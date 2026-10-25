Ngỡ gặp gái xinh, nam thanh niên ngã ngửa sau cuộc 'hội ngộ' ở nhà nghỉ

Chỉ huy Công an phường Phú Diễn, Hà Nội cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Huy Hoàng (SN 2005) trú tại Hải Phòng để điều tra về tội Trộm cắp tài sản.

Ngày 21-10-2026, Công an phường Phú Diễn tiếp nhận tố giác của anh L.P.N, 19 tuổi, trú tại tỉnh Thanh Hóa về việc bị mất trộm chiếc điện thoại iPhone 12 Pro Max, trị giá khoảng 6 triệu đồng, tại một cơ sở lưu trú trên đường Phạm Văn Đồng, phường Phú Diễn.

Nguyễn Huy Hoàng tại Công an phường Phú Diễn

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Phú Diễn đã khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, xác minh, truy xét và xác định Nguyễn Huy Hoàng là đối tượng liên quan đến vụ trộm cắp tài sản này.

Chưa đầy 24 giờ, Tổ Phòng chống tội phạm Công an phường Phú Diễn đã triệu tập đối tượng Nguyễn Huy Hoàng về trụ sở cơ quan công an để đấu tranh làm rõ.

Hình ảnh gã trai giả gái được đăng tải trên ứng dụng kết nối hẹn hò

Quá trình điều tra ban đầu xác định, Nguyễn Huy Hoàng sử dụng ứng dụng mạng xã hội kết hợp hẹn hò ẩn danh, đăng tải hình ảnh bản thân trong hình dáng một cô gái trẻ xinh đẹp, quyến rũ.

Hoàng khai đã thuê một căn homestay, thuê người đến trang điểm hóa trang thành phụ nữ và chụp ảnh "tự sướng" đang tải trên ứng dụng hẹn hò.

Ngày 19-10, anh N đã kết nối với Hoàng qua ứng dụng hẹn hò. "Gã phụ nữ" đã chủ động thuê phòng tại một cơ sở lưu trú trên địa bàn phường Phú Diễn, hẹn anh N đi ăn uống và rủ về phòng.

Trong lúc giao lưu, với mục đích đưa anh N về nơi mình thuê để chiếm đoạt tài sản, Hoàng đã chuốc cho anh N say rượu.

Lợi dụng lúc này, rạng sáng 20-10, Hoàng đã lấy trộm chiếc điện thoại iPhone 12 Pro Max.

Lấy được điện thoại, Hoàng mang bán được 5,5 triệu đồng và sử dụng toàn bộ số tiền vào mục đích cá nhân.

Hiện Công an phường Phú Diễn đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ việc, lập hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

Qua vụ việc này, Công an phường Phú Diễn khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác khi kết bạn, làm quen qua mạng xã hội; thận trọng khi gặp gỡ người lạ, chủ động bảo quản tài sản cá nhân và kịp thời trình báo cơ quan Công an khi phát hiện hành vi vi phạm pháp luật.