỉ, Sang và Huy là những người trực tiếp dùng hung khí sát hại hai nạn nhân. Tòa cũng nhận định phía bị hại có một phần lỗi.

Sau vụ án, các bị cáo tác động gia đình bồi thường gần 600 triệu đồng cho thân nhân hai nạn nhân và còn phải tiếp tục bồi thường hơn 200 triệu đồng chi phí mai táng, tổn thất tinh thần.

Vụ án từng ba lần được tòa trả hồ sơ để điều tra bổ sung, nhằm làm rõ hành vi của những người liên quan, tránh bỏ lọt tội phạm.