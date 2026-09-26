Nghi phạm sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai hầu tòa ngày 6/10

TAND thành phố Đồng Nai ra quyết định xét xử Nguyễn Đức Anh, 21 tuổi, về hai tội Giết người và Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng vào sáng 6/10, do thẩm phán Võ Thị Thanh Phượng làm chủ tọa.

Ngoài bị cáo và đại diện gia đình bị hại, tòa triệu tập cô gái 17 tuổi, người yêu cũ của Đức Anh, với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Ông Đinh Văn Rung, cha cô gái, cùng những người uống rượu với Đức Anh trước khi xảy ra vụ án được triệu tập với tư cách nhân chứng.

Đức Anh có một luật sư bào chữa. Anh Nguyễn Viết Quang, người sống sót trong vụ án, cũng được triệu tập đến tòa; hai luật sư tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho 4 nạn nhân.

Đức Anh bị truy tố ở khung hình phạt cao nhất là tử hình.

Nguyễn Đức Anh thời điểm bị bắt. Ảnh: Thái Hà

Theo cáo trạng, Đức Anh có quan hệ tình cảm với cô gái 17 tuổi ở xã Bình Minh từ tháng 2. Đến tháng 7, cô gái chủ động chia tay, khiến anh ta nảy sinh ý định trả thù.

Chiều 2/9, Đức Anh uống rượu cùng 7 người tại nhà một người bạn ở phường Hố Nai. Trong cuộc nhậu, anh ta khóc, kể chuyện bị bạn gái chia tay và nói ý định giết cô nhưng được mọi người can ngăn.

Khoảng 22h30, Đức Anh nhờ một người trong nhóm chở đến ấp Bùi Chu, xã Bình Minh, nói đi đòi khoản nợ 5 triệu đồng. Khi thấy ông Rung, cha người yêu cũ, đi làm về, anh ta có ý định tấn công nhưng được người bạn can ngăn, chở về.

Khoảng 0h ngày 3/9, Đức Anh tự đi xe máy, mang theo hai con dao quay lại nhà cô gái. Anh ta trèo lên mái nhà hàng xóm tìm cách đột nhập nhưng bị ông Rung phát hiện, đuổi đi.

Đức Anh sau đó cho rằng căn nhà sát bên có thể có lối thông sang nhà người yêu cũ nên trèo lên mái nhà anh Nguyễn Viết Quang. Khi xuống tầng trệt và bị chủ nhà phát hiện, anh ta dùng dao tấn công.

Nghe tiếng động, chị Hồ Thị Mai, 36 tuổi, vợ anh Quang, chạy ra mở cổng kêu cứu. Khi quay lại khu vực phòng ngủ, chị bị Đức Anh tấn công.

Anh Quang chạy ra đường kêu cứu, tiếp tục bị tấn công và chịu 31 vết thương nhưng được cứu sống. Đức Anh sau đó quay vào nhà, sát hại hai con của vợ chồng anh Quang đang ngủ trong phòng.

Khi mở cổng định rời hiện trường, Đức Anh bị công an bắt.